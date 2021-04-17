С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...
  • Wlad Wlad
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...
  • Wlad Wlad
    Интересный момент - на весь улей ВСЕГО ОДНА САМКА. А в человеческом социуме ИМЕННО САМКИ являются ПАРАЗИТКАМИ, живущи...Зачем пчелам нужн...

Чеснок — польза и вред

Чеснок — польза и вред

Чеснок — польза и вред

 

Чеснок  высоко ценится не только как продукт питания и приправа к пище, но и как природное лекарство. Мало кто знает, что овощ может нанести и незначительный вред организму. Рассмотрим подробнее чеснок, пользу его и вред.

Калорийность и биохимический состав

Польза чеснока для организма объясняется разнообразным биохимическим составом. Энергетическая ценность 100 г продукта составляет 149 ккал. В его состав входят питательные вещества, микро-, макроэлементы, витамины. Питательные вещества:

  • белки – 6,4;
  • жиры – 0,5;
  • углеводы – 29,9;
  • кислоты – 0,2;
  • пищевые волокна – 1,5;
  • зола – 1.5;
  • вода – 60.

Минеральные вещества представлены натрием, калием, кальцием, марганцем, железом, магнием, йодом, цинком, многими другими химическими элементами. В чесноке много витаминов группы В, РР, С, D, фитонцидов, эфирных масел.

Лечебные и целебные свойства чеснока

Соединения серы, которых в овоще более 100, обладают интересными свойствами. За счет сульфидов чесночный сок борется со стафилококками, возбудителями тифа, дизентерии, патогенными грибами и дрожжами. Сульфиды «склеивают» молекулы яда, обезвреживают их и отторгают.

В растении содержатся такие полезные для человеческого организма  соединения, как аденозин, аллицин, диаллил-трисульфид.

В результате экспериментов на мышах было выяснено, что диаллил-трисульфид препятствует разрушению тканей сердца, предупреждает инфаркт. Аденозин регулирует образование тромбоцитов, свертываемость крови. Аллицин придает овощу едкий вкус и специфический запах. Аллицин: 

  • благотворно действует на сердечно-сосудистую систему;
    Чеснок — польза и вред
  • снижает артериальное давление;
  • нормализует липидный состав крови;
  • помогает уменьшить уровень холестерина;
  • препятствует образованию тромбов;
  • облегчает усвоение глюкозы;
  • укрепляет иммунитет;
  • нормализует работу ЖКТ;
  • оказывает противораковое воздействие;
  • является природным антибиотиком.

Польза и вред чеснока объясняются наличием биохимических соединений, входящих в его состав. Употреблять овощ нужно в меру из-за наличия токсичных веществ. Итак, рассмотрим, чем полезен чеснок.

  1. Растение оказывает благотворное влияние на нервную систему. Витамин В1 обеспечивает нормальную работу нервной системы. Он участвует в переработке глюкозы, обеспечивая энергетические процессы, происходящие в клетках. Тиамин разрушается при попадании на свет и тепловой обработке. Чтобы витамины не улетучивались, овощ рекомендуется кушать в сыром виде.
  2. Употребление чеснока – профилактика ОРВИ. Это свойство присуще овощу благодаря фитонцидам, уничтожающим вирусы и болезнетворные бактерии.
  3. Растение благодаря антисептическим свойствам предотвращает различные кишечные инфекции. Если вы сомневаетесь в качестве питьевой воды или продукта, съешьте дольку чеснока.
  4. Продукт также способствует правильной работе хрящей в суставах. Его рекомендуется кушать больным артритом, гепатозом.
  5. В кулинарии овощ советуют добавлять к жирным блюдам, так как он стимулирует выделение желчи и улучшает переваривание пищи.
  6. Благодаря богатому витаминному и химическому составу, овощ необходим организму весной.  
  7. Чеснок полезен гипертоникам, так как расширяет сосуды и снижает давление.

Чеснок в народной медицине

Известно очень много рецептов народной медицины с использованием чеснока, но мы приведем лишь несколько.

Чтобы избавиться от бородавок, их протирают чесноком. Поможет рецепт – растолочь дольку, смешать с нутряным свиным салом и привязывать к бородавкам до их исчезновения.

Растение поможет изгнать остриц. Для этого 10 г очищенных и растолченных долек заливают 100 мл кипятка или свежего молока. Смеси хватает на 2 микроклизмы, которые делают на ночь.

При насморке, ангине, коклюше вдыхают чесночный аромат желательно в течение всего дня. Для этого можно сделать

Чеснок — польза и вред

чесночное ожерелье, продев веревочку сквозь 4-5 крупных очищенных зубков.

