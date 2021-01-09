10 лучших сериалов от Netflix, которые буквально «взорвали» Интернет

Netflix – одни из немногих, кто выпускает несметное количество фильмов и сериалов на любой вкус: от комиксов, комедий и боевиков до исторических драм, фэнтези и детективов. И если вы не знаете, чем занять себя в свободное время – то посмотрите хотя бы парочку сериалов из списка, наверняка вас что-то заинтересует.
1. Люцифер
Люцифер. \ Фото: film.ru.
Несмотря на то, что изначально данный сериал был снят кинокомпанией Fox, которая после выхода нескольких сезонов объявила о том, что прекращает съёмки, армия фанатов и поклонников данной киноленты так взбунтовала, что Netflix, пользуясь моментом, решил вернуть сериал на потоковую платформу.
Основываясь на персонаже, созданном Нилом Гейманом для серии комиксов Sandman, Том Эллис играет Люцифера, красивого и соблазнительного Повелителя Ада, который нашёл себе дом в неряшливом гламуре Лос-Анджелеса.
Кадр из сериала: Люцифер. \ Фото: ew.com.
Но однажды что-то пошло не так и жизнь Люцифера Денницы в очередной раз полетела под откос. Он не только познал цену дружбы и обзавёлся парочкой хороших знакомых в лице психолога и детектива, а и успел нажить себе врагов, желающих «прихлопнуть» его на месте.
Да что уж там говорить, не обошлось дело и без любви, что вскружила голову Падшему ангелу. Потеряв отчасти рассудок, чары и силу, Люцифер всерьёз задумался над тем, а что же происходит с ним на самом деле… Именно это предстоит выяснить зрителю вместе с ним на протяжении пяти сезонов.
2. Корона
Корона. \ Фото: bigmir.net.
Один из флагманских сериалов Netflix по всему миру, «The Crown», как сообщается, также является одним из самых дорогих телевизионных сериалов, когда-либо созданных.
Глянцевая и роскошная драма из-под пера Питера Моргана («Королева» и «Фрост против Никсона») направлена на то, чтобы показать жизнь и времена королевы Елизаветы II на протяжении нескольких сезонов: от её юности до старости.
В первых двух сезонах Клэр Фой и Мэтт Смит снялись в роли королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а Оливия Колман и Тобиас Мензис заняли те же ключевые роли в третьем и четвёртом сезонах, по мере того, как персонажи старели и менялись с течением времени.
Кадр из сериала: Корона. \ Фото: rg.ru.
Сериал в прямом смысле этого слова может похвастаться роскошью интерьеров, дороговизной костюмов и аксессуаров, и, безусловно, игрой актёров, что, максимально вжившись в роли, пропустили через себя всё происходящие по сценарию на съёмочной площадке.
Не обошлось и без приуменьшения и преувеличения исторических событий, но авторская вольность нисколько не повлияла на сам сюжет и сериал в целом, сделав его одним из самых востребованных к просмотру.
3. Академия Амбрелла
Академия Амбрелла. \ Фото: twitter.com.
Супергерои, как правило, одиноки, поэтому забавно видеть их в семейной обстановке. Но жизнь с людьми, которые носят плащи и спасают жизни каждые две минуты, никогда не будет простой.
Эллен Пейдж и Мэри Джей Блайдж снимаются в этом фантастическом сериале, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной, адаптированной из комиксов, написанных певцом My Chemical Romance Джерардом Уэйем. Эллен играет Ваню, одного из семерых детей, усыновлённых миллиардером. В отличие от её братьев и сестёр – все они родились в один и тот же день от матерей, которые не знали, что беременны.
Кадр из сериала: Академия Амбрелла. \ Фото: google.com.ua.
Но как оказалось, у Вани нет сверхспособностей. Она может только наблюдать, как её отчуждённые братья и сёстры снова собираются вместе, чтобы попытаться разгадать тайну смерти их приёмного отца. Ах да, помимо найти виновника, «детишки» мечтают спасти мир, собственно говоря, этим они и занимаются на протяжении всего сериала.
4. Озарк
Озарк. \ Фото: yandex.ua.
Многие сравнивают его с сериалом «Во все тяжкие», и, хотя «Озарк» очень сильно отличается во многих отношениях, трудно не согласиться с тем, что мрачная атмосфера и тема семьи, находящейся в осаде при весьма необычных обстоятельствах, безусловно, имеют некоторое сходство. Однако самая очевидная причина сравнения заключается в том, что, как и «Во все тяжкие», «Озарк» - это очень, очень хорошая драма, о которой будут говорить ещё много лет.
Кадр из сериала: Озарк. \ Фото: rutab.net.
История разворачивается вокруг Марти Бирда (Джейсон Бейтман) и его жены Венди (Лора Линни), дочери Шарлотты (София Хублиц) и сына Джона (Скайлар Гертнер), которые вынуждены бежать из Чикаго в Озарк-Лейкс в Миссури после того, как операция Марти по отмыванию денег для наркобанды идёт наперекосяк, и их жизни находятся в неминуемой опасности.
Но всё становится ещё сложнее, как только они начинают всё заново в Озарке, потому что они не только мгновенно оказываются втянутыми в странный и жестокий мир, которого они не понимают, но и быстро узнают, что проблемы имеют привычку догонять тех, кто всеми силами пытается от них сбежать и что секреты труднее, чем вы думаете, хранить.
Главной фишкой сериала является голубовато-серая цветовая гамма, которая создаёт таинственную атмосферу на протяжении всех серий.
