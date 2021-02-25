Для чего моряки растягивали сети выше борта парусного корабля

Те самые сети вдоль борта. |Фото: everipedia.org.

Придумали сети в начале Нового времени. ¦Художник: Patrick O'Brien

Последний раз активно использовались сети во время Гражданской войны в США. |Фото: forummg.info.

Настоящие абордажи имели мало общего с тем, как их показывают в кино. ¦Фото: masyamba.ru.