7 инновационных материалов, которые заставят поверить, что будущее уже наступило

В мире множество материалов с различными удивительными качествами. Алюминий — это одновременно легкое и прочное вещество. Железо проявляет небывалые стойкость и долговечность. Керамика обладает очень хорошей прочностью по отношению к химическим веществам. Однако современные материалы даже на этом впечатляющем фоне выглядят невероятно. Редакция Novate.ru предлагает подборку необычных высокотехнологичных материалов, о которых многие даже не догадываются. Узнавая о них, становится очевидным, что невероятное будущее уже вокруг нас.
1. Transparent aluminum
На первый взгляд простой материал, но это только на первый. /Фото: i0.wp.com
Прозрачный алюминий на 300% прочнее стали, но при этом выглядит практически как обычное стекло. В этом и заключается его главная особенность — его можно использовать вместо окон зданий, машин, любых объектов, при этом значительно повышая безопасность этого объекта. Здание или сооружение может быть полностью прозрачным, что поднимает дизайн на совершенно новый уровень. Прозрачный алюминий достаточной толщины даже с близкого расстояния нельзя пробить пулей, хотя выглядит он вполне безобидно.
2. Ultra Ever Dry
Полезное в хозяйстве и повседневной жизни изобретение. /Фото: cf.shopee.vn
Ultra Ever Dry — современное полимерное покрытие, которое обладает сверх гидрофобными и олеофобными свойствами. Качества материала позволяют ему эффективно отталкивать воду и масло. Поверхность любого предмета, обработанная Ultra Ever Dry, становится практически непроницаемой для всех видов жидкостей, при этом на нем остается только ультратонкая невидимая пленка. Материал имеет широкое практическое значение: им можно покрывать обувь, одежду, строительное обмундирование, машины, пластик, стекло, дерево, бетон и многое другое. Он справляется не только с водой, краской, грязью, но даже жидким бетоном. Обработанная поверхность неизменно остается чистой и сухой.
3. ChipFill
Простой и эффективный способ для ремонта дорог. /Фото: i.ytimg.com
ChipFill — это современный инновационный термопластик, который создан для временного ремонта дорог. Выглядит он как мелкие закрученные палочки, по весу достаточно легкий. Материал может заполнить даже самые мелкие неровности на покрытии за счет того, что при нагревании он плавится и становится жидким. После того как ChipFill снова застывает, он становится прочным и препятствует дальнейшему разрушению дороги. Чтобы пластик долго прослужил, его слой не должен превышать 1,5 см. Более глубокие ямы следует заполнять постепенно, слой за слоем. В случае правильного применения термопластик сохраняет свою целостность на протяжении двух лет. Пользоваться им чрезвычайно просто.
4. Nitinol
Материал, который умеет «думать» и «запоминать». /Фото: ufrgs.br
Nitinol — это сплав, состоящий из никеля и титана, в соотношении 55% и 45% соответственно. Он обладает отменной устойчивостью к коррозии, а главное именно этот материал первым стал металлом, который «запоминает» форму, которую ему придают. Чтобы материал «запомнил» свою форму, его нужно раскалить докрасна. После этого в остывшем состоянии его можно деформировать как угодно, но при повторном нагревании он снова приобретет первоначальную форму. Материал получил широкое распространение: из него изготавливают скрепки, пружины, другие мелкие детали, медицинские имплантаты.
5. Airgel
Современный легкий материал, который показывает удивительную стойкость к внешнему воздействию. /Фото: upload.wikimedia.org
Аэрогель — это необычно легкий и пористый материал, который за свои удивительные качества неоднократно упоминается в Книге рекордов Гиннесса. По внешнему виду Airgel напоминает застывший голубоватый дым, а на ощупь — похож на пенопласт или затвердевшую пену для бритья. Однако, несмотря на ощутимую твердость структуры, аэрогель на 99,8% состоит из газа. Он повсеместно используется в сфере промышленности и строительства в качестве теплоизоляции для различного оборудования с высоким или низким температурным режимом, стальных трубопроводов, зданий и других предметов. Несмотря на кажущуюся хрупкость своей структуры, аэрогель выдерживает температуру до 650 градусов. Он также стойко противостоит действию воды. Если покрыть аэрогелем тело, то оно не промокнет.
Интересный факт: Чтобы доказать свойства инновационного материала ученые даже проводят внушающий легкий ужас эксперимент. Они покрывают руку аэрогелем слоем в 2,5 см, а затем без вреда для кожи воздействуют на нее паяльной лампой. Со временем аэрогель истончается, но рука остается в целости.
6. Line-X
Удивительный материал с повышенной прочностью. /Фото: old.line-x.lv
Line-X — это современное полиуретановое покрытие, которое достаточно быстро засыхает. Чтобы затвердеть, ему требуется всего 15 секунд. С помощью специального оборудования его можно напылить практически на любую поверхность, например, на бетон, холст, бетон, дерево, кирпич и различные виды пластика. Предварительно обрабатывать поверхность для покрытия полиуретаном не нужно, разве что только обезжирить. Быстрое высыхание Line-X позволяет с успехом наносить его на предметы сложной формы, труднодоступные места. После затвердевания материал показывает чудеса невероятной прочности. Например, покрытый им арбуз или стеклянная банка не разбиваются даже при падении с высоты трех метров.
7. SF6 gas
Вещество, которое отлично подходит для фокусов и расширения граней привычного. /Фото: youtube.com/watch?v=DwD1Dq9novs
SF6 gas в 5 раз тяжелее воздуха. Если поместить его в сосуд, то газ осядет на дне, а сверху него можно положить какой либо легкий предмет, который будет будто парить в воздухе. А если полить этот предмет из кувшина, наполненного SF6 gas, то он будет постепенно опускаться на дно сосуда.
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