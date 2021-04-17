Чеснок — польза и вред

Чеснок высоко ценится не только как продукт питания и приправа к пище, но и как природное лекарство. Мало кто знает, что овощ может нанести и незначительный вред организму. Рассмотрим подробнее чеснок, пользу его и вред.

Калорийность и биохимический состав

Польза чеснока для организма объясняется разнообразным биохимическим составом. Энергетическая ценность 100 г продукта составляет 149 ккал. В его состав входят питательные вещества, микро-, макроэлементы, витамины. Питательные вещества:

белки – 6,4;

жиры – 0,5;

углеводы – 29,9;

кислоты – 0,2;

пищевые волокна – 1,5;

зола – 1.5;

вода – 60.

Минеральные вещества представлены натрием, калием, кальцием, марганцем, железом, магнием, йодом, цинком, многими другими химическими элементами. В чесноке много витаминов группы В, РР, С, D, фитонцидов, эфирных масел.

Лечебные и целебные свойства чеснока

Соединения серы, которых в овоще более 100, обладают интересными свойствами. За счет сульфидов чесночный сок борется со стафилококками, возбудителями тифа, дизентерии, патогенными грибами и дрожжами. Сульфиды «склеивают» молекулы яда, обезвреживают их и отторгают.

В растении содержатся такие полезные для человеческого организма соединения, как аденозин, аллицин, диаллил-трисульфид. В результате экспериментов на мышах было выяснено, что диаллил-трисульфид препятствует разрушению тканей сердца, предупреждает инфаркт. Аденозин регулирует образование тромбоцитов, свертываемость крови. Аллицин придает овощу едкий вкус и специфический запах. Аллицин:



благотворно действует на сердечно-сосудистую систему;

снижает артериальное давление;

нормализует липидный состав крови;

помогает уменьшить уровень холестерина;

препятствует образованию тромбов;

облегчает усвоение глюкозы;

укрепляет иммунитет;

нормализует работу ЖКТ;

оказывает противораковое воздействие;

является природным антибиотиком.

Польза и вред чеснока объясняются наличием биохимических соединений, входящих в его состав. Употреблять овощ нужно в меру из-за наличия токсичных веществ. Итак, рассмотрим, чем полезен чеснок.

Растение оказывает благотворное влияние на нервную систему. Витамин В1 обеспечивает нормальную работу нервной системы. Он участвует в переработке глюкозы, обеспечивая энергетические процессы, происходящие в клетках. Тиамин разрушается при попадании на свет и тепловой обработке. Чтобы витамины не улетучивались, овощ рекомендуется кушать в сыром виде. Употребление чеснока – профилактика ОРВИ. Это свойство присуще овощу благодаря фитонцидам, уничтожающим вирусы и болезнетворные бактерии. Растение благодаря антисептическим свойствам предотвращает различные кишечные инфекции. Если вы сомневаетесь в качестве питьевой воды или продукта, съешьте дольку чеснока. Продукт также способствует правильной работе хрящей в суставах. Его рекомендуется кушать больным артритом, гепатозом. В кулинарии овощ советуют добавлять к жирным блюдам, так как он стимулирует выделение желчи и улучшает переваривание пищи. Благодаря богатому витаминному и химическому составу, овощ необходим организму весной. Чеснок полезен гипертоникам, так как расширяет сосуды и снижает давление.

Чеснок в народной медицине

Известно очень много рецептов народной медицины с использованием чеснока, но мы приведем лишь несколько.

Чтобы избавиться от бородавок, их протирают чесноком. Поможет рецепт – растолочь дольку, смешать с нутряным свиным салом и привязывать к бородавкам до их исчезновения.

Растение поможет изгнать остриц. Для этого 10 г очищенных и растолченных долек заливают 100 мл кипятка или свежего молока. Смеси хватает на 2 микроклизмы, которые делают на ночь.

При насморке, ангине, коклюше вдыхают чесночный аромат желательно в течение всего дня. Для этого можно сделать

чесночное ожерелье, продев веревочку сквозь 4-5 крупных очищенных зубков.

