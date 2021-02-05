7 инновационных материалов, которые заставят поверить, что будущее уже наступило

1. Transparent aluminum

На первый взгляд простой материал, но это только на первый. /Фото: i0.wp.com

2. Ultra Ever Dry

/Фото: cf.shopee.vn Полезное в хозяйстве и повседневной жизни изобретение./Фото: cf.shopee.vn

3. ChipFill

Простой и эффективный способ для ремонта дорог. /Фото: i.ytimg.com

4. Nitinol

Материал, который умеет «думать» и «запоминать». /Фото: ufrgs.br

5. Airgel

Современный легкий материал, который показывает удивительную стойкость к внешнему воздействию. /Фото: upload.wikimedia.org

6. Line-X

Удивительный материал с повышенной прочностью. /Фото: old.line-x.lv

7. SF6 gas

Вещество, которое отлично подходит для фокусов и расширения граней привычного. /Фото: youtube.com/watch?v=DwD1Dq9novs