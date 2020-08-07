Лучшие места для поездки на День всех влюбленных

Романтическое путешествие должно принести массу удовольствия влюбленным и надолго остаться в памяти. Ниже представлены 10 мест со всего земного шара, которые отлично подходят для романтического уик-энда.
Париж
Он прослыл городом романтики. Атмосферой любви наполнено все. Красивые строения, аромат свежей выпечки из булочных и французских духов из магазинов – что может быть лучше для романтической поездки! Даже непродолжительный визит в этот город гарантирует романтический настрой. Елисейские поля, небольшие кафе в районе Монмартр, набережная Сены – все это способствует пробуждению романтичности и чувственности.
Венеция
Этот итальянский город притягивает влюбленных со всего мира. Узкие улочки, ресторанчики, загадочные каналы, роскошные палаццо – это и многое другое создает непередаваемую атмосферу Венеции. Путешествие по многочисленным каналам Венеции, сопровождающееся пением гондольеров, подарит незабываемые впечатления. Романтику города создают и многочисленные церкви, где вечером устраиваются концерты классической музыки.
Буэнос–Айрес
Это место прозвали «южный Париж», ведь в нем жизнь неотделима от любви. Танго принес этому месту популярность и репутацию города страсти. Пламенная атмосфера этого танца присутствует в каждом уголке города.
Вена
Венский вальс, древние площади, прекрасные бульвары привлекают многие пары. Запах шоколада, витающий в воздухе из-за обилия кондитерских, и конная прогулка по столице Австрии надолго сохранят День Святого Валентина в памяти!
Стамбул
Стамбул – воплощение романтики на Востоке. Ночные прогулки под звуки обольстительной восточной музыки, пикантные блюда и возбуждающие напитки, восточные танцы — все это пленяет влюбленных и позволяет столице Турции быть для туристов одним из любимейших мест!
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург — центр романтики в России. Этот город скрывает в себе многочисленные любовные истории русских императоров. «Северная Венеция» в сочетании с завораживающими речными каналами, разводными мостами и прекрасной архитектурой привлекает многие влюбленные пары. А прогулка с любимым человеком в белую ночь — что может быть романтичней? Особой любовью гостей города пользуется Поцелуев мост. Согласно примете, если поцеловаться на этом мосту, то любовь никогда не угаснет.
Прага
Этот прекрасный чешский городок создан для романтичных натур. Вечерняя прогулка при свете старинных фонарей, рандеву по узким улочкам, чарующая игра на скрипке в ресторанах создают изысканную атмосферу романтики. А древние чешские замки идеально подходят для свадебной церемонии!
Лиссабон
На романтические выходные туристы все чаще и чаще отправляются в Лиссабон. Его необычные дворцы, яркие дома, воздух Атлантического океана и традиционная музыка фаду, сочетающая в себе любовь с разлукой, станут замечательным вариантом путешествия для двоих.
Гамбург
Гамбург — место сосредоточения романтики в Германии. Романтический флер начинается еще в порту этого города, где деловой ритм сливается с нежным течением Эльбы. Влюбленные могут встретить рассвет на причале, проплыть по Эльбе к Северному морю, перекусить в рыбацкой закусочной, а также побродить по набережной, которая особенно прекрасна во время тумана. Гамбург с его особенной красотой сумеет наполнить любовью и сладкой тоской любого!
Кашмир
Кашмир – штат на границе Индии и Пакистана. Влюбленных ждет настоящая восточная сказка: красота местных ландшафтов, знаменитые Сады Удовольствия и Средоточия Любви, гостиница в виде домиков на воде – такая экзотика покорит каждого!
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