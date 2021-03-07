7 секретов для уюта интерьера в скандинавском стиле

Скандинавский стиль в интерьере – это натуральность, уют и простор даже на маленькой площади. Мягкий свет, белые стены, яркие акценты и минимум мебели придают квартире атмосферу, которая спрячет от суеты большого города.

Как преобразить свое жилье и потратить на это минимум средств, мы узнали от профессионалов.





Рассказывает главный архитектор сервиса дизайнерского ремонта «Квадрим» Виктор Шутка



Отделка: эстетика и недорогие материалы

Стены

Пол

Потолок

Освещение: естественные цвета

Мебель: компактность и продуманность





Цвет: полутона и акценты



Декор: важность деталей

Важно придерживаться единой концепции — больше света и воздуха в пространстве. Достигается это за счет пастельной цветовой гаммы, натуральных материалов и ровных поверхностей.Подойдет покраска. Однако качество работы должно быть высоким, чтобы не было видно стыков. Плюсом некоторых обоев, например, виниловых, является практичность: их легко мыть. Покраска стен требует тщательной подготовки поверхности, иначе вы не добьетесь нужного эффекта. Если вы хотите разнообразить монотонный фон, то можете оставить часть кирпичной кладки или декорировать одну из стен под камень. Чтобы не покупать дорогие натуральные отделочные материалы, воспользуйтесь обоями с имитацией камня или кирпича.Бюджетным вариантом станет обшивка стен фанерой и покраска в белый цвет.Покрытие этим материалом позволяет скрыть все неровности поверхности и сэкономить время на отделку.Пол в скандинавском стиле служит одним из основных фонов для мебели и декора. Предпочтение отдается натуральным материалам: дереву или паркетной доске, выкрашенным в белый цвет. Для ванной комнаты подойдет керамическая плитка с яркими акцентами.Более экономным вариантом станет ламинат или линолеум, повторяющие рисунок дерева.Добиться ощущения простора и воздуха, особенно в небольших помещениях, возможно за счет идеально ровного белого потолка. Подойдут натяжные потолки матовой фактуры. Они хорошо подходят для кухонь, ванных комнат и прихожих.Экономным вариантом будет поверхность, покрытая белой краской. Однако выравниванием все же пренебрегать не стоит.Обязательная деталь скандинавского стиля — много света, как естественного, так и искусственного. Искусственный свет должен быть точечным и разнообразным. Подойдут различные настольные лампы, небольшие светильники, бра или торшеры — не бойтесь экспериментировать! Не забывайте, что лампы бывают с теплым и холодным светом. Теплый свет — наиболее приятный для человеческого глаза и лучше всего подходит для жилых помещений. Он способствует расслаблению и непринужденной атмосфере.Идея для экономии: Естественного освещения можно легко добиться за счет драпировки окон легкими тканями. Правильно распределив свет по комнате с помощью нескольких ламп, вы можете подчеркивать отдельные детали интерьера и экономить на общем освещении.Мебель в скандинавском стиле должна быть практичной и функциональной. Вместо закрытых шкафов предпочтение отдается системам хранения, открытым полкам и стеллажам. Они занимают меньше места в помещении и позволяют компактно хранить вещи. Покупая мебель у одного производителя, вы постепенно сможете дополнять ее вешалками, полочками и другими деталями, не затрачивая сразу большую сумму денег. Предпочтение отдается мебели из светлой древесины, например, березы или бука. Модульная мебель — отличное решение в скандинавском стиле! Раздвижные столы, диваны-кровати, складные стулья подойдут даже для небольшого помещения и сэкономят пространство. Нередко центральное место в квартире в скандинавском стиле отводится дивану. Чтобы он казался менее громоздким, выбирайте модели на ножках. Более гармонично смотрятся диваны в чехлах нейтрального цвета.Дешевле обойдутся предметы интерьера из ДСП под светлое дерево.В скандинавском стиле особое значение придается цветам интерьера. Белый — это основной цвет. Он должен присутствовать в отделке стен, мебели и предметах интерьера. Однако не стоит останавливаться только на белом, чтобы квартира не приобрела «больничный вид». Добавьте пастельные тона: светло-серый, бежевый, нежно-зеленый, голубой.Отличным бюджетным решением для разнообразия интерьера станут цветовые акценты. Это могут быть яркие подушки или покрывала, красочные картины и т. д. Синий, зеленый, красный красиво выглядят на основном светлом фоне. Главное не переборщить.В качестве декора необычно смотрятся композиции на стенах из фотографий или картинок в разных рамочках. Интересными деталями интерьера станут предметы необычной формы, например, вешалки или полочки. Текстиль лучше выбирать простой из натуральных тканей, однотонный либо с неярким этническим рисунком. Пушистые ковры или шкуры белого цвета добавят оригинальности и уюта в вашем доме.Необычные предметы декора можно сделать своими руками, а стандартные вещи благодаря вашей фантазии могут заиграть по-новому. Так, дизайнерским нюансом станет прозрачная ваза, наполненная засушенными цветами, имбирным печеньем или красивыми ветвями.