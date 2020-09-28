Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Япония – удивительная страна. Культура этой страны не менее интересна, чем технологические изобретения, с которыми японцы впереди планеты всей. Поезда здесь ездят со скоростью 500 км\ч, а в кафе можно выпить чашку чая в окружении мурчащих кошек. И это далеко не все странности и неожиданности, с которыми можно столкнуться, оказавшись в Японии.
1. «Конго Гуми»
«Конго Гуми» – старейшая непрерывно функционирующая компания в мире (он работает уже более 1400 лет). Компания была основана в 578 году нашей эры и непрерывно работала под управлением семейного клана по 2006 года, когда была поглощена корпорацией Такамацу.
2. Ушастый остров
В Японии есть остров, который просто забит кроликами. Он очень популярен среди туристов.
3. Квадратные арбузы
Фермеры в Японии выращивают квадратные арбузы, чтобы их было легче хранить и перевозить.
4. Сомнительное достижение
Рождаемость в Японии настолько низка, что продается больше подгузников для взрослых, чем для младенцев.
5. Выжил в катострофе – значит трус
Хосоно Масабуми, японского гражданина, который пережил гибель Титаника, в Японии назвали трусом, потому что он не пошел на дно с остальными пассажирами.
6. Компания обеспечена
В Японии есть «кошачьи кафе», в которых можно попить кофе в компании с кошками.
7. «Инэмури»
Сон на рабочем месте в Японии считается приемлемым, поскольку это является признаком того, что «человек мало спит, так как очень много работает». Некоторые компании даже позволяют сотрудникам брать 30-минутную сиесту в любое время между 13 и 16 часами. Эта практика называется «Инэмури».
8. Танцы ночью были запрещены до 2015 года
Танцы поздним вечером и ночью были запрещены в Японии до 2015 года.
9. В школах нет дворников
В Японии, ученики и преподаватели убирают территорию школы вместе. В школах нет дворников.
10. Покемоны довели до головокружения, рвоты и судорог
В 1997 году 685 детей были доставлены в больницу после просмотра очередной серии «Покемонов», которая вызвала головокружение, рвоту и судороги. Речь идет про эпизод № 38 первого сезона. В этом эпизоде Пикачу использует одну из своих атак, в результате чего экран быстро мигал красным и синим цветами.
11. 48 миллиардов палочек в год
В Японии используется 24 миллиардов пар палочек для еды каждый год.
12. Сочельник люди обедают в KFC
В Японии, как правило, в Сочельник люди обедают в KFC. Иногда места заказывают за несколько месяцев.
13. Татуировки в бане под запретом
Из-за опасений относительно якудзы во многие общественные бани не пускают людей с татуировками.
14. Скорость поезда – 500 км/ч
Поезда на магнитной подушке могут двигаться со скоростью более 500 км/ч.
15. Максимальная задержка поезда – 18 секунд
Японская железная дорога – самая обязательная в мире. В среднем задержка поездов – не более 18 секунд.
16. Японская диаспора Бразилии
Самая многочисленная японская диаспора – в Бразилии.
17. 90% мобильных телефонов японцев являются водонепроницаемыми
В Японии 90% мобильных телефонов являются водонепроницаемыми. Причиной этого является тот факт, что юноши в этой стране пользуются мобильными даже во время принятия душа.
18. Испанские потомки самураев
В Испании есть город, где почти 700 человек имеют фамилию «Япония». Они все являются потомками 6 самураев, переехавших в Испанию в 17-м веке.
19. Канамара Мацури
В Японии есть фестиваль, посвященный пенисам и плодородию: Канамара Мацури.
20. Улицы в Японии не имеют названий
За исключением некоторых редких случаях, улицы в Японии не имеют названий.
21. Сумоисты пугают младенцев
В конкурсе «Наки Сумо» сумоисты соревнуются, кто заставит первым заплакать годовалого младенца.
22. Черный гамбургер
В Burger King в Японии в меню есть черный гамбургер.
23. Годзилла – гражданин Японии
Годзилла недавно стал гражданином Японии и был официально прописан в токийском районе Синдзюку.
24. Хикикомори
Хикикомори – явление в Японии, во время которого мужчины отказываются от социальной жизни и пытаются максимально изолироваться и уединиться от общества. Зачастую хикикомори не выходят из своей комнаты в течение многих лет.
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