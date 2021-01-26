Любимые музы знаменитых гениев

Пожалуй, у каждого выдающегося художника, скульптора, литератора была муза, которая своим присутствием вдохновляла его на создание шедевров. Одни женщины поражали гениев своей красотой, другие – страстью, а третьи окружали заботой и лаской. В этом обзоре представлены Музы знаменитых мужчин, без которых, возможно, они не стали бы теми, кем их сегодня знают поклонники.
Сальвадор Дали и Гала
На самом деле ее имя звучало как Елена Ивановна Дьяконова, однако Сальвадор Дали называл ее Гала с ударением на последний слог, что в переводе с французского означало «праздник». Гала стала для гения не просто музой, вдохновляющей на написание шедевров, эта женщина была еще и женой сюрреалиста. Далеко не красавица, Гала обладала неповторимым шармом и острым женским чутьем, позволяющим понять человека с первого взгляда.
Жесткая, расчетливая Гала как нельзя лучше подходила для чувствительного и совершенно не приспособленного к быту Дали. Она стала для него не только супругой, но и матерью, нянькой и даже пиар-менеджером. Именно Гала сделала усы Сальвадора Дали настоящим брендом.
Иван Тургенев и Полина Виардо
Некрасивую, но невероятно талантливую и харизматичную певицу Полину Виардо можно назвать настоящей музой Ивана Сергеевича Тургенева. На протяжении 40 лет длился их платонический роман. Именно в годы, когда писатель находился наиболее близко к своей возлюбленной, рождались лучшие произведения. И его совершенно не смущал тот факт, что Полина Виардо была замужем. Сначала ее супруг относился к Тургеневу как к очередному поклоннику его знаменитой жены, а затем – как к другу семьи. Три года Тургенев даже жил в одном доме с семьей Виардо. После его смерти у певицы осталось более 500 писем из их 40-летней нежной переписки.
Огюст Роден и Камилла Клодель
Когда Огюст Роден встретил Камиллу Клодель, ему было уже сорок лет, а ей – не более двадцати. Поначалу девушка была лишь ученицей великого мастера, затем между ними вспыхнула страсть. Камилла стала для Родена натурщицей, любовницей и музой. Именно в годы, проведенные вместе с Камиллой, скульптор создал наиболее выдающиеся работы. Критики часто говорят, что девушка подсказывала мастеру большинство идей скульптур. 15 лет длилась их связь, пока Камилла не узнала, что Роден живет в гражданском браке с другой женщиной и воспитывает с ней детей. Несчастная «Муза» все надеялась, что он бросит необразованную супругу ради нее, но этого не происходило.
Последней каплей стал аборт Камиллы Клодель, который заставил ее сделать Роден. Она ушла. Горечь расставания переросла в безумие, и женщина целых 30 лет провела в психиатрической больнице. А Огюст Роден после ее ухода так и не создал более ничего выдающегося.
Пабло Пикассо и Дора Маар
Разница в возрасте между Пабло Пикассо и Дорой Маар составляла целых 25 лет. Когда они встретились, художник уже полгода переживал творческий кризис. Именно Дора помогла найти ему выход. Эта женщина вдохновила Пикассо на новое авангардистское направление в его творчестве. Между ними вспыхнула страсть. Пабло Пикассо вдохновил Дору на занятия живописью, а она его обучала технике фотографии.
Но любовь к Пикассо еще ни для одной женщины не окончилась положительно. Их семилетние отношения напоминали вспышки ярости, страсти, желания и гнева, которые каждый раз возникали с новой силой. После разрыва Дора Маар попала в психиатрическую лечебницу. Когда женщина оттуда вышла, она снова обратилась к живописи. Вот только на ее полотнах уже не чувствовалось прежнего бешеного темперамента. Дора Маар скончалась в 90-летнем возрасте в одиночестве и бедности.
Энди Уорхол и Эди Седжвик
«Король поп-арта» Энди Уорхолл встретил Эди Седжвик в 1965 году. Их называли идеальной парой, постоянно эпатирующей публику. 37-летний Энди Уорхолл часто повторял, что 22-летняя Эди его Муза. Девушка участвовала во многих проектах мастера. Ему нравилось ее безумие, а Эди привлекала неординарная творческая атмосфера, которая окружала художника. К сожалению, чрезмерная страсть к наркотикам сгубила девушку, опустив ее на самое дно. Эди Седжвик скончалась в возрасте 28 лет.
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