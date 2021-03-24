Пошаговый рецепт итальянского сыра качокавалло

Качокавалло – итальянский сыр ближайший родственник Моцареллы и Проволоне.









На 8 л молока: Термофильная сухая закваска 1/8 ч.л. + мезофильная сухая закваска 1/8 ч.л.

Или уже готовая дозированая закваска для сыра Качокавалло. + жидкий или сухой сычужный фермент (дозировка должна быть указана на упаковке).



Для того чтобы ускорить процесс приготовления и созревания сырного «теста» я добавляю лимонную кислоту 1 ч.л. разведенную водой.



Рассол: на 2 л холодной кипяченной воды 400г соли не йодированной (можно экстра).



В холодное молоко нужно влить лимонную к-ту, хорошо перемешать и поставить на медленный огонь. Примерно за 20 мин. нужно довести температуру молока до 35°С.



Добавить закваску. Посыпать порошок на поверхность молока, дать настояться 3-5 минут. Затем хорошо перемешать. Накрыть крышкой и оставить на 40 минут поддерживая температуру 35° С.

Влить фермент разведенный водой (даже если жидкий), перемешать весь объем молока и оставить на час для образования плотного сгустка.



Сгусток должен получиться вот такой:







Если сгусток не плотный он еще не готов. Оставьте его еще на 15 минут под крышкой.



Когда сгусток стал плотным и блестящим, как желе, его необходимо порезать на кубики. Для этого сначала порежьте сгусток длинным ножом по вертикали, на столбики, оставьте на 5 минут, чтобы края уплотнились, а затем дорежьте по горизонтали ножом или крупным венчиком для взбивания.







Когда сгусток порезан, начните медленно поднимать его температуру. Она должна достигнуть 41°С за 25 минут нагрева.

Во время нагрева постоянно помешивайте сырное зерно, вы заметите , как оно будет уплотняться и уменьшаться в размерах, отдавая сыворотку.Оставьте зерно на 15 минут, чтобы оно осело на дно кастрюли.Слить сыворотку и достать сырное зерно в дуршлаг, дать ему стечь, через 10 мин перевернуть и оставить еще на 10 минуть стекать.В кастрюле нагреть 4 – 5 л воды до 85°С. Сразу приготовить емкость с ледяной водой и рассол.Далее работать нужно в резиновых перчатках(я одеваю сразу две пары) вода очень горячая.Если все пропорции соблюдены правильно то на этом этапе сыр будет тянуться.Для начала нужно сделать тест на плавление. Отрезать кусочек сыра, положить в миску в которой будете плавить сыр и замочить в небольшом количестве горячей воды, через минуту попробовать растянуть если сыр тянется и не рвется вы все сделали правильно и можно работать с остальным куском сыра.Готовый кусок сыра нужно порезать на кусочки и разделить на 2-3 части.Залить горячей водой и оставить на одну две минуты. С помощью деревянной ложки начните перемешивать сырную массу по кругу, стараясь, чтобы горячая жидкость попала на каждый кусочек. Когда масса стала полностью однородной, можно попробовать «взять дело в свои руки».Сначала нам нужно сделать из сырной массы толстую длинную «веревку» – берем сырную массу и начинаем растягивать ее в стороны, сжимать и растягивать снова. В конце концов, оставляем ее в растянутом состоянии и начинаем как бы наматывать саму на себя: сначала формируем небольшое «основание клубка», размером с кулак, а затем наматываем на этот клубок сырную массу. Когда клубок сформирован полностью, нужно начать заворачивать его внутрь себя самого таким образом, чтобы внешняя сторона становилась гладкой и шарообразной.Дальше начинаем делать «горлышко» нашего сыра: обеими руками обхватываем сыр за тот край, куда мы подворачивали массу и сжимаем, постепенно делая горловину уже.Когда форма сыра готова нужно поместить в ледяную воду и дать сыру остыть.В итоге должен получиться вот такой чудной формы сыр.Как только сыр остыл его нужно положить в рассол. Продолжительность посолки: 2-3 часа. в середине времени нужно будет перевернуть.После того, как сыр достаточно просолился, обвяжите его горлышко веревкой и подвесьте в холодильнике. Минимальный срок созревания – 1.5 месяца, идеальные условия для созревания 10-13°С и влажность 80-85%. У меня висит в сырном холодильнике.Чтобы сыр не пересыхал, можно смазывать его оливковым маслом примерно раз в неделю. Также этот сыр можно закоптить через некоторое время после того, как корочка подсохла или же покрыть воском/латексом.Если не дать сыру созреть и скушать его в ближайшее время после посолки, на вкус будет напоминать сулугуни. А если вытерпеть этот длительный срок созревания 3-4 месяца в результате получается твердый сыр с очень насыщенным и комплексным вкусом, с нотками специй и орехов.Приятного Вам сыроделия!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)