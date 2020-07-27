Как пленные шведы стали яицкими казаками

Принесли пользу металлургии

По самым приблизительным подсчетам (точных данных нет) на Урал в XVIII веке направили около 10 тысяч плененных шведов (каролинов, как их еще называли). Тут необходимо уточнить, что армия Карла XII была отнюдь не мононациональной – в ней служили преимущественно немцы, а также финны, подразделения состояли и из англичан, шотландцев, датчан, голландцев… Поэтому считать пленными одних только шведов будет неправильно. Хотя по национальному признаку их тогда и не дифференцировали – для определения социального статуса в новом положении решающую роль играли умения и навыки пленника.

Специалисты-металлурги, имевшиеся среди пленных шведов, сразу же привлекли внимание тогдашнего куратора Уральских и Сибирских заводов В.

Н. Татищева. При непосредственном участии шведов на Южном Урале проводились работы в горно-рудной и химической промышленности, в частности, на Алапаевских заводах по добыче железной руды. Татищев дорожил иностранными специалистами и всячески старался закрепить их на производстве, увеличивая им жалованье. Шведам разрешалось даже жениться на русских девушках и вдовах, не меняя протестантскую веру.

Каролины работали на уральских заводах в Перми, Соликамске, Нижнем Тагиле, Невьянске, Узяне, Тирляне, Миндяке и других – среди пленных нередко встречались образованные люди и талантливые инженеры.

Специалисты в своем деле, будь то металлурги, оружейники или ученые – пленные шведы получали за свой труд в неволе сравнительно неплохие деньги. Им даже разрешались денежные переводы и письменное сообщение с родиной.