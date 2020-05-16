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Самые громкие скандалы из мира фигурного катания

Выжить на льду — задача не простая. Побеждает только сильнейший… Поговорим об известных скандалах, которые разгорелись в мире фигурного катания. Самые громкие скандалы из мира фигурного катания

Анонимное интервью фигуристки eurosport.ru


Самые громкие скандалы из мира фигурного катания Участница чемпионатов мира и Европы анонимно рассказала о спорте, живущем интригами и обманом. Во время соревнований между фигуристами идет борьба не на жизнь, а на смерть. Это невероятный стресс. Нервные тики и панические атаки часто преследуют спортсменов. И никто жалеть не станет. Если будет нервный срыв, тренер накричит еще больше. Соперничество никогда не прекращается. Что только не происходит в раздевалках! Фигуристы готовы сцепиться за внимание тренера, место на катке, место в раздевалке… за каждую мелочь подерутся! Подложить иголку в конек — обычная практика. Бывают и более мирные способы устранить противника. Для спортсмена важно следить за весом, поэтому фигуристы сидят на строжайших диетах или едят раз в день, после утреннего взвешивания. А некоторые пытаются «угостить» вкусненьким своих противников. Несколько лишних килограммов — и остаешься без прыжков на льду. Впрочем, сама фигуристка не разочарована в танцах на льду. Она считает, что трудности закаляют, делают человека сильнее. Она планирует отдать своих детей в фигурное катание.

Ирина Роднина против Татьяны Тарасовой


Самые громкие скандалы из мира фигурного катания Самые громкие скандалы из мира фигурного катания Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала свою бывшую наставницу Татьяну Тарасову. По мнению Родниной, в 2017 году Тарасова не справилась с ролью комментатора Чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки. Родниной не понравилось, что Тарасова «постоянно вспоминала, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому хорошо относилась, а к кому плохо». По мнению фигуристки, комментируя выступления, следует говорить о технике исполнения, хореографии, но не о себе. Татьяна Тарасова отреагировала жестко. Она сказала, что ей все равно, что думает Роднина. Миллионы людей благодарят ее за проделанную работу, и это для нее самое главное.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе против Канады


Самые громкие скандалы из мира фигурного катания На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году произошел беспрецедентный случай: две пары фигуристов получили «золото». Это был самый громкий скандал в истории олимпийского фигурного катания. Его участниками стали российские спортсмены Елена Бережная и Антон Сихарулидзе и канадские спортсмены Жами Сале и Давид Пеллетье. Короткую программу Елена Бережная с Антоном Сихарулидзе выиграли, а Жами Сале и Давид Пеллетье упали в конце выступления. Потом поднимутся споры о том, упали ли канадцы на последних секундах выступления или все-таки сразу после окончания программы. Однако тогда жюри приняло решение отдать им второе место. Первое оставалось за российскими спортсменами. Все должна была решить произвольная программа… Бережная с Сихарулидзе катали первыми. Они исполняли «Медитацию» на музыку Жюля Массне в постановке Тамары Москвиной. Их выступление было почти идеальным. Почти. Сихарулидзе допустил ошибку на выезде из двойного акселя. Так канадцы получили шанс. Сале с Пеллетье вышли с номером Love story. Он уже приносил им победу на чемпионате мира. Канадцы откатали безупречно. Они даже сделали тройной выброс. Все были уверены: Сале и Пеллетье заберут «золото». Канадцы начали праздновать победу уже на льду… И вдруг жюри отодвигают их на второе место, отдавая «золото» российским спортсменам. Перевес был в один голос. За российских спортсменов проголосовали представители России, Китая, Польши, Украины и Франции. Против — представители Канады, Америки, Германии и Японии. Тем же вечером французская судья Мари-Рен Ле Гунь призналась, что ее вынудили отдать первое место русским. Она утверждала, что президент Французской федерации фигурного катания Дидье Гайаге договорился с российской федерацией. В обмен на помощь Франции в фигурном катании Россия обязалась отдать свой голос французским танцорам Марине Анисиной и Гвендалю Пейзера. Впрочем, спустя несколько дней Ле Гунь отказалась от своих слов. Началось расследование, которое вскоре зашло в тупик. Единственная свидетель-обвиняемая Ле Гунь отказывалась что-либо комментировать. Тогда было принято решение не учитывать оценки французского судьи. Таким образом, счет российской и канадской пар становился равным. Была проведена повторная церемония награждения, на которой «золото» вручалось паре Бережной — Сихарулидзе и паре Сале — Пеллетье. Кстати, китайская пара Сюэ Шень и Хунбо Чжао, выигравшие бронзу, от участия в повторном награждении отказалась.

Тоня Хардинг против всех


Самые громкие скандалы из мира фигурного катания Тоня Хардинг стала второй женщиной в мировой истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях. Однако больше известна Хардинг не своим талантом, а нападением на свою соперницу Нэнси Керриган 6 января 1994 года. Инцидент произошел на тренировке перед выступлением на чемпионате США в Детройте. Бывший муж Хардинг Джефф Гиллоули и ее телохранитель Шоун Экардт подговорили Шейна Стэнта сломать Нэнси правую ногу. Они хотели устранить конкурентку. Стэнт ударил Нэнси полицейской дубинкой чуть выше колена. Сломать ногу не получилось, но травма была серьезной, и Нэнси отказалась от участия в национальном первенстве. Хардинг выиграла чемпионат США. Вместе с Керриган она попала в Олимпийскую сборную. Самые громкие скандалы из мира фигурного катания На Олимпиаде в Лиллехамере Хардинг заняла восьмое место. Керриган же, восстановившись после нападения, забрала «серебро». На играх случился инцидент уже с самой Хардинг: шнурок на ее коньке порвался перед выходом на лед. Карма? 1 февраля 1994 года Джефф Гиллоули признался в нападении на Керриган. Он также свидетельствовал против Хардинг. Все те, кто участвовал в преступлении, попали в тюрьму на 18 месяцев. Тоня Хардинг получила три года условно, 500 часов общественных работ и штраф в $160 тысяч. Ее исключили из Ассоциации фигурного катания и лишили титула чемпионки США 1994 года.

Евгений Плющенко против боли


Самые громкие скандалы из мира фигурного катания В 2014 году на Зимней Олимпиаде в Сочи Россию представлял Евгений Плющенко. В командном турнире Плющенко поставил собственный рекорд и подвинул чемпиона мира Патрика Чана. Но после триумфа спортсмен решил сняться с соревнований в одиночном катании. Сделал он это необычно — прямо перед началом своего выступления. Евгений Плющенко вышел на лед, откатал несколько разминочных кругов, задумался и объявил жюри, что кататься не будет. На трибунах раздался разочарованный стон. В 2012 и 2013 годах спортсмену было сделано несколько операций на позвоночнике. Восстановительный процесс был долгим, но Плющенко все равно вернулся в спорт. Однако на олимпийских тренировках фигурист постоянно держался за поясницу. С каждым новым движением боль в спине становилась сильнее. Она и помешала Плющенко откатать программу. На Олимпиаде 2014 года фигурист помог сборной России завоевать золотую медаль в командном первенстве. После отказа участвовать в мужском одиночном катании Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры.

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Самые громкие скандалы из мира фигурного катания
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