5. Чёрное зеркало
Чёрное зеркало. \ Фото: rg.ru.
Не так уж много лет назад Чарли Брукер писал рецензии на телепередачи для The Guardian в стиле, который каждый молодой журналист индустрии развлечений отчаянно пытался имитировать с разной степенью успеха. Но теперь он телевизионный писатель и шоураннер, который так же влиятелен в создании телевизионного контента, как и тогда, когда он его просматривал.
Кадр из сериала: Чёрное зеркало. \ Фото: smartfacts.ru.
«Чёрное зеркало», без сомнения, его самая убедительная и знаменитая работа на сегодняшний день – мрачное и часто пугающее видение того, как технология может изменить нашу жизнь и зачастую не в лучшую сторону. А вы рискнёте заглянуть в глаза правде без цензуры и мишуры?
6. Оранжевый – хит сезона
Оранжевый – хит сезона. \ Фото: readitforward.com.
В те времена, когда Netflix отчаянно пытались доказать миру, что их оригинальные драмы стоит смотреть, им нужен был сериал, чтобы следовать успеху «Карточного домика» и поддерживать импульс.
Толчком к очередному прорыву стал популярный сериал «Оранжевый – хит сезона». Это захватывающая драма, действие которой разворачивается в женской тюрьме, где главной героиней является Пайпер Чепман (Тейлор Шиллинг), попавшая за решётку на пятнадцать месяцев за наркотики.
Кадр из сериала: Оранжевый - хит сезона. \ Фото: ivi.ru.
Поскольку её мир стал разваливаться на части, она должна приспособиться к тюремной жизни и познакомиться со своими сокамерниками… Конечно, это не первая драма о женщинах за решёткой, но «Оранжевый – хит сезона» уникален своими производственными ценностями, качеством сильного, смешного, расово разнообразного актёрского состава, игра которого захватила аудиторию в свои сети, не отпуская на протяжении всех сезонов.
7. Невероятное
Невероятное. \ Фото: derzweifel.com.
В последние годы Netflix начал создавать репутацию создателя драматического контента и одного из самых плодовитых создателей в мире, причём многие из его самых популярных сериалов также фокусируются на историях, вдохновлённых реальными событиями.
«Невероятное» - это захватывающая восьмисерийная драма с участием Тони Коллетт, Мерритт Вевер и Кейтлин Девер, которая исследует серию полицейских ошибок и недоразумений, позволивших серийному насильнику действовать незамеченным в Соединенных Штатах.
Кадр из сериала: Невероятное. \ Фото: film.ru.
Это один из самых обсуждаемых новых релизов Netflix 2019 года, который иногда очень трудно смотреть из-за невероятной правдоподобности и реалистичности, происходящей на экране. Благодаря сценарию, режиссуре и драматическим выступлениям фантастического актёрского состава – этот сериал заставляет напрячься, держа в напряжении все восемь серий.
Мини-сериал основан на новостной статье 2015 года «Невероятная история изнасилования», написанной Т. Кристианом Миллером и Кеном Армстронгом.
8. Последнее Королевство
Последнее королевство. \ Фото: kg-portal.ru.
Возможно, вы помните, что видели первую пару серий «Последнего Королевства», которая основана на романах «Саксонские истории» создателя Шарпа Бернарда Корнуэлла – на Би-Би-Си.
Кадр из сериала: Последнее королевство. \ Фото: winteriscoming.net.
Но, начиная с третьего сезона, сериал перешёл к Netflix. Действие сериала происходит в IX веке нашей эры и повествует о суровом герое Утреде, сыне Утреда, саксонском мальчике, которого воспитывают даны, после того как они захватили его в плен и решили воспитать как своего собственного. Конечно, это приводит к расколу лояльности, и в конце концов Утреда обвиняют в убийстве его приёмного отца, заставляя его бежать в другое королевство.
9. Острые козырьки
Острые козырьки. \ Фото: google.com.
Один из самых больших драматических хитов Би-Би-Си, выпущенный за последнее десятилетие, «Peaky Blinders» Стивена Найта настолько популярен, что теперь даже имеет свой собственный фестиваль в Бирмингеме, где поклонники могут прийти, нарядиться, встретиться с актёрами и послушать группы, играющие песни из саундтрека шоу.
Кадр из сериала: Острые козырьки. \ Фото: film.ru.
Эта криминальная эпопея с Киллианом Мёрфи в главной роли и потрясающим актёрским составом в прямом смысле этого слова покорила сердца зрителей во всём мире.
И несмотря на то, что изначально сериал принадлежал ВВС, после того, как он был продан платформе Нетфликс, то теперь последние по праву с лёгкостью могут называть его своим.
10. Звёздный Путь: Дискавери
Звёздный Путь: Дискавери. \ Фото: vsnews.in.ua.
Седьмая серия франшизы знакомит нас с совершенно новым набором персонажей, смело идущих туда, куда ещё не ступала нога человека на американском корабле «Дискавери».
Джейсон Айзекс играет роль капитана Габриэля Лорки, который пытается уравновесить свои личные проблемы со своими обязанностями перед командой.
Кадр из сериала:Звёздный Путь: Дискавери. \ Фото: video.stfw.ru.
Эта сериал на самом деле является приквелом, поэтому действие происходит за десять лет до оригинальной серии «Звёздный путь», в которой Уильям Шатнер был капитаном Кирком, а Леонард Нимой - в роли мистера Спока.
Объединённая федерация планет находится в состоянии войны с клингонскими домами большую часть первого сезона. А вот что же будет дальше - это предстоит узнать зрителю за просмотром следующего сезона.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии