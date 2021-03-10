Как самый большой в Европе заброшенный ж/д вокзал стал научной лабораторией

Canfranc – вокзал международного формата, который в 1928 г. считался самым масштабным в Европе. Это был один из самых значимых транспортных узлов. В течение полувека он выступал связывающим звеном между Францией и Испанией. У кинорежиссеров этот вокзал тоже пользовался большой популярностью. Время от времени на территории проводились съемки. Именно на этом вокзале снимались и некоторые сцены известной кинокартины «Доктор Живаго».
Вокзал находится высоко в горах и имеет длинные двухсотметровые платформы, поэтому получил второе название «Титаник гор» / Фото: wikimapia.org
Второе неофициальное название вокзала – «Титаник гор». Появилось оно благодаря огромным платформам, длина которых в отдельных случаях более двухсот метров, шикарному фасаду и, конечно же, нестандартному расположению – находится вокзал на высоте 1200 м, в горах. Что касается архитектурного решения, то здание совместило в себе два стиля – ар-нуво и классицизм. При строительстве использовались стандартные стройматериалы – стекло, бетон и мрамор.
Закрытие вокзала произошло в результате крушения моста между Испанией и Францией / Фото: urbexsession.com
Вокзал был полностью закрыт в 1970 г. Именно тогда произошло крушение состава, в результате которого мост между двумя странами Испанией и Францией был сильно разрушен. Финансовые проблемы, давление, оказанное со стороны национальной французской ЖД компании, не позволило французскому правительству повторно его возвести. Это стало причиной закрытия на данном участке границы между двумя государствами. В связи с этими событиями, обслуживание уникального вокзала для Испании стало невыгодным и его просто заморозили.
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В одном из тоннелей, прилегающих к вокзалу Canfranc, была оборудована научная лаборатория / Фото: redeveloper.ru
Стоит сказать, что в одном из тоннелей, которые прилегают к «Титанику гор» (глубина его составляет 850 метров) оборудовали научную, по своей сути уникальную, лабораторию. Учитывая то, где она находится, проникновение радиации космического характера полностью исключено. Это позволило ученым проводить ряд экспериментальных работ с темной материей. Получается, что даже после закрытия основного здания и отсутствие его функционирования на протяжении полувека, вокзал и сейчас является важным объектом мирового значения.
Фасад здания поддерживается в достойном состоянии / Фото: forum.awd.ru
На сегодняшний день главная вокзальная территория заброшена, но фасад здания поддерживают в достойном состоянии, так как испанцы планируют трансформировать его в отель класса люкс. Возможно, в скором времени «Титаник гор», сохранивший былое величие, снова будет принимать гостей, хоть уже и в другом качестве.
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