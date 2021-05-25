Кабестановая петля: почему данный узел должен уметь делать хозяин

Описываемый сегодня морской узел получил название «кабестановый» только в 1984 году, когда в свет вышла книга Л.Н.Скрягина «Морские узлы». Такое название автор придумал для узла, чтобы лучше отразить принцип его действия, проведя параллели с корабельной лебедкой – кабесатаном, использующейся для подъема грузов и выбора якоря. Общего между механизмом и узлом то, что они не имеют «обратного хода» во время выполнения задачи. Для чего же нужен такой узел и почему он будет полезен в повседневности?
Что такое кабестановая петля и для чего она используется?
Полезно для движения грузов. /Фото: gomelscouts.com.
Кабестановая петля относится к группе «защелкивающихся петель» или одинарных петель с изменяющимися свойствами. В ее конструкции сочетаются элементы затягивающейся и не затягивающейся петли, плече которой наглухо защелкивается, превращая всю конструкцию в незатягивающуюся при необходимости.
Используется кабестановая петля для увязывания разнообразных грузов, их транспортировки и поднятия. Ранее данная петля широко использовалась в морском деле при совершении погрузочно-разгрузочных операций. Свою актуальность веревочная конструкция не потеряла и сегодня.
Плюсы и минусы
Плюсов больше, чем минусов. /Фото: twitter.com.
Важнейшим достоинством кабестановой петли является то, что она сочетает в себе свойства затягивающихся и не затягивающихся петель. Благодаря этому рабочие размеры конструкции могут быть сравнительно легко отрегулированы. Кроме того, петля считается весьма надежной. Среди минусов следует выделить лишь сложность ее завязки и внешнюю схожесть с другими подобными конструкциями, что затрудняет создание кабестановой петли, особенно новичками.
Как завязать кабестановую петлю
Завязать не так уж сложно. /Фото: muzel.ru.
Шаг первый – накидываем ходовой конец на коренной
Раз. /Фото: youtube.com.
Шаг второй – делаем обнос вокруг коренного конца, после чего направляем ходовой конец в сторону петли
Два. /Фото: youtube.com.
Шаг третий – продеваем ходовой конец в петлю снизу-вверх
Три. /Фото: youtube.com.
Шаг четвертый – продеваем ходовой конец еще раз
Четыре. /Фото: youtube.com.
Шаг пятый – затягиваем узел
Пять. /Фото: youtube.com.
Также можно посмотреть, как это делается в видеоматериале ниже:
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