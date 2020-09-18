Лекарства, которые сгубили больше людей, чем сама болезнь

Карлу VIII, королю Франции, почему-то однажды взбрело в голову отправиться завоевывать Неаполь. Короля в Италии приняли хорошо, балы сменялись приемами, грандиозные банкеты на открытом воздухе под теплым неаполитанским небом способствовали любви, причем безумствовал не только король и его приближенные – скоро в разврате погрязла вся армия.







Французские войска под командованием Карла VIII входят во Флоренцию 17 ноября 1494 года. Худ. Франческо Граначчи



Любовная лихорадка, на которую со всей Италии съехались тысячи женщин с низкой социальной ответственностью завершилась печально. Сначала один благородный рыцарь, потом другой почувствовали боли, появилась сыпь. Доктор, приглашенный к больным, не смог сразу явиться, поскольку все гости короля тоже оказались поражены странным заболеванием. Через месяц уже настоящая эпидемия бушевала в рядах храбрых французов. В болезни винили некую женщину, которая якобы переспала с прокаженным. Винили солдат, которые якобы употребили в пищу человеческое мясо. Винили какого-то типа, который вступил в связь кобылой, зараженной кожным сапом. На самом деле это был обыкновенный сифилис.



Какие бы версии не выдвигались, происхождение сифилиса до сих пор неясно

Ухи мухи, сиси рыси и другие «чудо-лекарства»