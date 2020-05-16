Самые громкие скандалы из мира фигурного катания

С нами не соскучишься!

Выжить на льду — задача не простая. Побеждает только сильнейший… Поговорим об известных скандалах, которые разгорелись в мире фигурного катания.





Анонимное интервью фигуристки eurosport.ru

Ирина Роднина против Татьяны Тарасовой

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе против Канады

Тоня Хардинг против всех

Евгений Плющенко против боли