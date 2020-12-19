Отечественные и зарубежные звезды, путь к славе которых был слишком тернистым

Это сейчас в их жизни есть все, для того чтобы быть счастливым и самодостаточным. Однако детство и юность некоторых селебрити совершенно нельзя назвать благополучными, а тот факт, что сегодня они богаты и знамениты результат их труда, упорства и удачи, но никак не старания родителей.
Многие из них могут открыто говорить о своих детских проблемах и сложностях, с которыми им пришлось столкнуться до того как они стали знаменитыми и востребованными. Однако это стало возможным после неоднократных визитов к психотерапевту.
Шарлиз Терон
Любой опыт Шарлиз воспринимает как урок.
Проблемы в детстве Шарлиз не были связаны с нехваткой денег и бедностью. Напротив, ее родители полностью обеспечивали и способствовали ее всестороннему развитию. Но это не означает, что детство девочки было тихим и беззаботным. Отец актрисы был алкоголиком и тираном, часто устраивал скандалы и поднимал руку на мать.
В тот вечер он вернулся домой вместе со своим братом, после скандала грозился убить всех членов семьи. Мать Шарлиз застрелила его в ходе самообороны. Будущей актрисе на тот момент было 15 лет, она долго молчала о случившемся и всегда говорила, что ее отец пострадал в ДТП. Но со временем открыла данный факт в своей биографии, подчеркнув, что этот негативный опыт помогает ей в работе и, вживаясь в роль жертв, она вспоминает о своем детстве.
Ани Лорак
Сложное детство не сделало ее черствой.
Детство Каролины (настоящее имя певицы) пришлось на 80-90-е годы, время, нелегкое для всего постсоветского пространства. Ее родители развелись и мама вместе с ней и еще двумя братьями переехала в украинский городок, где они выживали в небольшом домике без отопления и удобств. Финансовое положение семьи было настолько бедственным, что родительница не нашла способа лучше, чем отдать ее и среднего брата в интернат.
Детство, проведенное в казенном учреждении, не озлобило девочку, она не в обиде на родителей и даже тогда понимала, что это было единственным шансом выжить в столь сложное время. Позже, когда финансовое положение немного выправилось, Каролина вернулась в семью, но уверена, что все, через что она прошла, очень ее закалило.
Том Круз
Том справился с ролью мужчины в его семье лучше, чем отец.
Один из самых востребованных звезд Голливуда, он прошел через многое, прежде чем стал богатым и знаменитым. Он рос в неполной семье, родители развелись, поскольку отец тоже обладал наклонностями абьюзера и оставил негативные воспоминания о себе. Мать, работавшая учительницей, пыталась прокормить четверых детей самостоятельно, но это плохо удавалось, Том начал подрабатывать с 8 лет, чтобы помочь маме с еще тремя сестрами. Семья часто переезжала в поисках лучшей жизни.
Первый дебют в кино состоялся в 19 лет и с тех пор финансовое положение в семье стало выправляться. Единственный мужчина в семье, он смог подарить лучшую жизнь матери и сестрам.
Ники Минаж
Возможно, именно сложности привели ее к творчеству.
Рэп-испольнительница не скрывает своего тяжелого детства и даже наоборот, подчеркивает, что именно испытания, выпавшие на ее долю, научили ее упорству и пониманию. Ники никогда не была особо нужна своим родителям, до 5 лет она жила с бабушкой, пока родители обустраивали свою жизнь. После того как они забрали девочку, ее существование заметно усложнилось. Отец употреблял запрещенные вещества, был психически неуравновешенным человеком, однажды даже устроил пожар в собственном доме.
Ники часто уходила из дома, ночевала в машине, допоздна сидела в парках. Именно в этот период, который она называет самым сложным для себя, и началось ее творчество. Писать стихи она начала в попытках найти утешение и высказать все, что болит.
Эминем
Детство белокожего мальчика оказалось сложным.
Пожалуй, если бы не тяжелое детство рэп-исполнителя, то петь, особенно в начале своей карьеры, ему бы было совсем не о чем. Отец ушел из семьи практически сразу после рождения сына, мать тоже не отличалась благопристойным образом жизни и периодически попадалась на употреблении запрещенных препаратов. Она часто меняла место жительства и в итоге остановилась в Детройте, где и прошла большая часть детства Эминема.
Белокожий мальчик часто подвергался оскорблениям и унижениям из-за цвета кожи и однажды даже попал в реанимацию после уличной драки. Однако все эти сложности закалили, но не озлобили характер будущей звезды.
Кристина Агилера
Кристина не может отпустить детские обиды.
