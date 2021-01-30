Паста, которая чистит всё

Потрясающая натуральная паста, которая чистит абсолютно всё! Хоть посуду мой, хоть вещи стирай, хоть плиту натирай до блеска — помимо прочих достоинств, эта паста также дешёвая и не вызывает аллергии.





Состав натуральной чистящей пасты для любых поверхностей и даже стирки вещей:

Мыло хозяйственное — 100 гр;

Горчица (порошок) — 100 гр;

Сода пищевая — 50 гр;

Перекись водорода — 2-3 ст. л.;

Нашатырный спирт 10 % — 1 ст. л.; Вода горячая —400 мл.

Рецепт максимально прост: мыло натрите или порежьте ножом на мелкие кусочки. Добавьте к нему горчицу и соду.





Влейте в смесь перекись водорода и нашатырный спирт. Действуйте максимально быстро, так как некоторые вещества улетучиваются. Перебейте блендером до однородности. Сразу же переложите в плотно закрытую ёмкость.



Паста успешно удаляет жир, налёт, разводы и всевозможные пятна. Если же пятна застарелые и трудновыводимые, оставьте пасту на некоторое время «поработать», затем приступайте к уборке.



Подробнее о натуральном чистящем средстве смотрите в видео ниже:

