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Как выбрать качественную искусственную елку, которая будет радовать не один год


Искусственная ель - отличная альтернатива живому дереву

Искусственная ель - отличная альтернатива живому дереву


Все больше людей отдают предпочтение искусственным елкам, а не живым. Ненастоящие деревца смирно простоят все новогодние и рождественские праздники, не осыпятся и не испортятся. Главный плюс - не нужно вырубать лес и каждый год тратиться на покупку ели. Мы подскажем, как выбрать качественное искусственное дерево и на какие моменты нужно обращать внимание.


Преимущества искусственной елки



Качественные искусственные ели экологичны, гипоаллергенны и выглядят очень эстетично / Фото: s.ek.ua

Качественные искусственные ели экологичны, гипоаллергенны и выглядят очень эстетично / Фото: s.ek.ua



1. Сохранение лесонасаждений. Да, ели и сосны на продажу выращивают отдельно. Но это не исключает недобросовестных продавцов, которые вырубают леса. А ведь хвойные деревья - важная часть экосистемы и в естественной среде обитания они намного полезнее, чем в домах у людей.

2. Экономия. Искусственная ель прослужит десятилетиями. Вам не придется каждый год тратить немалые суммы и время, чтобы найти красивую сосну на елочных базарах.
3. Безопасность. Некоторые люди страдают аллергией на хвою, поэтому искусственные ели - настоящее спасение.


Если не хватает елового запаха, разложите по дому веточки живой ели / Фото: view-spec.com

Если не хватает елового запаха, разложите по дому веточки живой ели / Фото: view-spec.com



4. Простота в уходе.
Ненастоящее дерево легко собирается, разбирается, а главное - не осыпается. После праздников не придется ломать голову, куда вынести полуосыпавшуюся и пожелтевшую ель. Протрите дерево влажной тряпочкой, сложите в коробку и оставьте отдыхать до следующего Нового года.

5. Эстетика. Искусственные ели продаются на любой вкус и цвет. У них нет несимметричных веток, прорех между хвоей, несуразной формы и других внешних дефектов. По красоте деревья не уступают живым и даже превосходят их. Конструкция получается надежной и устойчивой, да и с песком заморачиваться не нужно.

Единственный минус искусственной елки - отсутствие хвойного аромата. Для этого можно приобрести еловые веточки и украсить ими дом. Другой вариант - обзавестись специальным ароматизатором или свечами.

Ключевые моменты при выборе елки


1. Материал хвои


Хвоя из ПВХ-пленки, лески и литая

Хвоя из ПВХ-пленки, лески и литая



- Ель из ПВХ-пленки. Самый распространенный и доступный вариант. Иголочки мягкие, плоской формы. Деревца достаточно пушистые, но обращайтесь с ними бережно. Иголки легко сминаются, но плохо возвращаются в прежнюю форму.

- Ель из лески. Эффектный и более прочный материал, но не очень похожий на живое дерево. Иголочки длинные, несгибаемые и прочные, внешне напоминают ершики.
- Литая ель. Наиболее реалистичный и дорогой вариант. Упругие иголочки выполнены из пластика и внешне практически не отличаются от живых деревьев. Хвоя не колючая, прочная и искусно имитирует натуральные изгибы.

- Комбинированная ель. Деревья могут изготавливать из нескольких материалов. Например, сочетать пленку ПВХ и литую хвою. Или к первым двум материалам добавлять еще и лески. Изделие получится более реалистичным и доступным по цене.

2. Цвет хвои


Оттенок хвои может быть классическим зеленым или других цветов радуги / Фото: cdn4.roomble.com

Оттенок хвои может быть классическим зеленым или других цветов радуги / Фото: cdn4.roomble.com



- Оттенки зеленого. Ель может быть натурального оттенка или выполнена в нескольких цветах зеленого, вплоть до переходов от светлого оттенка к темному.

- Голубой. Благородный оттенок, который обычно украшает деревья из дорогих материалов.

- Белый. Имитация заснеженной ели в сказочном лесу.

- Разноцветные ели. Креативное решение для любителей экспериментов. Деревья всех цветов радуги, которые гармонично впишутся в однотонные интерьеры.

3. Тип крепления веток


Некоторые ели достаточно просто расправить, в то время как другие нужно собирать по частям

Некоторые ели достаточно просто расправить, в то время как другие нужно собирать по частям



- Отгибающиеся на проволоке. Веточки легко разгибаются от ствола, поэтому их достаточно расправить и придать дереву желаемую форму.

- На крючках. Каждая ветвь отдельно крепится к стволу и получается своеобразный хвойный конструктор. Такой вариант занимает меньше всего места для хранения.

- Шарнирные. Ветви раскрываются самостоятельно, поэтому собрать елку довольно просто.

4. Силуэт дерева


Классическая или узкая елка - все зависит от размера помещения

Классическая или узкая елка - все зависит от размера помещения



Оцените размеры вашей комнаты и наличие мебели вокруг, чтобы подобрать подходящую ель. Оптимальная высота дерева для среднестатистической квартиры - 1,5-2 метра.

- Классический А-силуэт. Привычная форма ели со множеством мохнатых веток разной длины, неровной кроной, объемным низом и суженным верхом.

- Компактная или узкая ель. Зауженное дерево, которое отличается короткими веточками и отсутствием пышной «юбки». Стройная ель подойдет для помещений с ограниченным пространством.

- Дизайнерская ель. Полет фантазии неограничен. Если хотите встретить Новый год нестандартно, подберите ель, перевернутую вверх ногами, двумерную, с ветвями диковинной формы. Оригинально и креативно.

Стоит ли выбирать заснеженную ель



Можно подобрать ель с разной степенью заснеженности

Можно подобрать ель с разной степенью заснеженности



Если хотите добавить немного снежного настроения, не обязательно опрыскивать ель искусственным снегом. Приобретите дерево с похожим окрасом.

- Флоксированная ель. Дерево с эффектом густой заснеженности. Выглядит так, будто его только что занесли в дом после метели.- Заиндевелость. Напоминает морозное утро, когда хвоя покрывается небольшим инеем. Каждая иголочка выбелена специальной краской, из-под которой виднеется привычная зелень. Выглядит очень натурально.

- Напыление и прокрашивание. Кончики веток припорошены снегом, а середина остается вечнозеленой.

Советы по выбору



Ваши гости точно не забудут креативную елку

Ваши гости точно не забудут креативную елку



Китайские елки чаще всего изготавливают из токсичных материалов. На данный момент лучшее качество на рынке - у европейских производителей. Цена несколько дороже, чем у китайцев, зато такая покупка прослужит долго. В идеале у ели должен быть сертификат, подтверждающий состав и производителя.

Потрогайте веточки и само дерево, пощупайте и даже понюхайте. При сгибании/разгибании хвоя должна легко возвращаться в исходное положение. У качественных изделий отсутствует неприятный химический аромат. Не надейтесь, что он выветрится, в помещении станет только хуже.


Перед покупкой обязательно потрогайте и понюхайте елку / Фото: s12.stc.all.kpcdn.net

Перед покупкой обязательно потрогайте и понюхайте елку / Фото: s12.stc.all.kpcdn.net



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Как выбрать качественную искусственную елку, которая будет радовать не один год

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Как выбрать качественную искусственную елку, которая будет радовать не один годПодписаться на мой Instagram
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