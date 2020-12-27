Почему язык примерзает на холоде к металлу, и как отлепить его без последствий

Наверняка если не каждого из нас в детстве учили тому, что ни в коем случае нельзя прикасаться языком к металлу на морозе. Некоторые «энтузиасты» возможно даже самостоятельно проверили, почему делать это нельзя. И все же главный «детский» вопрос для большинства так и остался без ответа: а почему язык вообще примерзает к металлу при минусовой температуре?
Главная проблема в том, что язык всегда влажный. /Фото: vvv-dent.ru.
На самом деле это очень интересный физический вопрос! Все дело здесь в процессе теплового обмена. Дело в том, что металл является отличным проводником энергии, в том числе тепловой. А потому он достаточно быстро нагревается и точно также легко остывает. Тепловой обмен происходит в тех случаях, когда два соприкасающихся предмета имеют разную температуру. Собственно, металлическое изделие зимой на морозе будет серьезно остужено, а вот язык человека при нормальных условиях всегда остается теплым.
Прилипает язык из-за влажности и резкого перепада температур. /Фото: pochemuha.ru.
Собственно, эти «нормальные условия» стремительно меняются и язык быстро остывает, как только соприкасается с металлом. В самом остывании ничего пагубного для человека в этом случае нет, однако на языке имеется слюна, которая гарантированно замерзнет, превратившись в лед, как только температура кожи на языке начнет терять свою плюсовую температуру. В итоге язык может очень плотно примерзнуть к металлическому изделию, которого человек соизволил коснуться таким образом. Чисто теоретически, такого не произойдет если язык будет абсолютно сухим, однако проверить это почти невозможно, так как он почти всегда очень влажный.
Настоятельно не рекомендуем проверять на своем опыте. /Фото: mykidstime.com.
В итоге влажность языка также накладывается на особую пористую структуру покрова данного органа. Лед проникает в микрощели и приковывает язык так, что любая попытка разорвать ледяные оковы может закончиться серьезной и весьма болезненной травмой. Для того, чтобы выбраться из коварной ловушки, необходимо чтобы кто-то из окружающих сбегал за чайником с теплой водой и полил ей аккуратно язык и металл. Металл нагреется, орган растает и отклеится сам собой.
Если чей-то язык все-таки примерз, нужно аккуратно полить его теплой водой. /Фото: wikihow.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии