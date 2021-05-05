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Для чего в автомобильное топливо раньше добавляли свинец


Для чего в автомобильное топливо раньше добавляли свинец

Вернемся ровно на 100 лет назад и разберемся с бензином. Какой он был? Ключевое слово – простой. Никаких тебе добавок, никаких присадок. Некоторым может показаться, что подобное хорошо. Однако на самом деле, тогдашнее горючее обладало низким октановым числом. Одной из крайне негативных сторон такого бензина было то, что он крайне негативно сказывался на работе двигателя. Выход из данной проблемы в свое время нашел сотрудник компании General Motors.

Для чего в автомобильное топливо раньше добавляли свинец


 
В начале прошлого века бензин был совсем не такой. |Фото: diletant.media.

В начале прошлого века бензин был совсем не такой. |Фото: diletant.media.

 

Как уже было отмечено, почти век назад у автомобильного бензина были существенные проблемы с эксплуатационными качествами. Горючее имело низкое октановое число, а значит негативно сказывалось на работе двигателя, его эксплуатации, а также на КПД. Решил данную проблему один из инженеров компании General Motors, добавив в бензин в качестве присадки – свинец. Правда, чтобы не пугать потребителей, его назвали «тетраэтилсвинец» (далее ТЭС).
Проблему низкого октанового числа решили в США. |Фото: nevsedoma.com.ua.

Проблему низкого октанового числа решили в США. |Фото: nevsedoma.com.ua.

 

И это действительно сработало! Октановое число горючего буквально взлетело настолько, что теперь его можно было использовать даже в деликатных авиационных двигателях того времени.
Данная тонкость, кстати, скажет не последнее слово во время Второй мировой войны. Однако у этой, как и у любой другой медали, было две стороны.
Было решено добавлять соединение на основе свинца. |Фото: protoxin.ru.

Было решено добавлять соединение на основе свинца. |Фото: protoxin.ru.

 

Как несложно догадаться – свинец ядовит для человека. А потому и бензин такой стал откровенно опасным. Надышавшись даже незначительным объёмом паров горючего, можно было серьезно подорвать свое здоровье. Вещество оказалось таким едким, что проникало в организм, даже через кожу. В первую очередь от подобного страдали работяги-производители. Доставалось, само собой, и автомобилистам. В начале 1970-х стартовала кампания против использования ТЭС в бензине.
Октановое число подняли, но горючее получилось еще более ядовитым. ¦Фото: 1gai.ru.

Октановое число подняли, но горючее получилось еще более ядовитым. ¦Фото: 1gai.ru.

 

Однако, поделать с этим долгое время ничего было невозможно. Автомобили нуждались в «нормальном» горючем с высоким октановым числом. Запретили бензин с ТЭС получилось только в 1976 году. Первыми это сделали его же создатели – американцы, которые смогли «по достоинству» оценить все негативные качества свинца. В Европейском Союзе бензин со свинцом был запрещен в 2000 году, а еще чуть позже – в 2002, его запретили и в России. Сегодня в странах Старого и Нового Света горючее с ТЭС используется только в авиации и спортивных гонках.

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Для чего в автомобильное топливо раньше добавляли свинец

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