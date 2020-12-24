Как выбрать качественную искусственную елку, которая будет радовать не один год

С нами не соскучишься!





Искусственная ель - отличная альтернатива живому дереву



Все больше людей отдают предпочтение искусственным елкам, а не живым. Ненастоящие деревца смирно простоят все новогодние и рождественские праздники Все больше людей отдают предпочтение искусственным елкам, а не живым. Ненастоящие деревца смирно простоят все новогодние и рождественские праздники , не осыпятся и не испортятся. Главный плюс - не нужно вырубать лес и каждый год тратиться на покупку ели. Мы подскажем, как выбрать качественное искусственное дерево и на какие моменты нужно обращать внимание.

Преимущества искусственной елки





Качественные искусственные ели экологичны, гипоаллергенны и выглядят очень эстетично / Фото: s.ek.ua







Если не хватает елового запаха, разложите по дому веточки живой ели / Фото: view-spec.com



Ключевые моменты при выборе елки





Хвоя из ПВХ-пленки, лески и литая







Оттенок хвои может быть классическим зеленым или других цветов радуги / Фото: cdn4.roomble.com







Некоторые ели достаточно просто расправить, в то время как другие нужно собирать по частям







Классическая или узкая елка - все зависит от размера помещения



Стоит ли выбирать заснеженную ель





Можно подобрать ель с разной степенью заснеженности



Советы по выбору





Ваши гости точно не забудут креативную елку







Перед покупкой обязательно потрогайте и понюхайте елку / Фото: s12.stc.all.kpcdn.net

