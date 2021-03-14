9 самых дорогих городов мира

Каждый год исследовательское подразделение журнала The Economist выпускает два доклада — о самых дорогих и самых дешевых для жизни городах мира. В первом докладе, который называется Worldwide Cost of Living, рассматриваются такие факторы, как цены на продукты питания, на топливо, а также уровень дохода населения. Из-за укрепления доллара США и обесценивания национальных валют других стран в рейтинге этого года можно наблюдать серьезные изменения по сравнению с предыдущим докладом.



Перед вами — девять самых дорогих для проживания городов в мире.



9. Сеул, Южная Корея

8. Копенгаген, Дания

7. Нью-Йорк, США

6. Лондон, Великобритания

5. Париж, Франция

4. Женева, Швейцария

3. Гонконг, Китай

2. Цюрих, Швейцария

1. Сингапур