Любимые музы знаменитых гениев

Пожалуй, у каждого выдающегося художника, скульптора, литератора была муза, которая своим присутствием вдохновляла его на создание шедевров. Одни женщины поражали гениев своей красотой, другие – страстью, а третьи окружали заботой и лаской. В этом обзоре представлены Музы знаменитых мужчин, без которых, возможно, они не стали бы теми, кем их сегодня знают поклонники.









Сальвадор Дали и Гала

Иван Тургенев и Полина Виардо

Огюст Роден и Камилла Клодель

Пабло Пикассо и Дора Маар

Энди Уорхол и Эди Седжвик