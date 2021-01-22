Почему у АК мушка ставится на дуло, а у М16 - на газоотвод

Чем же продиктована разница в конструкции? /Фото: novosti-n.org.

Прицельная планка - первый важный компонент механического прицела. /Фото: forum.guns.ru.

Мушка - второй важный компонент механического прицела. /Фото: guns.allzip.org.

Чем больше прицельная линия - тем лучше. /Фото: shipmanagementinternational.com.

Различия в прицельных приспособления продиктованы компоновкой. /Фото: sodpm.ru.

У американской винтовки иные прицельные приспособления. /Фото: forum.guns.ru.

Совсем другая компановка оружия. /Фото: youtube.com.