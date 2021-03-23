8 креативных лайфхаков, которые помогут сделать дом чище и уютнее

Чтобы дома было идеально чисто, уютно и красиво, а порядок наводить стало весело и легче простого, не грех воспользоваться дельными советами. Тем более что они выполняются быстро, без трудностей и не требуют лишних затрат. Подборка от Novate.ru поможет по-новому взглянуть на старые или ненужные вещи, которые сыграют решающую роль в полезных лайфхаках для дома.
1. Очищение ванны
С помощью двух простых ингредиентов можно избавиться от застарелых ингредиентов. /Фото: assets.kobieceinspiracje.ovh
Если половинку грейпфрута обмакнуть в соль, а затем приняться за чистку ванны, то можно добиться впечатляющих результатов. Соль благодаря гранулам будет счищать налет, ржавчину, солевые и известняковые отложения, а кислота грейпфрута будет их размягчать и делать чистку максимально эффективной. Для такой уборки можно использовать даже ту половинку грейпфрута, из которой уже выжат сок.
2. Чистка бутылок
С таким самодельным инструментом чистка бутылок станет гораздо легче. /Фото: youtube.com
Иногда стеклянную бутылку, после того как закончится ее содержимое, становится довольно трудно отмыть. Чаще всего это происходит, если в ней была густая жидкость, например, соус, йогурт или масло. А некоторые бутылки настолько удобны для хранения запасов, что с ними не хочется расставаться. В таком случае на выручку приходит самодельный, но качественный и эффективный инструмент — зубная щетка. Она довольно узкая, чтобы пролезть в горлышко, а если ее модернизировать, то и чистит отменно. Для этого с обратной стороны щетины нужно нагреть щетку огнем, чтобы пластик начал плавиться, а затем аккуратно согнуть его так, чтобы щетина раскрылась будто веером. Таким образом, щетка будет со всех сторон отлично чистить любые загрязнения.
3. Ароматные свечи без парафина и воска
Самодельные свечи, которые можно сделать без особых ингредиентов и навыков. /Фото: content.instructables.com
Из обычного апельсина можно сделать довольно красивую и ароматную свечку. Для этого нужно из половинки цитруса удалить мякоть, оставив стержень белого цвета посередине. Затем, положив кожуру устойчиво, в нее нужно налить обычное оливковое или подсолнечное масло так, чтобы фитиль из апельсина возвышался над поверхностью жидкости. После этого можно поджигать и наслаждаться приятной красотой огня в обрамлении яркого подсвечника, а также тонким ароматом цитруса. Чтобы сделать запах более пикантным, в масло можно опустить пару палочек гвоздики или насыпать немного молотой корицы. Ручная свеча из апельсина горит очень долго.
4. Бюджетный держатель
Простое и функциональное решение для ванной комнаты. /Фото: youtube.com
Обычная пластиковая бутылка из-под жидкого стирального порошка или другой бытовой химии может превратиться в полезное приобретение для дома. Если срезать ее верхушку, а в боковой части вырезать небольшое отверстие, то ее можно модернизировать в функциональный держатель, который обойдется вам совершенно бесплатно. Бывшую бутылку нужно дном закрепить на стене в ванной, после чего на ее ручку можно повесить полотенце для рук, в отверстие вставить фен, а внутрь вложить банное полотенце. Очень удобно и все под рукой.
Полезный совет: Приклеивать органайзер можно на горячий клей из пистолета или двухсторонний скотч.
5. Цветы из скорлупы орехов
Оригинальное украшение, сделанное своими руками из ненужного мусора. /Фото: youtube.com
Скорлупки от орешков могут стать отличным материалом для создания красивого домашнего декора. Их нужно просто склеить вместе горячим клеем, располагая рядом как лепестки, а затем покрасить в подходящий цвет. Из половинок ореховой скорлупы могут получиться красивые цветы лотоса, имитация суккулентов или других растений, главное подключить фантазию и потратить немного свободного времени на творчество.
6. Чистка столовых приборов
Благодаря простому средству, которое есть в большинстве холодильников, можно быстро почистить столовые приборы. /Фото: casafacile.it
С помощью кефира или простокваши можно выполнить деликатную, безопасную, но довольно эффективную чистку столовых приборов. В кисломолочных продуктах содержатся слабые кислоты, которые попадая на темный налет на столовых приборах или серебряных украшениях, растворяют его. Чтобы средство подействовало, необходимо подогреть кефир или простоквашу и погрузить туда потемневшие предметы на 10 минут.
7. Оживление увядших цветов
Даже увядающие цветы можно спасти и привести в чувство. /Фото: i2.wp.com
Любые цветы и растения украшают дом, делают его более уютным и приятным. Однако цветы в букетах иногда довольно быстро увядают и перестают радовать. К счастью, есть простой способ продлить их свежесть и даже вернуть ее, если головки цветов опустились и поникли. Нужно подлить в вазу с водой немного спрайта и он станет целебным эликсиром, который возродит цветы к жизни.
8. Мягкая подставка для ног
Яркий и удобный для отдыха пух не будет лишним в гостиной. /Фото: youtube.com
Сделать такой пуф не составит труда. Нужно всего лишь взять достаточно большую коробку из плотного картона, старую ненужную подушку и неиспользуемый плед, коврик или старый свитер. Для начала нужно соединить открывающиеся части коробки и склеить их вместе скотчем, чтобы в ней не было зазоров. Сверху на горячий клей нужно приклеить подушку, а поверх образованного пуфа с мягкой верхушкой следует положить красивую и приятную на ощупь ткань. Ее можно преобразовать из старых вещей, полотенец или ковров.
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