При ангине полощут горло настоем чеснока. Для этого 1 зубчик мелко нарезают, заливают 200 мл теплой кипяченой воды, оставляют на час, после процеживают сквозь марлю.

Для профилактики гриппа зубчик измельчают в чесночной давилке, наносят на ватный тампон, оборачивают одним слоем марли, вкладывают в нос.

Для лечения стенокардии с одышкой рекомендуют употреблять чеснок с медом. На 5 чесночных головок берут 10 лимонов, килограмм меда. Из лимонов отжимают сок, смешивают с натертым чесноком и медом. Смесь хранят в закрытой таре в прохладном месте неделю. Лекарство принимают по 4 маленьких ложки 1 раз за сутки. Между каждой ложкой делают перерыв 1 минуту.  

Для понижения давления, очищения кровеносных сосудов, поможет спиртовая настойка чеснока. Третью часть бутылки наполняют мелко нарезанными чесночными дольками, заливают водкой или 50%-ным спиртом, настаивают 2 недели в тепле, взбалтывая ежедневно. Настойку пьют по схеме: 5 капель разводят на 1 маленькую ложку холодной водички и пьют до еды 3 раза в день.

Еще один рецепт для снижения уровня холестерина: 4 очищенных головок и 4 лимона с кожурой прокручивают через мясорубку. Кашицу перекладывают в графин, заливают 3 литрами кипяченой охлажденной воды, перемешивают. Сосуд закрывают крышкой, оборачивают темной бумагой, убирают в темноту. Через 3 дня настойка готова к употреблению. Пить по большой ложке 3 раза перед едой.

Лекарство, приготовленное по следующему рецепту, в народе называют эликсиром молодости. На 350 г размолотых чесночных долек берут сок  24 лимонов, смешивают, помещают в сосуд с широким горлом, завязывают стерильной марлей, настаивают сутки. Перед употреблением смесь взбалтывают. Принимают на ночь по 1 ч. ложке на полстакана воды.

Из-за вышеупомянутой способности приводить холестерин в норму, этот овощ рекомендуют употреблять людям с лишним весом и диабетикам. Он выступает в роли катализатора обменных процессов в организме, то есть усиливает обмен веществ. Рекомендуется добавлять в салаты чеснок, калорийность блюда сильно не изменится, но повысятся  жиросжигающие свойства.

Полезные свойства чеснока для мужчин

Овощ помогает решить много мужских проблем. Его используют для лечения простатита и повышения потенции. Вот несколько

Чеснок — польза и вред

очень хороших рецептов, проверенных временем.

  1. Регулярное употребление как минимум 5 г продукта снижает вероятность развития рака простаты на 50%. Это заслуга серосодержащего вещества аллиума.
  2. Вечером 4 дольки измельчают и заливают 3 стаканами кипятка. Смесь оставляют настаиваться до утра. Принимают утром и вечером натощак по 50-100 мл в течение месяца.
  3. При простатите рекомендуется пить этот овощ с молоком. В стакан горячего молока кладут 1 ст. ложку размолотых зубчиков, ставят на тихий огонь на 20 минут. Остывший отвар процеживают через ситечко или марлю, пьют по 2 ст. ложки после еды.
  4. Простату укрепляет следующий рецепт: 400 г зубков освобождают от шелухи, заливают пол-литром спирта, убирают в темное место. Принимать начинают через 3 недели утром и вечером по 20 капель каждодневно.

Благотворное влияние овоща на потенцию объясняется тем, что вещества, содержащиеся в нем, расширяют сосуды, облегчают кровообращение.

Противопоказания

Данный продукт не всегда приносит только пользу. В некоторых случаях он может быть опасен. Его не следует есть при заболеваниях почек, печени, ЖКТ, 12-перстной кишки, гастрите, анемии, панкреатите. Стоит избегать есть овощ в период обострения геморроя, индивидуальной непереносимости, заболеваниях мочеполовой системы. Его избыток может вызвать головную боль и приступ эпилепсии. Продукт также нежелательно употреблять беременным женщинам в период лактации. Также овощ противопоказан сидящим на диете, потому что стимулирует аппетит.

Чеснок, полезные свойства и противопоказания которого мы сегодня рассмотрели, отличный природный лекарь. Но учтите, это не панацея от всех болезней.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Болит живот? Лечите нервы!
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Болит живот? Лечите нервы!

