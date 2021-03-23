8 креативных лайфхаков, которые помогут сделать дом чище и уютнее

1. Очищение ванны

С помощью двух простых ингредиентов можно избавиться от застарелых ингредиентов. /Фото: assets.kobieceinspiracje.ovh

2. Чистка бутылок

С таким самодельным инструментом чистка бутылок станет гораздо легче. /Фото: youtube.com

3. Ароматные свечи без парафина и воска

Самодельные свечи, которые можно сделать без особых ингредиентов и навыков. /Фото: content.instructables.com

4. Бюджетный держатель

Простое и функциональное решение для ванной комнаты. /Фото: youtube.com

5. Цветы из скорлупы орехов

Оригинальное украшение, сделанное своими руками из ненужного мусора. /Фото: youtube.com

6. Чистка столовых приборов

Благодаря простому средству, которое есть в большинстве холодильников, можно быстро почистить столовые приборы. /Фото: casafacile.it

7. Оживление увядших цветов

Даже увядающие цветы можно спасти и привести в чувство. /Фото: i2.wp.com

8. Мягкая подставка для ног

Яркий и удобный для отдыха пух не будет лишним в гостиной. /Фото: youtube.com