Секреты "чистых" грядок

Прополка грядок и цветников – занятие утомительное, но необходимое. Ведь их наличие на грядке сокращает урожай в разы. Способов покончить с непрошеными гостями много. Выбирайте, какой подходит вам больше всего.

Существует, без малого, 10 способов избавления от сорняков на участке. Эти меры помогут облегчить жизнь дачникам и защитят посадки от агрессивных «соседей».



1. Безотвальный метод обработки грунта

2. Мульчирование

3. Использование гербицидов

4. ЭМ-препараты

5. Смешанные посадки

6. Посев сидератов или повторный посев овощей

7. Применение водки

8. Обработка почвы огнем

9. «Стрижка» сорняков

10. Правильная заготовка органики

Рыхление вместо перекопки – основа безотвального метода обработки грунтаБорьба с сорняками должна начинаться еще на этапе подготовки грядок под посадку. Сторонники органического земледелия сегодня активно применяют безотвальный метод обработки грунта. При нем землю перекапывают только один раз – в момент первичной обработки. В остальное время грунт только рыхлят.Чем хорош этот способ? При нем семена сорных трав не выносятся на поверхность и потому не прорастают. В то же время семена, занесенные на участок ветром, серьезного вреда культурным растениям нанести не способны.Чтобы почва на грядках не оседала, вокруг них можно установить невысокие ограждения из досок, кирпича или плитки. Дорожки можно присыпать мульчей (гравием, корой, щепой) – тогда сорняки не смогут расти даже здесь.По такому же принципу можно защищать и растения-почвопокровники, которые растут в рокариях или на альпийских горках.Нужно прополоть цветник, укрыть почву пленкой или картоном, а сверху насыпать слой земли, в который будут высажены растения. Далее пространство между культурами нужно заполнить гравием, керамзитом, щепой или корой.Мульча из коры защитит от сорняков, но может закислить почвуОдин из самых надежных способов избавления от сорняков – это мульчирование. Слой мульчи лишает семена сорных трав необходимого им для прорастания света.В качестве мульчи можно использовать самые разные материалы: перегной, компост, торф, сосновую кору, солому, сено, скошенную траву, опавшие листья, скорлупу орехов и яиц, бумагу. Однако подбирать их нужно с умом. Например, если вы используете в качестве мульчи торф или сосновую кору, то они могут повышать уровень кислотности почвы. А в таком грунте сможет расти не каждое растение.Кроме того, вместе с мульчей в огород или цветник легко занести сорные травы. Такое может произойти, если вы используете перегной, торф или незрелый компост. Так что возьмите на заметку, что цветы сорных растений класть в компост ни в коем случае не следует.Как проверить компост на наличие семян сорняков? Весной полейте компостную кучу (или перегной) водой и накройте пленкой. Если через пару дней на ней появятся всходы – значит, она засорена. Использовать такой компост в качестве мульчи нельзя – нужно дать ему дозреть. Помочь в этом могут ЭМ-препараты.Из неорганических материалов в качестве мульчи можно использовать черный геотекстиль. Чаще всего его применяют при посадке клубники (садовой земляники). Но можно использовать его и для мульчирования других культур, которые любят расти в тепле.Черная пленка не только подавляет рост сорных трав, но и прогревает почвуЕсли своими силами справиться с сорняками не получается, придется прибегнуть к помощи химических препаратов, способных уничтожить агрессивные сорные растения. Многие из этих средств относятся к гербицидам широкого спектра действия – направлены на уничтожение многих видов сорняков. Одним из зарекомендовавших себя препаратов является Раундап.Применяя любой из гербицидных препаратов на своем участке, помните, что это химическое средство, обращаться с которым нужно очень осторожно. Соблюдайте меры предосторожности и следуйте инструкции на упаковке.Если вы не хотите применять химические средства, можете попробовать избавиться от сорных трав с помощью бактериологических препаратов. Сорняки нужно подрезать острой тяпкой, а затем следует полить участок раствором ЭМ-препарата. Для этих целей подойдет, например, Байкал ЭМ1. Средство нужно разводить в воде в пропорции 1:100. В результате оставшаяся в почве корневая система сорняков быстро переработается.Такую обработку участка лучше всего проводить в осеннее время, когда грядки свободны от основных посадок.Смешанные посадки – это очень необычно, но практичноЗначительно уменьшить количество сорняков поможет смешанное выращивание на одной грядке (клумбе) овощей, ягод и трав. Это нужно для того, чтобы второстепенные растения выполняли функцию мульчи, не оставляя места для роста сорной травы.Такой способ посадки отлично подходит для цветников, где вокруг недостаточно разросшихся многолетников можно высадить весенние луковичные или однолетники.Редька масличная – один из сидератов, который защитит огород от сорняковСорняки появляются в первую очередь на пустующей земле, поэтому важно позаботиться о том, чтобы грядки всегда были заняты посадками. Закрыть «просветы» в огороде отчасти помогает мульча. Но ее использование не всегда оправдано, особенно, если у вас появилось сразу несколько свободных грядок после уборки ранней зелени или лука.В этом случае стоит подумать о посеве сидератов или быстрорастущих овощей. Не оставляйте грядки пустыми. Кроме того, чем плотнее будут расти культуры, тем меньше сорняков сможет «протиснуться» между ними. Но имейте в виду, что уплотненная посадка не должна мешать самим овощам нормально развиваться.Этот метод был придуман в Америке. Суть его заключается в обработке почвы 6%-ным раствором этилового спирта. У нас для этих целей используют водку, из которой готовят раствор, разводя 150 г в 1 л воды. Обработку проводят за месяц до начала посевной кампании.Чем помогает такая процедура? Алкоголь способствует скорейшему прорастанию семян сорных растений. Таким образом, сорняки дружно всходят, после чего их можно выполоть одним махом. Дачники, которые опробовали данный метод, утверждают, что эффект после такой борьбы сохраняется в течение нескольких сезонов.Еще один нестандартный способ устранения сорняков подразумевает использование паяльной лампы. К нему можно прибегать на грядках с туговсхожими культурами (укропом, петрушкой, морковью). Как правило, сорные травы в данном случае появляются раньше, чем растения, посаженные намеренно.Первые ростки сорняков легко уничтожить, если обработать поверхность почвы скользящим пламенем. При этом, держа зажженную лампу, главное – не задерживаться на одном месте, а все время двигаться, чтобы случайно не «сжечь» семена овощей, находящихся в почве. После данной обработки землю рекомендуется охладить. Для этого ее следует полить водой.С сорняками можно справиться и вручнуюЛюбое растение, если его лишить листьев и побегов, тратит довольно много сил на восстановление. Поэтому, если периодически срезать надземную часть сорняков (у самой почвы), они начнут активно растрачивать питательные вещества, накапливающиеся в корнях. Повторите процедуру несколько раз – и сорные травы погибнут. Этот метод достаточно действенный, но требует от садовода-огородника терпения.Очень часто сорняки на грядках появляются по вине самих дачников. Причиной является использование в качестве удобрений свежего навоза, нередко содержащего большое количество семян сорных растений. То же самое касается и компоста, в который закладывают зрелые травы (с семенами). Если использовать не до конца «созревшее» удобрение, на грядке будут бушевать не столько овощи, сколько сорняки. В правильно приготовленном компосте семена сортных трав обычно «сгорают».