Почему у АК мушка ставится на дуло, а у М16 - на газоотвод

Многие обращали внимание на то, что у разных штурмовых винтовок по-разному крепится мушка. Например, у отечественного автомата Калашникова она устанавливается на самый край дула, в то время как у американской винтовки М16 мушка ставится намного ближе к газоотводу. Чем продиктовано такое отличие и есть ли какая-то принципиальная разница в расположении прицельных приспособлений?
Чем же продиктована разница в конструкции? /Фото: novosti-n.org.
Итак, прежде всего стоит уяснить, что механические прицельные приспособления ручного огнестрельного оружия состоят из двух основных «сборных» компонентов. Первый – это сам механический прицел (прицельная планка) с целиком. Второй – это мушка. Следующее, что необходимо уяснить, – это главное правило прицеливания. Если опустить ненужные для нас в контексте данной беседы подробности, то суть правила сводится к следующему постулату: чем больше длина прицельной линии – тем выше точность выстрела.
Прицельная планка - первый важный компонент механического прицела. /Фото: forum.guns.ru.
Другими словами: если прицельная линия, образующаяся между прицельной планкой и мушкой, слишком короткая, то стрелку становится очень неудобно целиться, и риск ошибки во время стрельбы сильно возрастает. Как итог – сокращается точность ведения огня. При этом прицельная линия не должна быть и слишком длинной, так как в противном случае стрелку будет слишком сложно фокусировать взгляд. Оптимальным расстоянием между прицельной планкой и мушкой считается расстояние в 350-400 мм.
Мушка - второй важный компонент механического прицела. /Фото: guns.allzip.org.
Еще один важный момент, который следует учитывать в разговоре о конструкции оружия – это стоимость и сложность производства. Крепление мушки на краю ствола – это куда более дорогое решение (по причине большей сложности производства), нежели крепление прицельного приспособления рядом с газоотводом.
Чем больше прицельная линия - тем лучше. /Фото: shipmanagementinternational.com.
Собственно все имеющиеся различия в расположении мушки на огнестрельном оружии от разных производителей пляшут от всего перечисленного выше. Место мушки определяется изначальным расположением прицельной планки, а также стремлением достичь равновесия на качелях цена производства – номинальная точность оружия. Место установки прицельной планки в свою очередь диктуется остальной конструкцией оружия.
Различия в прицельных приспособления продиктованы компоновкой. /Фото: sodpm.ru.
Так, у все того же АК-74 используется ствольная коробка, которая делает невозможным установку прицельной планки рядом с прикладом, а потому Калашникову пришлось выносить мушку на край дула. Американцы же в своих AR-15 используют другую компоновку. Вместе ствольной коробки у них затворная коробка, которая позволяет расположить прицельную планку ближе к газу стрелка, а значит делает возможным передвижение мушки с края ствола ближе к газоотводящему механизму.
У американской винтовки иные прицельные приспособления. /Фото: forum.guns.ru.
При этом в мире хватает дешевых образцов оружия (как правило, это местные клоны советских АК, американских AR и бельгийских FN), где конструкторы в целях экономии делали очень короткую прицельную линию. В результате чего точность ведения огня из подобных винтовок, мягко говоря, оставляла желать лучшего.
Совсем другая компановка оружия. /Фото: youtube.com.
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