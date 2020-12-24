Как выбрать качественную искусственную елку, которая будет радовать не один год

Искусственная ель - отличная альтернатива живому дереву
Все больше людей отдают предпочтение искусственным елкам, а не живым. Ненастоящие деревца смирно простоят все новогодние и рождественские праздники, не осыпятся и не испортятся. Главный плюс - не нужно вырубать лес и каждый год тратиться на покупку ели. Мы подскажем, как выбрать качественное искусственное дерево и на какие моменты нужно обращать внимание.
Преимущества искусственной елки
Качественные искусственные ели экологичны, гипоаллергенны и выглядят очень эстетично / Фото: s.ek.ua
1. Сохранение лесонасаждений. Да, ели и сосны на продажу выращивают отдельно. Но это не исключает недобросовестных продавцов, которые вырубают леса. А ведь хвойные деревья - важная часть экосистемы и в естественной среде обитания они намного полезнее, чем в домах у людей.
2. Экономия. Искусственная ель прослужит десятилетиями. Вам не придется каждый год тратить немалые суммы и время, чтобы найти красивую сосну на елочных базарах.
3. Безопасность. Некоторые люди страдают аллергией на хвою, поэтому искусственные ели - настоящее спасение.
Если не хватает елового запаха, разложите по дому веточки живой ели / Фото: view-spec.com
4. Простота в уходе. Ненастоящее дерево легко собирается, разбирается, а главное - не осыпается. После праздников не придется ломать голову, куда вынести полуосыпавшуюся и пожелтевшую ель. Протрите дерево влажной тряпочкой, сложите в коробку и оставьте отдыхать до следующего Нового года.
5. Эстетика. Искусственные ели продаются на любой вкус и цвет. У них нет несимметричных веток, прорех между хвоей, несуразной формы и других внешних дефектов. По красоте деревья не уступают живым и даже превосходят их. Конструкция получается надежной и устойчивой, да и с песком заморачиваться не нужно.
Единственный минус искусственной елки - отсутствие хвойного аромата. Для этого можно приобрести еловые веточки и украсить ими дом. Другой вариант - обзавестись специальным ароматизатором или свечами.
Ключевые моменты при выборе елки
1. Материал хвои
Хвоя из ПВХ-пленки, лески и литая
- Ель из ПВХ-пленки. Самый распространенный и доступный вариант. Иголочки мягкие, плоской формы. Деревца достаточно пушистые, но обращайтесь с ними бережно. Иголки легко сминаются, но плохо возвращаются в прежнюю форму.
- Ель из лески. Эффектный и более прочный материал, но не очень похожий на живое дерево. Иголочки длинные, несгибаемые и прочные, внешне напоминают ершики.
- Литая ель. Наиболее реалистичный и дорогой вариант. Упругие иголочки выполнены из пластика и внешне практически не отличаются от живых деревьев. Хвоя не колючая, прочная и искусно имитирует натуральные изгибы.
- Комбинированная ель. Деревья могут изготавливать из нескольких материалов. Например, сочетать пленку ПВХ и литую хвою. Или к первым двум материалам добавлять еще и лески. Изделие получится более реалистичным и доступным по цене.
2. Цвет хвои
Оттенок хвои может быть классическим зеленым или других цветов радуги / Фото: cdn4.roomble.com
- Оттенки зеленого. Ель может быть натурального оттенка или выполнена в нескольких цветах зеленого, вплоть до переходов от светлого оттенка к темному.
- Голубой. Благородный оттенок, который обычно украшает деревья из дорогих материалов.
- Белый. Имитация заснеженной ели в сказочном лесу.
- Разноцветные ели. Креативное решение для любителей экспериментов. Деревья всех цветов радуги, которые гармонично впишутся в однотонные интерьеры.
3. Тип крепления веток
Некоторые ели достаточно просто расправить, в то время как другие нужно собирать по частям
- Отгибающиеся на проволоке. Веточки легко разгибаются от ствола, поэтому их достаточно расправить и придать дереву желаемую форму.
- На крючках. Каждая ветвь отдельно крепится к стволу и получается своеобразный хвойный конструктор. Такой вариант занимает меньше всего места для хранения.
- Шарнирные. Ветви раскрываются самостоятельно, поэтому собрать елку довольно просто.
4. Силуэт дерева
Классическая или узкая елка - все зависит от размера помещения
Оцените размеры вашей комнаты и наличие мебели вокруг, чтобы подобрать подходящую ель. Оптимальная высота дерева для среднестатистической квартиры - 1,5-2 метра.
- Классический А-силуэт. Привычная форма ели со множеством мохнатых веток разной длины, неровной кроной, объемным низом и суженным верхом.
- Компактная или узкая ель. Зауженное дерево, которое отличается короткими веточками и отсутствием пышной «юбки». Стройная ель подойдет для помещений с ограниченным пространством.
- Дизайнерская ель. Полет фантазии неограничен. Если хотите встретить Новый год нестандартно, подберите ель, перевернутую вверх ногами, двумерную, с ветвями диковинной формы. Оригинально и креативно.
Стоит ли выбирать заснеженную ель
Можно подобрать ель с разной степенью заснеженности
Если хотите добавить немного снежного настроения, не обязательно опрыскивать ель искусственным снегом. Приобретите дерево с похожим окрасом.
- Флоксированная ель. Дерево с эффектом густой заснеженности. Выглядит так, будто его только что занесли в дом после метели.- Заиндевелость. Напоминает морозное утро, когда хвоя покрывается небольшим инеем. Каждая иголочка выбелена специальной краской, из-под которой виднеется привычная зелень. Выглядит очень натурально.
- Напыление и прокрашивание. Кончики веток припорошены снегом, а середина остается вечнозеленой.
Советы по выбору
Ваши гости точно не забудут креативную елку
Китайские елки чаще всего изготавливают из токсичных материалов. На данный момент лучшее качество на рынке - у европейских производителей. Цена несколько дороже, чем у китайцев, зато такая покупка прослужит долго. В идеале у ели должен быть сертификат, подтверждающий состав и производителя.
Потрогайте веточки и само дерево, пощупайте и даже понюхайте. При сгибании/разгибании хвоя должна легко возвращаться в исходное положение. У качественных изделий отсутствует неприятный химический аромат. Не надейтесь, что он выветрится, в помещении станет только хуже.
Перед покупкой обязательно потрогайте и понюхайте елку / Фото: s12.stc.all.kpcdn.net
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