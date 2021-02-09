Способы переработки пластиковых бутылок

Колонки, чудесные горшки для цветов, система полива и даже смеситель: и это лишь малый перечень полезных вещей, которые можно сделать из пластиковых бутылок.



Удобный кармашек для зарядки смартфонов



Практичный способ хранения сыпучих продуктов и замороженных овощей



Пластиковый контейнер пригодится для хранения разных мелочей



Бутылки и втулка за несколько минут могут стать колонками



Удобная подставка для губок



Полезное приспособление для тех, кто постоянно режет пальцы





Пластиковые бутылки можно использовать даже для заваривания чая



Проявив творческих подход, пластиковые бутылки можно превратить в креативные подставки



Необычные горшки для цветов получатся, если соединить бутылки и старые диски



Небольшие парники из обрезанных бутылок — незаменимая вещь для домашнего сада



Бюджетная система полива





Велосипедисты оценят такую защиту от грязи



Защитите линзы фотоаппарата с помощью бутылки



Идея для тех, кому необходимо удлинить смеситель



Лайфхак как отделить желток от белка



Пластиковая канистра за несколько минут может стать очень удобной лопаткой





Оригинальный способ защиты телефона во время езды на велосипеде



Если у вас есть терпение и много пластиковых бутылок, вы можете собрать настоящую лодку



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