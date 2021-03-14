Вечерний жор, или Какие продукты наименее вредны на ночь

Человек - раб своих привычек. Некоторые люди годами выстраивают свой рацион так, что без приема пищи за пару часов до сна никак не обходится. Материал расскажет о продуктах, которые не навредят здоровью, будучи употреблёнными поздно вечером.
1. Суши
Сытно и низкокалорийно. / Фото: пицца-омск.рф
В средней порции продающихся теперь уже в каждом крупном супермаркете с собственной кухней роллов - примерно 300-350 килокалорий, а содержание жиров довольно низкое - 3-4 грамма. Из них всего 2 грамма составляют так называемые жиры «насыщенные» жиры, которые являются причиной повышенного холестерина, что порождает серьезные заболевания сосудов и желудочно-кишечного тракта. Для сравнения - в бутерброде «советского типа» их около 15 граммов.
Важная деталь! Суши обязательно должны свежими, употребление вчерашних суши чревато серьезным отравлением. Но на сегодняшний день обеспечить себе покупку свежих суши и роллов несложно. Выберите супермаркет, в котором проставляется дата приготовления продукта, приобретите суши, изготовленные после полудня и спокойно кушайте их поздно вечером под любимый сериал или в компании любимых людей.
2. Печёные яблоки
Поцелуй желудку. / Фото: volshebnaya-eda.ru
Как приготовить печеное яблоко? Моем свежее яблоко, при желании заворачиваем в фольгу (но это не обязательно!), зажигаем духовку и забываем там о нем на 20-30 минут. Идеальное само по себе готовящееся блюдо! А вот пользы от него - масса. И в некотором смысле употреблять печеные яблоки на ночь даже полезнее, чем днем. Это можно сравнить с употреблением на ночь полезной суспензии для здорового желудка полностью натурального происхождения. Если съесть на ночь свежее яблоко - оно спровоцирует аппетит, и скоро вам захочется перекусить ещё (помните, мамочкам советуют дать чаду яблоко, чтобы спровоцировать аппетит у капризулек, вечно отказывающихся кушать?). Более того, печеные яблоки, политые мёдом или посыпанные корицей, вполне могут заменить полноценный десерт, что выработает гормон счастья, а образующиеся при запекании соединения яблок поспособствуют крепкому сну! Как видите, одна сплошная польза!
3. Запечённая куриная грудка
Самое низкокалорийное мясо.
Куриное белое мясо (также известное как куриное филе, куриная грудка) - это самое полезное и максимально диетическое мясо. В нём прекрасно абсолютно всё: высоченное содержание белка для прекрасного и быстрого утоления голода, мизерное содержание жиров, гипоаллергенность. Откровенно говоря, если запечь куриное филе в духовке, положив его на противень с каплей растительного масла (исключительно для того, чтобы она не пригорело в нижней части), то жира в этом мясном блюде практически нет. А если вам хочется побаловать себя на ночь «бутербродиком на сон грядущий», замените любимую колбасу кусочком запечённого куриного филе, а батон - ломтиком цельнозернового хлеба.
4. Король здорового питания - сельдерей
Полезен, вкусен, сытен, невреден, помогает похудеть.
О полезных свойствах сельдерея говорят давно, только, к сожалению, не все знают, как он выглядит. Впрочем, человечество не так уж и невежественно. Ваша покорная слуга, живущая во втором по величине городе Беларуси, прекрасно помнит, как еще два года назад кассиры и другие покупатели странно смотрели на её корзинку с сельдереем и иногда спрашивали, что это и как его есть. Однако уже к концу 2019 году полки с сельдереем в самом популярном гипермаркете города оказывались полностью пустыми к концу дня.
Факт, что сельдерей не представляет абсолютно никакой опасности для фигуры, остаётся неизменным в последние лет сто. Калорийность сельдерея - 16 килокалорий на 100 граммов, а это значит, что кушать его на ночь - не проблема. Более того, в нем достаточно воды и клетчатки, то есть у вас есть абсолютно все шансы быстро насытиться и отправиться спать со спокойной душой.
Лайфхак! Если вы на диете и тоскуете по жареной картошечке, нарежьте аккуратными кружочками корень сельдерея и поджарьте с малым количеством оливкового масла. Думаете, мы хотим вас обмануть? Вовсе нет! Готовое блюдо на вкус будет практически не отличить от вредной жареной картошки.
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