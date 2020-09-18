Лекарства, которые сгубили больше людей, чем сама болезнь

Карлу VIII, королю Франции, почему-то однажды взбрело в голову отправиться завоевывать Неаполь. Короля в Италии приняли хорошо, балы сменялись приемами, грандиозные банкеты на открытом воздухе под теплым неаполитанским небом способствовали любви, причем безумствовал не только король и его приближенные – скоро в разврате погрязла вся армия.
Французские войска под командованием Карла VIII входят во Флоренцию 17 ноября 1494 года. Худ. Франческо Граначчи
Любовная лихорадка, на которую со всей Италии съехались тысячи женщин с низкой социальной ответственностью завершилась печально. Сначала один благородный рыцарь, потом другой почувствовали боли, появилась сыпь. Доктор, приглашенный к больным, не смог сразу явиться, поскольку все гости короля тоже оказались поражены странным заболеванием. Через месяц уже настоящая эпидемия бушевала в рядах храбрых французов. В болезни винили некую женщину, которая якобы переспала с прокаженным. Винили солдат, которые якобы употребили в пищу человеческое мясо. Винили какого-то типа, который вступил в связь кобылой, зараженной кожным сапом. На самом деле это был обыкновенный сифилис.
Какие бы версии не выдвигались, происхождение сифилиса до сих пор неясно
Возможно, заболевание попало в Европу из Африки с фрамбезией – невенерической кожной болезнью, возбудитель которой мутировал. Возможно, было завезено из Нового Света матросами Колумба, а оттуда попало в Италию вместе с испанскими наемниками Фердинанда Арагонского, Неаполитанского короля, которого согнал с трона галантный кавалер и храбрый завоеватель Карл VIII. Как бы то ни было, но взрывное распространение сифилиса в Европе произошло после 1494 года, как раз вследствие неаполитанского похода французской короны. Как сказал Вольтер: «В своем легковерном походе на Италию французы приобрели Геную, Неаполь и сифилис. Потом они были отброшены и потеряли Неаполь и Геную, но сифилис остался при них». Эпидемия распространялась с невиданной скоростью, и жертвой ее пали не только солдаты и вельможи, но также и священнослужители – епископы, кардиналы и даже папа Римский.
Ухи мухи, сиси рыси и другие «чудо-лекарства»
Врачи высокомерно отказывались лечить больных с болезнью, «которая зарождается в одном из самых постыдных и низменных мест тела» С болезнью боролись шарлатаны и цирюльники с помощью Меркурия (алхимический термин), т.е. ртути; выбор был понятен – ею лечили проказу и чесотку. На 300 последующих лет это стало традицией. Бесчисленное множество жертв Венеры покинуло сей бренный мир от ртутного отравления. Франсуа Рабле так описывает сифилитиков после ртутного лечения: «Их лица сияют, как надгробные камни, зубы пляшут, как клавиши органа или спинета под пальцами маэстро, а в глотке клокочет пена, как у кабана, окруженного сворой гончих.» Лекари смешивали ртуть с жирами, салом или маслом, не чурались добавлять в адскую смесь уксус, серу и скипидар, а наиболее набожные – еще и мирру. Некоторые, наиболее творческие личности, стремившиеся выработать индивидуальный стиль, соединяли ртуть с лягушками, куриной кровью, ядом змеи, а иногда и с чем похлеще.
Самая ранняя известная медицинская иллюстрация людей с сифилисом, Вена 1498. Здесь изображено лечение сифилиса: исследование мочи и лечение мазями (ртутью), Вена 1498 Втерев мазь в разные места пациента, служители Гиппократа заталкивали его в котел или печь – чтобы пропарился. Возможно, этот метод и убивал спирохет, но только чаще вместе с пациентом. Больные отправлялись к праотцам от удушья, обезвоживания, сердечной недостаточности, отравления. Выжившие считались вылечившимися, особенно когда болезнь переходила во вторичную или третичную фазу, уже без заметных симптомов. Были и другие методы лечения: принимать напиток, сделанный из муравейника, накладывать на воспаленные ранки пасту из дождевых червей, привязывать к «причиндалам» тушку цыпленка.
Лечение больных сифилисом Немецкий рыцарь и писатель Ульрих фон Гуттен пропагандировал лечение гваяковым настоем, получаемым из смолы гваякового дерева из испанских колоний в Америке. Лечебная сила этого средства была такая же, как у ртути – т.е. никакая, но хоть побочные эффекты были минимальны. Но в общем и целом медицина того времени была твердо убеждена, что единственным средством от сифилиса является ртуть, и только ртуть. Только к середине XIX века медики начали понимать как опасность этого лекарства, так и его полную неспособность справиться с заболеванием. Количество жертв трехсотлетнего лечения сифилиса ртутью не поддается даже приблизительному подсчету. Но уж точно: жертв и страданий было бы меньше, если бы болезнь не лечили таким образом вообще, позволив ей развиваться естественным образом, даже до летального исхода.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии