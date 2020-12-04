Нереально красивые: знаменитые мужчины до и после фотошопа

Считается, что больше всего от этих стереотипов страдают женщины: реклама, модные съемки и даже модели в интернет-магазинах навязчиво намекают нам, что красивая женщина — это обладательница стандарта 90-60-90, непомерно длинных ног, гривы волос и безупречной кожи, зачастую «усовершенствованная» ретушерами до неправдоподобного вида. Однако если мы приглядимся внимательнее, то обнаружим, что мужчинам тоже достается от фотошопа — просто считается, что они меньше переживают по поводу своей внешности. Мы собрали несколько ярких примеров того, как ретушеры решили на свой вкус «приукрасить» и без того красивых и знаменитых мужчин, и нашли их «реальные» фотографии, снятые в то же время.

1. Майкл Фассбендер, 2011

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Видите, как сияют инфернальным ледяным голубым светом глаза талантливого и харизматичного Майкла Фассбендера?

2. Мэтт Дэймон, 2014

Это потому, что ему отрезали половину задницы! В своем стремлении подчеркнуть, что Фассбендер имеет полное право стоять рядом с выносом «Мужчины года», ретушеры GQ пошли на поводу у всех стереотипов о мужской красоте. В первую очередь о том, что если ваши плечи не превышают ширину бедер в два раза — место вам на помойке. Отдельное спасибо всем, кто этой обложкой навязал читателям заблуждение, что стильно и мужественно — это когда на вас рубашка на два размера меньше, сидящая так, будто ее нарисовали на голом теле краской (а тут ее, кажется, местами нарисовали).

Мужские журналы о здоровье и спорте — еще те пропагандисты нереалистичных пропорций. Их редакторы, определенно, внесли свой вклад в то, что мужчины планеты разделились на два лагеря: тех, кто проводит все свободное время в фитнес-клубе в погоне за кубиками, и тех, кто на это плевать хотел. Впрочем, сбалансированные комплексы упражнений и здоровое питание — пшик рядом с силой фотошопа в руках мастера. Обложка Men’s Health 2014 года отлично это подтверждает, а вынос «Вернись в форму!» рядом с Мэттом Дэймоном выглядит издевательски: актер уже давно ТАК не выглядит.

3. Джонни Депп, 2011

В 2011 году Джонни Депп неотвратимо приближался к пятидесятилетию, но и миллионы поклонников по всему миру, и фоторедакторы Vanity Fair отказывались в это верить. Не хочется инсинуировать, но, кажется, и сам Депп тоже — примерно в это же время он перестал появляться на публике без очков со слегка затонированными линзами, скрывающими морщины вокруг глаз. По снимку на обложке, где его практически избавили от примет возраста, также можно изучать основы скульптурирования в макияже. Стоило ли начинать разговор о «демонах Джонни» с подтяжки овала лица — хороший вопрос.

4. Ченнинг Татум, 2012

В 2012-м у Татума вышел «Супер Майк», принесший ему славу планетарного масштаба, а нам — отчетливое представление о том, как он выглядит. Да, положим, у него не самая аристократичная внешность но свете, но мы верим, что можно было упихнуть его в формат обложки более элегантным способом. Так что же случилось с фоторедакцией главного мирового журнала для джентльменов? Что это вообще? Удивительная находка фотографа по части ракурса или Ченнингу переклеили голову с другого снимка, предварительно сгладив ассиметрию лица и не особенно озаботившись соблюдением пропорций? Как бы то ни было, работа с внешностью актера на этой обложке проделана впечатляющая.

5. Клайв Оуэн, 2007

Один из самых мужественных и элегантных мужчин на свете, Клайв Оуэн так и не стал нашим идеальным Джеймсом Бондом, зато в 2007 году принял миссию не менее важную — научить мужчин планеты не просто пользоваться кремом, а еще и антивозрастным. Став лицом Lancôme, Оуэн сразу же попал под нож (а точнее, под утюг) ретушера: таким гладким мы не видели его фактурное лицо никогда. И, надеемся, никогда больше не увидим: не может быть, чтобы крем делал с мужчинами такое.

6. Сет Майерс, 2014

В этом году у 40-летнего актера и комика Сета Майерса случился мощный прорыв: сначала у него появилось собственное разговорное телешоу, а потом его назначили вести главную премию в области телевидения «Эмми». Казалось бы, для популярного американского ведущего внешность не самый жизненно важный критерий (гораздо важнее иметь хорошо подвешенный язык, живой ум и готовность на авантюры). Однако ретушеры NBC рассудили иначе, и симпатичный американский телеведущий стал Самым Симпатичным. Что, по мнению мастеров фотошопа, переводится как «на 15 лет младше».

7. Том Круз, 2012

Том Круз — мужской аналог прекрасного термина «кинодива», один, может, из немногих: в свои 52 он и правда выглядит прекрасно, явно посвящает этому много времени и до сих пор отлично смотрится в жанровом кино. А теперь попробуйте найти его на обложке журнала W, посвященной выходу фильма «Рок на века». Сыграть в этом фильме-мюзикле и так было не самой блестящей идеей (фильм с треском провалился в прокате), но почему-то ретушеры решили, что эталон рок-звезды в возрасте — это не благородно морщинистые Стивен Тайлер и Кит Ричардс, а молодой Джаред Лето. Оригинальное название картины Rock of Ages смотрится в этом контексте особенно иронично.

8. Райан Гослинг, 2012

Пару месяцев назад мир взорвался заголовками «Бейби Гослинг» — но они опоздали на несколько лет: бейби Гослинг — это то, что мы видим на обложке киножурнала Studio Ciné Live, и ведь это даже не глянец. Именно этот снимок разошелся по сотням изданий в мире, но французы поступили с ним особенно трепетно: кожа младенца, источающая неземное сияние (и, как нам кажется, благоухание), — обязательный атрибут самого желанного мужчины планеты на тот момент.

9. Энди Роддик, 2007

2007 год был не самым удачным для экс первой ракетки мира, теннисиста Энди Роддика: на его счету был ряд поражений от Роджера Федерера. Журнал Men’s Fitness решил приободрить спортсмена специфическим образом: поставил на обложку, а заодно увеличил ему бицепсы в два раза и стер родовое пятно. Роддик в ответ открыто заявил, что «он так не выглядит», став Кирой Найтли своего времени.

10. Иэн Сомерхолдер, 2013

Еще со времен «Правил секса» по Брету Истону Эллису мы считаем, что Иэн Сомерхолдер — один из самых красивых людей на свете. Казалось бы, как ни взгляни — все в нем безупречно. Но нет предела совершенству, решили сотрудники Icon: челюсть могла бы быть поизящнее, глаза попронзительнее, изгиб брови пособлазнительнее, а губы попухлее. А, да, пару робких горизонтальных морщин на лбу можно оставить, но все остальные намеки на то, что ему уже, о ужас, 35 — ни-ни.

11. Леонардо Ди Каприо, 2011

Думал ли Леонардо Ди Каприо, держа в руках этот номер GQ, о том, как он неожиданно стал похож на Лиланда Палмера из «Твин Пикс»? Один из лучших актеров нашего времени на обложке GQ — прекрасный повод резюмировать и проговорить нечто, на наш взгляд, важное. Главное, за что мы ценим актеров и восхищаемся ими, — это их умение играть разных людей и разные судьбы, порой заметно перевоплощаясь. Мы не ходим в кино «на внешность», как почему-то считают некоторые, мы ходим на талант. Никто из кинозвезд не обязан нам хранить свое лицо и тело в целости и сохранности, «оправдывая» какие-то ожидания или подтверждая иллюзию, что великие не стареют. Да, порой приходится проговаривать подобные банальности, потому что попытки превратить блестящего актера в его юную версию неизменно приводят к катастрофе.