При ангине полощут горло настоем чеснока. Для этого 1 зубчик мелко нарезают, заливают 200 мл теплой кипяченой воды, оставляют на час, после процеживают сквозь марлю.

Для профилактики гриппа зубчик измельчают в чесночной давилке, наносят на ватный тампон, оборачивают одним слоем марли, вкладывают в нос.

Для лечения стенокардии с одышкой рекомендуют употреблять чеснок с медом. На 5 чесночных головок берут 10 лимонов, килограмм меда. Из лимонов отжимают сок, смешивают с натертым чесноком и медом. Смесь хранят в закрытой таре в прохладном месте неделю. Лекарство принимают по 4 маленьких ложки 1 раз за сутки. Между каждой ложкой делают перерыв 1 минуту.

Для понижения давления, очищения кровеносных сосудов, поможет спиртовая настойка чеснока. Третью часть бутылки наполняют мелко нарезанными чесночными дольками, заливают водкой или 50%-ным спиртом, настаивают 2 недели в тепле, взбалтывая ежедневно. Настойку пьют по схеме: 5 капель разводят на 1 маленькую ложку холодной водички и пьют до еды 3 раза в день.

Еще один рецепт для снижения уровня холестерина: 4 очищенных головок и 4 лимона с кожурой прокручивают через мясорубку. Кашицу перекладывают в графин, заливают 3 литрами кипяченой охлажденной воды, перемешивают. Сосуд закрывают крышкой, оборачивают темной бумагой, убирают в темноту. Через 3 дня настойка готова к употреблению. Пить по большой ложке 3 раза перед едой.

Лекарство, приготовленное по следующему рецепту, в народе называют эликсиром молодости. На 350 г размолотых чесночных долек берут сок 24 лимонов, смешивают, помещают в сосуд с широким горлом, завязывают стерильной марлей, настаивают сутки. Перед употреблением смесь взбалтывают. Принимают на ночь по 1 ч. ложке на полстакана воды.

Из-за вышеупомянутой способности приводить холестерин в норму, этот овощ рекомендуют употреблять людям с лишним весом и диабетикам. Он выступает в роли катализатора обменных процессов в организме, то есть усиливает обмен веществ. Рекомендуется добавлять в салаты чеснок, калорийность блюда сильно не изменится, но повысятся жиросжигающие свойства.

Полезные свойства чеснока для мужчин

Овощ помогает решить много мужских проблем. Его используют для лечения простатита и повышения потенции. Вот несколько

очень хороших рецептов, проверенных временем.

Регулярное употребление как минимум 5 г продукта снижает вероятность развития рака простаты на 50%. Это заслуга серосодержащего вещества аллиума. Вечером 4 дольки измельчают и заливают 3 стаканами кипятка. Смесь оставляют настаиваться до утра. Принимают утром и вечером натощак по 50-100 мл в течение месяца. При простатите рекомендуется пить этот овощ с молоком. В стакан горячего молока кладут 1 ст. ложку размолотых зубчиков, ставят на тихий огонь на 20 минут. Остывший отвар процеживают через ситечко или марлю, пьют по 2 ст. ложки после еды. Простату укрепляет следующий рецепт: 400 г зубков освобождают от шелухи, заливают пол-литром спирта, убирают в темное место. Принимать начинают через 3 недели утром и вечером по 20 капель каждодневно.

Благотворное влияние овоща на потенцию объясняется тем, что вещества, содержащиеся в нем, расширяют сосуды, облегчают кровообращение.

Противопоказания

Данный продукт не всегда приносит только пользу. В некоторых случаях он может быть опасен. Его не следует есть при заболеваниях почек, печени, ЖКТ, 12-перстной кишки, гастрите, анемии, панкреатите. Стоит избегать есть овощ в период обострения геморроя, индивидуальной непереносимости, заболеваниях мочеполовой системы. Его избыток может вызвать головную боль и приступ эпилепсии. Продукт также нежелательно употреблять беременным женщинам в период лактации. Также овощ противопоказан сидящим на диете, потому что стимулирует аппетит.

Чеснок, полезные свойства и противопоказания которого мы сегодня рассмотрели, отличный природный лекарь. Но учтите, это не панацея от всех болезней.