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11 аргументов в пользу бальзама для губ, который решит множество бытовых проблем

11 аргументов в пользу бальзама для губ, который решит множество бытовых проблем

Бальзам для губ — зачастую одна из тех вещей, которая обязательно хранится в недрах женской сумочки или домашней косметички. Даже если он используется не часто, это не повод считать его бесполезным.

Есть как минимум 11 аргументов, которые любого убедят в необходимости бальзама для губ. Даже просроченный выбрасывать не стоит.

С его помощью можно решить множество раздражающих проблем, а еще он не занимает много места — сплошные плюсы.

11 аргументов в пользу бальзама для губ, который решит множество бытовых проблем

1. Властелин колец

Бальзам для губ отлично помогает снять застрявшие кольца. /Фото: fanpage.gr

Бальзам для губ отлично помогает снять застрявшие кольца.

Иногда наше тело очень чувствительно отзывается на влияние погоды или физические нагрузки. Особенно это заметно летом, после тренировки в зале или после тяжелого труда. Руки опухают, и могут возникнуть определенные сложности с тем, чтобы снять кольцо с пальца. Однако если смазать возле кольца бальзамом для губ, проблема будет решена в два счета.

2. Хорошая компания для новой обуви

Неожиданное спасение от мозолей зачастую хранится в сумочке. /Фото: doctor-hom.com

Неожиданное спасение от мозолей зачастую хранится в сумочке.

Новая обувь почти всегда натирает ноги, что вызывает множество неприятных последствий. Даже очень удобные туфли, которые сначала казались идеальными по посадке, могут преподнести неожиданный сюрприз. С достоинством и улыбкой выйти из затруднительной ситуации поможет бальзам для губ.

Если нанести небольшое количество этого средства на заднюю часть пятки или пальцы, смотря где натирает, можно обойтись без мозолей и травм.

3. Поддерживаем молнию в тонусе

Проблемы с молнией на любой одежде легко решаются бальзамом. /Фото:

Проблемы с молнией на любой одежде легко решаются бальзамом.

Общеизвестные народные средства для экспресс-починки молнии: воск или мыло. То есть все, что облегчает трение. Бальзам для губ в этом случае тоже отлично подходит. Если молния плохо застегивается или расходится, по ней нужно пару раз аккуратно провести косметическим средством. Особенно актуален такой совет для вещей после химчистки, именно с ними зачастую возникают проблемы.

4. Надежная защита для зимы

Бальзам для губ спасает кожу от трещин не только на губах. /Фото: himasanpablo.comhimasanpablo.com

Бальзам для губ спасает кожу от трещин не только на губах.

Холодная зимняя погода, особенно с ветрами всегда негативно сказывается на коже лица. В первую очередь это касается особенно уязвимых участков: губ, носа, щек. Нос часто страдает от того, что его приходится постоянно вытирать из-за естественно возникающего насморка. С помощью гигиенической помады можно увлажнить и защитить нежную кожу от покраснений и трещин.

5. Скорая помощь при порезах

Если под рукой нет пластыря или аптечки, сгодится и бальзам для губ. /Фото: vsfr.blesvideo.com

Если под рукой нет пластыря или аптечки, сгодится и бальзам для губ.

Порезаться можно во время бритья или, например, листом бумаги. Чтобы быстро остановить кровь, когда под рукой нет ничего подходящего из аптечки, можно воспользоваться гигиенической помадой. Она закроет порез и поможет быстро убрать боль. Однако лучше использовать бальзам для губ без ментоловой составляющей.

6. Надоел скрип?

Достаем из дальнего ящика помадку и за дело. /Фото: i.ytimg.com

Достаем из дальнего ящика помадку и за дело.

Скрипучая дверца или ящик могут раздражать похлеще мозолей на ногах. Чтобы избавить себя от этой досадной неприятности, надо смазать источник противного звука бальзамом для губ. Отличная и безопасная альтернатива покупным магазинным средствам.

7. Усовершенствованный макияж

Гигиеническую помаду можно использовать в качестве закрепителя для макияжа. /Фото: tabnakbato.ir

Гигиеническую помаду можно использовать в качестве закрепителя для макияжа.

Если нанести немного бальзама на кожу вокруг глаз, он придаст ей свежести и сияющего вида. Пройдясь немного по верхнему веку и ресницам, можно добиться невероятной стойкости теням и туши, которые не будут осыпаться на протяжении всего дня.

8. Улучшение внешнего вида ногтей

Лайфхак для тех, кто имеет вредную привычку кусать кожу на пальцах. /Фото: 3.bp.blogspot.com

Лайфхак для тех, кто имеет вредную привычку кусать кожу на пальцах.

Бальзам для губ поможет увлажнить кожу вокруг ногтей и мгновенно смягчить, придав ухоженный вид. Он также защитит от холодной погоды и действия химических средств. Конечно, для своей пользы лучше избавиться от вредных привычек кусать кутикулу, гулять на морозе или работать без перчаток, но если уж выхода нет — помада в помощь.

9. Блеск для любимой обуви

Кожаная обувь скажет вам спасибо. /Фото: truelife.gr

Кожаная обувь скажет вам спасибо.

Гигиеническая помада для губ считается лучшим увлажняющим средством для любой кожи. Включая ту, которая находится на нашей обуви. Поэтому, если нужно внезапно спасать любимую пару обуви от непогоды или других повреждений, можно использовать косметику, которая всегда под рукой. Бальзам для губ даже придает обуви более свежий вид, слегка разглаживая складки.

10. Помощник по бровям

Бальзам для губ, как покоритель непослушных бровей. /Фото: scontent-atl3-1.cdninstagram.com

Бальзам для губ, как покоритель непослушных бровей.

Вместо дорогих гелей для бровей всегда можно попробовать альтернативное средство. Например, привести в порядок брови с помощью бальзама для губ. Все что нужно — просто провести помадой по бровям, после того как они были расчесаны щеточкой.

11. Покраска волос

Совет для тех, кто любит красить волосы самостоятельно. /Фото: i0.wp.com

Совет для тех, кто любит красить волосы самостоятельно.

Если вы любите окрашивать свои волосы в яркий оттенок, то обязательно сталкивались с проблемой, когда вместе с прядями окрашивается кожа возле корней. Чтобы сохранить естественность кожи под линией волос, предварительно покройте ее бальзамом для губ. Он защитит от краски, благодаря чему не придется прятать новую прическу под шапку до первого купания.

 

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