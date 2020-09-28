Популярные статьи

Свежие комментарии

  • patentlil
    Говорить "нет" - надо, но при этом объяснить, почему "нет". Одни разговоры - это не метод.Что происходит в ...
  • ирина юзбашева
    пользуюсь металлической сеткой для посуды очень удобна в снятии чешуи.Как почистить рыб...
  • Александр Фишкин
    И куда же делись её миллионы?Как супруга Исаак...

Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Япония – удивительная страна. Культура этой страны не менее интересна, чем технологические изобретения, с которыми японцы впереди планеты всей. Поезда здесь ездят со скоростью 500 км\ч, а в кафе можно выпить чашку чая в окружении мурчащих кошек. И это далеко не все странности и неожиданности, с которыми можно столкнуться, оказавшись в Японии.

1. «Конго Гуми»


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

«Конго Гуми» – старейшая непрерывно функционирующая компания в мире (он работает уже более 1400 лет). Компания была основана в 578 году нашей эры и непрерывно работала под управлением семейного клана по 2006 года, когда была поглощена корпорацией Такамацу.

2. Ушастый остров


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В Японии есть остров, который просто забит кроликами. Он очень популярен среди туристов.

3. Квадратные арбузы


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Фермеры в Японии выращивают квадратные арбузы, чтобы их было легче хранить и перевозить.

4. Сомнительное достижение


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Рождаемость в Японии настолько низка, что продается больше подгузников для взрослых, чем для младенцев.

5. Выжил в катострофе – значит трус


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Хосоно Масабуми, японского гражданина, который пережил гибель Титаника, в Японии назвали трусом, потому что он не пошел на дно с остальными пассажирами.

6. Компания обеспечена


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В Японии есть «кошачьи кафе», в которых можно попить кофе в компании с кошками.

7. «Инэмури»


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Сон на рабочем месте в Японии считается приемлемым, поскольку это является признаком того, что «человек мало спит, так как очень много работает». Некоторые компании даже позволяют сотрудникам брать 30-минутную сиесту в любое время между 13 и 16 часами. Эта практика называется «Инэмури».

8. Танцы ночью были запрещены до 2015 года


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Танцы поздним вечером и ночью были запрещены в Японии до 2015 года.

9. В школах нет дворников


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В Японии, ученики и преподаватели убирают территорию школы вместе. В школах нет дворников.

10. Покемоны довели до головокружения, рвоты и судорог


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В 1997 году 685 детей были доставлены в больницу после просмотра очередной серии «Покемонов», которая вызвала головокружение, рвоту и судороги. Речь идет про эпизод № 38 первого сезона. В этом эпизоде Пикачу использует одну из своих атак, в результате чего экран быстро мигал красным и синим цветами.

11. 48 миллиардов палочек в год


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В Японии используется 24 миллиардов пар палочек для еды каждый год.

12. Сочельник люди обедают в KFC


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В Японии, как правило, в Сочельник люди обедают в KFC. Иногда места заказывают за несколько месяцев.

13. Татуировки в бане под запретом


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Из-за опасений относительно якудзы во многие общественные бани не пускают людей с татуировками.

14. Скорость поезда – 500 км/ч


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Поезда на магнитной подушке могут двигаться со скоростью более 500 км/ч.

15. Максимальная задержка поезда – 18 секунд


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Японская железная дорога – самая обязательная в мире. В среднем задержка поездов – не более 18 секунд.

16. Японская диаспора Бразилии


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Самая многочисленная японская диаспора – в Бразилии.

17. 90% мобильных телефонов японцев являются водонепроницаемыми


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В Японии 90% мобильных телефонов являются водонепроницаемыми. Причиной этого является тот факт, что юноши в этой стране пользуются мобильными даже во время принятия душа.

18. Испанские потомки самураев


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В Испании есть город, где почти 700 человек имеют фамилию «Япония». Они все являются потомками 6 самураев, переехавших в Испанию в 17-м веке.

19. Канамара Мацури


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В Японии есть фестиваль, посвященный пенисам и плодородию: Канамара Мацури.

20. Улицы в Японии не имеют названий


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

За исключением некоторых редких случаях, улицы в Японии не имеют названий.

21. Сумоисты пугают младенцев


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В конкурсе «Наки Сумо» сумоисты соревнуются, кто заставит первым заплакать годовалого младенца.

22. Черный гамбургер


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

В Burger King в Японии в меню есть черный гамбургер.

23. Годзилла – гражданин Японии


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Годзилла недавно стал гражданином Японии и был официально прописан в токийском районе Синдзюку.


24. Хикикомори


Неизвестная Япония: 24 любопытных факта об одной из самых загадочных стран в мире

Хикикомори – явление в Японии, во время которого мужчины отказываются от социальной жизни и пытаются максимально изолироваться и уединиться от общества. Зачастую хикикомори не выходят из своей комнаты в течение многих лет.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх