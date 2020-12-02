Как вырастить микрозелень на подоконнике

Раньше мы могли видеть эти миниатюрные проростки гороха, редиса и чечевицы только в качестве украшения к ресторанным блюдам. Но сейчас выращивание микрозелени – настоящий бум среди поклонников ЗОЖ. Рассказываем, чем она полезна и как вырастить урожай на окне зимой.





Молодые побеги микрозелени ценятся за высокое содержание полезных веществ и яркий вкус. Они содержат в 40 раз больше витаминов C, E, K, лютеина и бета-каротина, чем зрелые листья тех же растений. Ученые считают микрозелень функциональной пищей — ее ежедневное употребление дает нашему организму много растительного белка, хлорофилла, витаминов, минеральных соединений (калия, кальция, фосфора, магния, железа, йода, серы), эфирных масел.



Откуда пришла мода на микрозелень?





Как вырастить микрозелень дома?





Чем полезна микрозелень?

На чем выращивать микрозелень?



Проращиватель-микроферма

Как использовать микрозелень?

Впервые микрозелень появилась на американской ресторанной «сцене» в 1980-х годах. Тогда агрономы умели выращивать всего пять видов: рукколу, базилик, свеклу, капусту и кинзу. Сегодня исследовательская компания Mordor Intelligence называет Северную Америку самым крупным рынком сбыта микрозелени, а количество ее видов, на которые существует стабильный спрос, исчисляется сотнями.В настоящий момент основные ее покупатели – рестораны. Но активно растет сегмент частных ее производителей, которые выращивают зелень для себя и на продажу.А недавно к ним прибавились и домашние растеневоды.В этом нет ничего суперсложного: микрозелень – это молодые всходы самых обыкновенных растений: гороха, нута, редиса, чечевицы, лука, льна, рукколы, кресс-салата, базилика, амаранта, подсолнечника, мелиссы, горчицы. От посева до появления всходов походит всего два дня, а до момента, когда можно срезать и использовать ростки – еще три-четыре дня. Итак, 5-6 дней – и у вас на столе настоящий суперфуд. Многие из нас и раньше выращивали полезные растения на подоконниках, но не задумывались о том, что именно в виде ростков они наиболее полезны.Проростки гороха маш.Говорят, что микрозелень впервые использовали для питания космонавтов, по крайней мере эксперименты по проращиванию велись на орбитальной станции. Микрозелень синтезирует цитокинины, которые относятся к классу гормонов роста растений, они стимулируют деление клеток. То есть в ростке аккумулируются все силы растения, которые оно накапливает для дальнейшего роста, именно в момент проращивания они содержат максимум витаминов микронутриентов (в 5 и более раз превышает их содержание во взрослом растении). Кроме того, при употреблении в проростков полезные вещества усваиваются организмом легче и в более полном объеме.Микрозелень богата витаминами С, Е, РР, фосфором и магнием, фолиевой кислотой, железом. А ароматные травы (например, базилик, кориандр и кинза) к тому же содержат эфирные масла с антиоксидантными свойствами.При непереносимости глютена не рекомендуется употреблять в пищу микрозелень пшеницы, ржи и ячменя.Для проращивания нужно совсем немного: семена и субстрат, на котором они могут прорасти. Конечно, можно взять для этого почвогрунт, но гораздо удобнее выращивать микрозелень на «чистом» материале, чтобы не иметь дело с рассыпчатой землей при срезке растений. Для появления ростков основу для проращивания достаточно просто хорошо смочить их водой, распределить семена по поверхности субстрата и закрыть пленкой.В зимнее, когда воздух в квартире слишком сухой, необходимо позаботиться об увлажнении, например, поставить рядом с «мини-грядкой» увлажнитель воздуха.Микрозелень на льняных ковриках. Они отлично удерживают влагу, способствуют развитию корневой системы, на таком коврике микрозелень всегда остается чистой. Купить льняной коврик можно в садовых центрах или интернет-магазинах.Микрозелень на вате. Вату необходимо уложить в лоток и хорошо смочить водой. Далее распределить семена, накрыть лоток с семенами прозрачной пленкой или стеклянной крышкой и поставить на подоконник. Как только появятся всходы, пленку можно снять. Далее опрыскивать всходы 2 раза в день из пульверизатора. Вместо ваты можно использовать марлю, бумажные полотенца, туалетную бумагу или салфетки.Микрозелень на бумажных полотенцах (туалетной бумаге). Разверните рулон, чтобы у вас получилась полоска бумаги длиной около 50 см (широкую полоску бумажных полотенец разрежьте пополам поперек). Выложите бумагу поверх пищевой пленки в один слой, смочите водой из пульверизатора, аккуратно разложите семена по центру на расстоянии 2-3 см друг от друга. Заверните бумагу, сложив ее поперек двое (семена останутся на сгибе), затем сверните в рулон и выложите в пластиковый контейнер. Не забывайте смачивать бумагу водой ежедневно. Через несколько дней вы увидите всходы.Микрозелень на гидрогеле. Гидрогель – это вещество, поглощающее влагу, чтобы затем подпитывать ею растения. Его выпускают в виде порошка или гранул, которые при контакте с водой разбухают, значительно увеличиваясь в объеме. Гидрогель с водой напоминает прозрачное желе. Для выращивания микрозелени сухой гидрогель заливают водой на на 8 часов для набухания. Полученную массу раскладывают в контейнеры, а семена просто рассыпают по его поверхности, не углубляя. Смачивать водой гидрогель уже не нужно, он содержит значительное количество влаги.Гидропонный проращиватель «Здоровья клад»Для тех, кто не хочет возиться с контейнерами и самодельными ковриками для проращивания, есть выход: приобрести проращиватель для семян и микрозелени или даже микроферму с картриджами для одновременного выращивания разных растений. Ассортимент таких устройств сейчас очень велик: от самых простых и недорогих вариантов, до электрических устройств, оснащенных фитолампами, с функцией аэрации или автоматического полива. Для продвинутых любителей или даже тех, кто хочет открыть свой небольшой бизнес на выращивании витаминов, существуют мини-фермы с широким диапазоном возможностей для выращивания различных культур и возможностью программирования режима работы, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей.Ее используют в салатах, для украшения готовых блюд, в смузи и фруктово-овощных коктейлях.Микрозелень нельзя подвергать термической обработке, использовать ее необходимо только свежей – сразу же после срезки. По вкусу микрозелень соответствует взрослым овощным или салатным культурам: проростки редиса и горчицы немного острые, базилика и кинзы – пряно-ароматные, ростки зеленого горошка напоминают по вкусу горошек ранней молочной спелости.