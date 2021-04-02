«Свободные продукты»: их можно есть много, оставаясь при этом на диете

Почти все продукты содержат калории, но некоторые продукты имеют их так мало, что на самом деле их не стоит учитывать. Их часто называют «свободными продуктами». Если вы на диете и хотите перекусить, вот список тех свободных продуктов, которые вы можете употреблять, не считая калорий.







Предупреждаем: нет ничего магического в ниже перечисленных продуктах: они всё же содержат калории, пусть и совсем немного, поэтому объедаться ими неограниченно не стоит. Однако, ими можно перекусывать в любое время, не особенно заботясь об общем энергетическом балансе дня, так как существенного влияния на него они не окажут.



Волокнистые овощи:

Приправы / кулинарные ингредиенты:

Прочее:

Напитки: