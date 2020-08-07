Лучшие места для поездки на День всех влюбленных

С нами не соскучишься!

Романтическое путешествие должно принести массу удовольствия влюбленным и надолго остаться в памяти. Ниже представлены 10 мест со всего земного шара, которые отлично подходят для романтического уик-энда.



Париж

Венеция

Буэнос–Айрес

Вена

Стамбул

Санкт-Петербург

Прага

Лиссабон

Гамбург

Кашмир