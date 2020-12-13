6 советов для чистки труднодоступных мест, о которых часто забывают во время уборки

1. Бачок унитаза

Чистить нужно не только унитаз, но и сливной бачок. / Фото: stroypomochnik.ru

2. Духовка

Почистить духовку можно при помощи соды. / Фото: sodavsem.ru

3. Швы плитки

Швы плитки отлично очищаются зубной щеткой. / Фото: sdelai-lestnicu.ru

4. Стены

Следы от фломастера удалит меламиновая губка. / Фото: zen.yandex.ua

5. Жалюзи

Пыль на жалюзи хорошо удаляет носок, смоченный в растворе уксуса. / Фото: severdv.ru

6. Клавиатура

Клавиатура быстро и эффективно чистится зубной щеткой. / Фото: topspletni.ru