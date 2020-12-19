Отечественные и зарубежные звезды, путь к славе которых был слишком тернистым

Шарлиз Терон

Любой опыт Шарлиз воспринимает как урок.

Ани Лорак

Сложное детство не сделало ее черствой.

Том Круз

Том справился с ролью мужчины в его семье лучше, чем отец.

Ники Минаж

Возможно, именно сложности привели ее к творчеству.

Эминем

Детство белокожего мальчика оказалось сложным.

Кристина Агилера

Кристина не может отпустить детские обиды.

Деми Мур

Деми мечтала скорее вырваться из родительского дома.

Наталья Водянова

Наталья начала работать с юного возраста.

Роуз Макгоуэн

на долю Роуз выпало много испытаний.

Жерар Депардье

Никто не замечал в стеснительном мальчике будущего актера.

Дрю Берримор

Ранняя популярность не пошла актрисе на пользу.

Джим Керри

Сложное детство не смогло сломить Джима.