Певица на всю жизнь сохранила обиду на отца, который, будучи отставным сержантом, обладал жестким и требовательным характером, а свой гнев направлял на членов своей семьи. Доставалось не только матери, но и Кристине с сестрами. К тому же у него было пристрастие к алкоголю, что только усугубляло положение дел.
Со временем родители развелись, но кошмары об отце преследовали ее еще долго. Уже даже будучи взрослой, она так и не смогла простить отца, который неоднократно об этом просил.
Деми Мур
Деми мечтала скорее вырваться из родительского дома.
Родители Деми рано развелись и ее мама вышла замуж повторно, но и второй брак оказался не слишком удачным, ее супруг неоднократно попадал в тюрьму, злоупотреблял алкоголем и третировал свою семью. Девочка не хотела возвращаться домой и часто сбегала. Впрочем, ее мать это не особо беспокоило, она имела небольшие проблемы с законом и периодически привлекалась к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
В 16 лет Деми Мур бросила школу, а затем и вовсе вышла замуж за человека, который был старше ее на 12 лет. И все для того чтобы наконец избавиться от опеки матери и необходимости жить в ее доме.
Наталья Водянова
Наталья начала работать с юного возраста.
Детство Натальи прошло в Нижнем Новгороде, где она вместе с матерью и двумя сестрами жила в однокомнатной квартире. Финансовое положение семьи было сложным, к тому же, ситуация усугублялась тем, что у одной из детей была тяжелая форма инвалидности.
Мама работала сутки напролет, чтобы хоть как-то улучшить положение дел, но денег не хватала всегда, Наталья еще будучи подростком часто подрабатывала на рынке, из-за этого прогуливая учебу. В этот же период она поступила в школу моделей, где ее сразу заметили и предложили работу. С тех пор начинается ее трудовая биография, которую она активно развивала для того чтобы помочь своей семье.
Роуз Макгоуэн
на долю Роуз выпало много испытаний.
Девушка, которой предстояло стать звездой «Зачарованных» родилась в творческой семье. Ее отец был художником, а мать писательницей. Как это часто бывает в такой среде, они были людьми увлекающимися, отец вступил в секту и увел свою семью, в которой на тот момент было уже 6 детей, в коммуну.
С матерью они сбежали оттуда, когда девочке было 10 лет, после этого было лечение от наркотической зависимости и жизнь с бабушкой, которая и помогла ей поступить в актерскую школу и состояться как востребованная актриса.
Жерар Депардье
Никто не замечал в стеснительном мальчике будущего актера.
Это как раз тот случай, когда человек вырастил себя сам. Он рос в многодетной семье, которая существовала только на одно социальное пособие. Его отец даже не обладал грамотой и работал жестянщиком. С детства у Жерара были проблемы с речью, он заикался и был очень стеснительным.
Его мировоззрение изменила секция бокса, благодаря спорту он стал увереннее в себе и начал пробовать себя во многих направлениях. Так добрался и до кружка актерского мастерства, с него и началась его актерская карьера.
Дрю Берримор
Ранняя популярность не пошла актрисе на пользу.
Девочка, рожденная в звездной семье, казалось бы, точно не должна была в чем-то нуждаться, ведь даже ее крестные – Стивен Спилберг и Софи Лорен. А первая ее роль случилась еще в 6 месяцев. Однако «золотая» жизнь имела свои подводные течения. К алкоголю юная актриса пристрастилась уже в 11 лет, курить начала еще раньше. Позже начались проблемы с запрещенными веществами – слава и популярность оказались слишком сложным испытанием для детской психики.
Она проходила лечение в клинике неоднократно, начиная с подросткового возраста. Позже, уже будучи взрослой и осознав, все, что с ней происходило, она написала автобиографическую книгу.
Джим Керри
Сложное детство не смогло сломить Джима.
Семья комика жила в трейлере, причем ни у кого из родителей не было постоянной работы, а сам трейлер стоял на газоне одного из родственников на птичьих правах. Отца постоянно увольняли с работы, а мать и вовсе считалась сумасшедшей.
Джим рано начал работать и устроился на местную фабрику уборщиком еще будучи школьником. Это не мешало ему мечтать стать актером и пытаться готовиться к этому. К примеру, он постоянно корчил рожицы перед зеркалом. Навык, надо сказать, пригодился.
Несмотря на то, что психологи склоняются к мнению о том, что детская психика весьма хрупкая и многие проблемы во взрослом возрасте можно было бы избежать, если бы не детские обиды, это то, что формирует личность человека. Привыкнув к сложностям и лишениям, многие звезды шли к своей цели стиснув зубы и у них все получилось. Впрочем, у некоторых это получилось очень рано, например, на некоторых знаменитостей слава обрушилась в юном возрасте и принесла много проблем.
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