Самые громкие скандалы из мира фигурного катания

Выжить на льду — задача не простая. Побеждает только сильнейший… Поговорим об известных скандалах, которые разгорелись в мире фигурного катания.
Анонимное интервью фигуристки eurosport.ru
Участница чемпионатов мира и Европы анонимно рассказала о спорте, живущем интригами и обманом. Во время соревнований между фигуристами идет борьба не на жизнь, а на смерть. Это невероятный стресс. Нервные тики и панические атаки часто преследуют спортсменов. И никто жалеть не станет. Если будет нервный срыв, тренер накричит еще больше. Соперничество никогда не прекращается. Что только не происходит в раздевалках! Фигуристы готовы сцепиться за внимание тренера, место на катке, место в раздевалке… за каждую мелочь подерутся! Подложить иголку в конек — обычная практика. Бывают и более мирные способы устранить противника. Для спортсмена важно следить за весом, поэтому фигуристы сидят на строжайших диетах или едят раз в день, после утреннего взвешивания. А некоторые пытаются «угостить» вкусненьким своих противников. Несколько лишних килограммов — и остаешься без прыжков на льду. Впрочем, сама фигуристка не разочарована в танцах на льду. Она считает, что трудности закаляют, делают человека сильнее. Она планирует отдать своих детей в фигурное катание.
Ирина Роднина против Татьяны Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала свою бывшую наставницу Татьяну Тарасову. По мнению Родниной, в 2017 году Тарасова не справилась с ролью комментатора Чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки. Родниной не понравилось, что Тарасова «постоянно вспоминала, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому хорошо относилась, а к кому плохо». По мнению фигуристки, комментируя выступления, следует говорить о технике исполнения, хореографии, но не о себе. Татьяна Тарасова отреагировала жестко. Она сказала, что ей все равно, что думает Роднина. Миллионы людей благодарят ее за проделанную работу, и это для нее самое главное.
Елена Бережная и Антон Сихарулидзе против Канады
На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году произошел беспрецедентный случай: две пары фигуристов получили «золото». Это был самый громкий скандал в истории олимпийского фигурного катания. Его участниками стали российские спортсмены Елена Бережная и Антон Сихарулидзе и канадские спортсмены Жами Сале и Давид Пеллетье. Короткую программу Елена Бережная с Антоном Сихарулидзе выиграли, а Жами Сале и Давид Пеллетье упали в конце выступления. Потом поднимутся споры о том, упали ли канадцы на последних секундах выступления или все-таки сразу после окончания программы. Однако тогда жюри приняло решение отдать им второе место. Первое оставалось за российскими спортсменами. Все должна была решить произвольная программа… Бережная с Сихарулидзе катали первыми. Они исполняли «Медитацию» на музыку Жюля Массне в постановке Тамары Москвиной. Их выступление было почти идеальным. Почти. Сихарулидзе допустил ошибку на выезде из двойного акселя. Так канадцы получили шанс. Сале с Пеллетье вышли с номером Love story. Он уже приносил им победу на чемпионате мира. Канадцы откатали безупречно. Они даже сделали тройной выброс. Все были уверены: Сале и Пеллетье заберут «золото». Канадцы начали праздновать победу уже на льду… И вдруг жюри отодвигают их на второе место, отдавая «золото» российским спортсменам. Перевес был в один голос. За российских спортсменов проголосовали представители России, Китая, Польши, Украины и Франции. Против — представители Канады, Америки, Германии и Японии. Тем же вечером французская судья Мари-Рен Ле Гунь призналась, что ее вынудили отдать первое место русским. Она утверждала, что президент Французской федерации фигурного катания Дидье Гайаге договорился с российской федерацией. В обмен на помощь Франции в фигурном катании Россия обязалась отдать свой голос французским танцорам Марине Анисиной и Гвендалю Пейзера. Впрочем, спустя несколько дней Ле Гунь отказалась от своих слов. Началось расследование, которое вскоре зашло в тупик. Единственная свидетель-обвиняемая Ле Гунь отказывалась что-либо комментировать. Тогда было принято решение не учитывать оценки французского судьи. Таким образом, счет российской и канадской пар становился равным. Была проведена повторная церемония награждения, на которой «золото» вручалось паре Бережной — Сихарулидзе и паре Сале — Пеллетье. Кстати, китайская пара Сюэ Шень и Хунбо Чжао, выигравшие бронзу, от участия в повторном награждении отказалась.
Тоня Хардинг против всех
Тоня Хардинг стала второй женщиной в мировой истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях. Однако больше известна Хардинг не своим талантом, а нападением на свою соперницу Нэнси Керриган 6 января 1994 года. Инцидент произошел на тренировке перед выступлением на чемпионате США в Детройте. Бывший муж Хардинг Джефф Гиллоули и ее телохранитель Шоун Экардт подговорили Шейна Стэнта сломать Нэнси правую ногу. Они хотели устранить конкурентку. Стэнт ударил Нэнси полицейской дубинкой чуть выше колена. Сломать ногу не получилось, но травма была серьезной, и Нэнси отказалась от участия в национальном первенстве. Хардинг выиграла чемпионат США. Вместе с Керриган она попала в Олимпийскую сборную. На Олимпиаде в Лиллехамере Хардинг заняла восьмое место. Керриган же, восстановившись после нападения, забрала «серебро». На играх случился инцидент уже с самой Хардинг: шнурок на ее коньке порвался перед выходом на лед. Карма? 1 февраля 1994 года Джефф Гиллоули признался в нападении на Керриган. Он также свидетельствовал против Хардинг. Все те, кто участвовал в преступлении, попали в тюрьму на 18 месяцев. Тоня Хардинг получила три года условно, 500 часов общественных работ и штраф в $160 тысяч. Ее исключили из Ассоциации фигурного катания и лишили титула чемпионки США 1994 года.
Евгений Плющенко против боли
В 2014 году на Зимней Олимпиаде в Сочи Россию представлял Евгений Плющенко. В командном турнире Плющенко поставил собственный рекорд и подвинул чемпиона мира Патрика Чана. Но после триумфа спортсмен решил сняться с соревнований в одиночном катании. Сделал он это необычно — прямо перед началом своего выступления. Евгений Плющенко вышел на лед, откатал несколько разминочных кругов, задумался и объявил жюри, что кататься не будет. На трибунах раздался разочарованный стон. В 2012 и 2013 годах спортсмену было сделано несколько операций на позвоночнике. Восстановительный процесс был долгим, но Плющенко все равно вернулся в спорт. Однако на олимпийских тренировках фигурист постоянно держался за поясницу. С каждым новым движением боль в спине становилась сильнее. Она и помешала Плющенко откатать программу. На Олимпиаде 2014 года фигурист помог сборной России завоевать золотую медаль в командном первенстве. После отказа участвовать в мужском одиночном катании Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры.
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