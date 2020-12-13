6 советов для чистки труднодоступных мест, о которых часто забывают во время уборки

Даже если вы регулярно проводите уборку и посвящаете этому занятию практически весь свой выходной, это не является гарантией того, что вся территория квартиры будет абсолютно чистой. Духовка, жалюзи, стена и пол за унитазом – эти и прочие труднодоступные места, о которых редко вспоминают во время наведения порядка, всегда будут «радовать» наличием пыли и грязи.
1. Бачок унитаза
Чистить нужно не только унитаз, но и сливной бачок. / Фото: stroypomochnik.ru
Большинство хозяек при уборке санузла вымывают только внутреннюю часть унитаза, так как на 100% уверены, что в этом месте скапливается основное количество микроорганизмов и загрязнений. Однако неприятный запах или некрасивые разводы могут возникнуть также по причине грязного бачка, внутри которого размножаются бактерии. Особенно часто такая ситуация происходит, если в доме жесткая и часто ржавая вода.
Как бороться с этой проблемой? Вооружитесь щеткой с жесткой щетиной и обычной пищевой содой. Откройте крышку бачка, спустите воду в унитазе, чтобы было удобнее чистить резервуар, затем нанесите на щетку соду и тщательно почистите дно, а затем стенки. К сожалению, данный метод уборки подходит только для стандартных напольных унитазов. А вот подвесные модели с инсталляцией вряд ли получится почистить, так как до их резервуара с водой добраться очень тяжело.
2. Духовка
Почистить духовку можно при помощи соды. / Фото: sodavsem.ru
Как показывает практика, духовка моется очень редко. Обычно, ее чистку откладывают до лучших времен, а затем благополучно забывают и о жирных пятнах на стенках, и о грязных противнях. А когда руки наконец-то доходят до уборки, спасти ситуацию могут только специальные средства. Их не обязательно покупать в магазине бытовой химии, можно приготовить и своими руками. Благо, для создания чистящего средства нужны ингредиенты, которые есть на каждой кухне. Возьмите в равных количествах пищевую соду, уксус и жидкость для мытья посуду, соедините в одной посуде, а затем перемешайте до состояния пены. После того, как смесь будет готова, нанесите ее на пятна, которые обнаружите в духовке (а лучше – на всю поверхность), и оставьте на несколько часов. За это время загрязнения растворятся и их можно будет удалить при помощи влажной губки.
Если на вашей кухне стоит эмалированная духовка, то самый простой путь ее очищения – обычный пар. Растворите в воде моющее средство для посуды, поставьте емкость внутрь духового шкафа, разогрейте его и оставьте на час. По истечению времени пар осядет, «собрав» грязь и остатки пищи, благодаря чему вы сможете быстро устранить весь жир.
Обратите внимание: Если после мытья духового шкафа остался неприятный запах и проветривание не помогает, воспользуйтесь следующим народным рецептом: налейте в тарелку воду, положите туда таблетку активированного угля, поставьте внутрь духовки и прокипятите несколько минут. Или приготовьте раствор из соды и уксуса, а затем протрите им дно и боковые стенки.
3. Швы плитки
Швы плитки отлично очищаются зубной щеткой. / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Швы между плиткой нуждаются в тщательном очищении, которое не может гарантировать губка или крупная щетка. Кроме того, использование этих инструментов затягивает процесс на несколько часов. Намного проще и быстрее будет провести процедуру очищения при помощи зубной щетки, так как ее щетинки легко проникают в углубление шва и быстрее удаляют грязь, налет от воды, плесень. Порядок действий такой: нанесите на кафель необходимое средство бытовой химии, оставьте на время, указанное в разделе «Способ применения», а затем почистите швы щеткой. После того, как уборка будет окончена, смойте все водой и насухо вытрите салфеткой из микрофибры.
4. Стены
Следы от фломастера удалит меламиновая губка. / Фото: zen.yandex.ua
Если в вашей семье есть дети, вы наверняка ни раз сталкивались с необходимостью мытья стен, которые малыши так любят разрисовывать ручками, фломастерами, красками. Избавиться от «следов преступления» можно при помощи меламиновой губки. Это бюджетное средство можно найти в любом хозяйственном магазине, а его эффективность уже была не раз доказана. Все, что вам нужно – это надеть резиновые перчатки, намочить губку и протереть пятна, которые остались на стене. Не факт, что все получится удалить за пять минут, поэтому наберитесь терпения и тщательно устраняйте загрязнения.
Также можно воспользоваться помощью зубной пасты. Ее нужно нанести на ветошь, а затем протереть следы, оставленные маркером. Пасту можно применять как в чистом виде, так и в разбавленном, смешав с небольшим количеством воды. После того, как средство окажется на стене, подождите 10-15 минут, а затем круговыми движениями разотрите пасту. В конце ее нужно удалить при помощи влажной тряпки.
5. Жалюзи
Пыль на жалюзи хорошо удаляет носок, смоченный в растворе уксуса. / Фото: severdv.ru
Пыль, которая скапливается на горизонтальных жалюзи, снится хозяйкам в кошмарных снах, так как ее очень тяжело удалять. Однако делать это нужно как минимум раз в неделю. Чтобы значительно упростить себе задачу, стоит воспользоваться специальной щеткой-микрофиброй. Если ее нет в списке ваших инструментов для уборки, возьмите на вооружение следующий лайфхак: найдите старый махровый носок, наденьте его на руку и начинайте протирать пыль сверху вниз – такой способ позволит вам легко проникнуть между пластинами шторы и быстро убрать всю пыль. Есть еще один хороший вариант – пройтись по жалюзи пылесосом, предварительно надев на него узкую насадку.
Если пыль намертво въелась в пластины, непосредственно перед уборкой смочите махровый носок в растворе уксуса, отожмите его, наденьте на руку и только после этого протирайте жалюзи. После того, как закончите, оставьте их открытыми, чтобы пластины полностью высохли. Обратите внимание, что такой способ очистки не подходит для штор, сделанных из бумаги и прочих материалов, чувствительных к влаге.
6. Клавиатура
Клавиатура быстро и эффективно чистится зубной щеткой. / Фото: topspletni.ru
Знаете фразу «Вытряхни клавиатуру – собери печеньку»? Данный пункт примерно об этом. На мышке и клавиатуре ноутбука/компьютера собирается огромное количество микробов, не меньше, чем на ободке унитаза. Поэтому приводить их в порядок нужно хотя бы раз в неделю (а лучше несколько). И если мышку можно просто протереть полиролью, то с клавиатурой придется повозиться. Прежде всего, выключите ноутбук, переверните клавиатуру вверх ногами и встряхните. После того, как основная часть крошек выпадет, возьмите ватную палочку, смочите ее в спирте и протрите все щели между клавишами. Завершающим этапом чистки станет сухой ватный диск или гигиеническая салфетка, которой нужно пройтись по клавишам, чтобы устранить остатки загрязнений и использованных чистящих средств.
Также можно воспользоваться старой зубной щеткой – ее щетинки проникают даже в самые труднодоступные места, отлично очищая участки между клавишами. Перед тем, как начинать чистить клавиатуру, смочите щетку в мыльном растворе.
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