Виниловая плитка для пола: особенности материала

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Виниловая плитка представляет собой напольное покрытие последнего поколения, отличающееся превосходными качественными характеристиками в сочетании с приемлемой ценой. Материал обладает влагостойкими свойствами и отлично подходит для эксплуатации в помещениях с высоким уровнем влажности.

Конструкция плитки ПВХ

Изделия изготавливаются из поливинилхлорида путем горячего спрессовывания. В состав изделий входят минеральная крошка, пластификаторы, смолы, и стабилизаторы.

Материал объединяет в себе несколько слоев.



Внешний слой представляет собой защитное напыление из полиуретана, оберегающее отделочный материал от сколов и внешних повреждений. Напыление может быть блестящей или матовой структуры.

Второй слой — это покрытие с нанесенным изображением, имитирующем природные материалы.

Третий слой — основа из ПВХ.



Иностранные производители наносят на отдельные виды плитки самоклеящейся слой, благодаря которому работы по отделке помещения значительно упрощается. Отечественная плитка не содержит такой слой, поэтому для работы потребуется специальный плиточный клей. Толщина изделия равна 8 мм.

Основные характеристики



Материал соответствует принятым стандартам экологической безопасности и не представляет опасности для здоровья, так как не выделяет вредных химических элементов;



простота укладки;



изделие отличается долговечностью, производители дают гарантию на 10-15 лет;



широкое разнообразие дизайна;



материал легко режется благодаря гибкой текстуре.



ПВХ-плитка является практичным и эстетичным вариантом для эксплуатации в бытовых помещениях, офисах, учебных учреждениях и торговых центрах.



Процесс укладки

Материал можно укладывать на деревянное, бетонное или плиточное основание.

Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо тщательно подготовить основание пола. Для этого его надо выровнять, при наличии вмятин их нужно зашпаклевать. Плитку укладывают на сухую и чистую поверхность. В помещениях с высокой влажностью потребуется под плитку гидроизоляция, которая поможет избежать негативных последствий в результате протечки и попадания воды в основание пола.

В момент проведения работ по укладке отделочного материала температура воздуха в комнате не должна быть ниже 15 градусов. Если покупатель выбрал плитку без клеящего слоя, необходимо позаботиться о покупке акрилового клея.

При укладке важно оставлять расстояние в 5 мм от стены во избежание деформации материала. После того как виниловая плитка для пола, полностью уложена, ей надо дать просохнуть в течение 24 часов. После этого времени напольное покрытие готово к эксплуатации.

Уход за виниловой плиткой

По окончании работ с напольного покрытия следует удалить излишки клея и обработать поверхность нейтральным чистящим средством. Влажную уборку проводят раз в неделю, применяя специальные моющие средства для пола. Сухую обработку можно проводить ежедневно.

Выбор плитки

Существует три вида плитки из поливинилхлорида:



На основе без клея

Самоклеящаяся

С замковым соединением.



Плитка без клеящего слоя укладывается на акриловый клей. При необходимости замены отдельного элемента достаточно его удалить и приклеить на подготовленное место новую плитку.

Самая легкая в укладке — самоклеящаяся плитка. Нужно удалить защитную пленку и с усилием прижать к основанию пола. Также вариант подходит для ремонта отдельных участков, когда нужно удалить испорченные плитки. В этом случае достаточно удалить бракованную отделочную деталь и на ее место приклеить качественную плитку.

Плитка с замковым соединением укладывается аналогично ламинату. При необходимости замены испорченного изделия придется вскрывать все уложенные ряды до бракованной плитки.

По эксплуатационным качествам все виды виниловой плитки одинаковы. При покупке надо обратиться к опытным продавцам-консультантам, которые помогут с выбором материала, полностью соответствующим пожеланиям покупателя.