9
Еще три летальных исхода от коронавируса подтверждены в Карелии
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Еще три летальных исхода от коронавируса подтверждены в Карелии

Мясников назвал привычки, которые часто приводят к бессоннице
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Мясников назвал привычки, которые часто приводят к бессоннице

Смартфоны и солнечные лучи: косметолог рассказала, что старит женщину заметнее всего
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Смартфоны и солнечные лучи: косметолог рассказала, что старит женщину заметнее всего

Если за кожей лица стараются ухаживать в первую очередь, то про шею часто забывают или оставляют «на потом». Именно поэтому при общей ухо...
Врача-извращенца уволили за слежку за пациентами в туалете
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Врача-извращенца уволили за слежку за пациентами в туалете

Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в России как «недостаточно стабильную»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в России как «недостаточно стабильную»

Заболеваемость коронавирусом в Тамбовской области продолжает снижаться
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

Заболеваемость коронавирусом в Тамбовской области продолжает снижаться

Мясников назвал привычки, вызывающие бессонницу
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Мясников назвал привычки, вызывающие бессонницу

В тюменской ОКБ № 1 начали использовать новый метод — амбулаторную коронароангиографию
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

В тюменской ОКБ № 1 начали использовать новый метод — амбулаторную коронароангиографию

В ковидных госпиталях Оренбуржья остаются 194 тяжелых пациента
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

В ковидных госпиталях Оренбуржья остаются 194 тяжелых пациента

В стационарах остаются 498 оренбуржцев, из них 194 - в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 24 пациента, еще 363 человека получа...
Доктор Мясников назвал мешающие нормальному сну привычки
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Доктор Мясников назвал мешающие нормальному сну привычки

Боль - и друг и враг. Современные проблемы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Боль - и друг и враг. Современные проблемы

В Оренбурге 17 апреля заработали прививочные кабинеты в ТРЦ
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

В Оренбурге 17 апреля заработали прививочные кабинеты в ТРЦ

Ещё 145 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки
Материал, выбранный редакторами МиртесенИркутск Сегодня

Ещё 145 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки

Названа наиболее уязвимая перед сезонной аллергией группа населения
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Названа наиболее уязвимая перед сезонной аллергией группа населения

Судьбоносная встреча с врачом сделала Николая Дроздова другим человеком
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

Судьбоносная встреча с врачом сделала Николая Дроздова другим человеком

Врач Юрий Гущо рассказал, как встретил ученого в плачевном состоянии. После той встречи Николай Дроздов полностью преобразился. Бессменны...
Эксперт перечислил привычки, вызывающие бессонницу
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Эксперт перечислил привычки, вызывающие бессонницу

Витамины, которые опасно пить без рецепта
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Витамины, которые опасно пить без рецепта

Доктор назвал неочевидный признак проблем с почками
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Доктор назвал неочевидный признак проблем с почками

«Простудилась и почти не ела»: Волочкова попала в больницу с истощением
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

«Простудилась и почти не ела»: Волочкова попала в больницу с истощением

Два жителя Удмуртии скончались от коронавируса за сутки
Материал, выбранный редакторами Миртесенudm-info

Два жителя Удмуртии скончались от коронавируса за сутки

В Роспотребнадзоре Башкирии оценили безопасность воды из-под крана в период паводка
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В Роспотребнадзоре Башкирии оценили безопасность воды из-под крана в период паводка

Число случаев коронавируса в Индии превысило 14,5 млн
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Число случаев коронавируса в Индии превысило 14,5 млн

Российские медики назвали наиболее уязвимую перед аллергией группу людей
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Российские медики назвали наиболее уязвимую перед аллергией группу людей

Чеснок — польза и вред
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Чеснок — польза и вред

В Британии нашли новый штамм COVID-19, менее восприимчивый к вакцинам
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

В Британии нашли новый штамм COVID-19, менее восприимчивый к вакцинам

Медики ожидают повышения интереса у ямальцев к вакцинации от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамые Свежие Новости Ноябрьска и Ямала

Медики ожидают повышения интереса у ямальцев к вакцинации от коронавируса

Эпидемиолог Вершинина назвала самую подверженную аллергии группу населения
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Эпидемиолог Вершинина назвала самую подверженную аллергии группу населения

Почти 1,3 тыс жителей Ставрополья скончались из-за коронавируса
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Почти 1,3 тыс жителей Ставрополья скончались из-за коронавируса

Число зараженных коронавирусом приблизилось к 52 тыс на Ставрополье
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Число зараженных коронавирусом приблизилось к 52 тыс на Ставрополье

2
При каких симптомах совсем нельзя терпеть?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

При каких симптомах совсем нельзя терпеть?

Какие результаты показывает вакцина против COVID-19 от "Вектора"
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Какие результаты показывает вакцина против COVID-19 от "Вектора"

В Киргизии COVID-19 начали лечить опасным ядом без антидота
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Киргизии COVID-19 начали лечить опасным ядом без антидота

Картина дня

наверх