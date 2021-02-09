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Способы переработки пластиковых бутылок

Колонки, чудесные горшки для цветов, система полива и даже смеситель: и это лишь малый перечень полезных вещей, которые можно сделать из пластиковых бутылок.

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