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Как пленные шведы стали яицкими казаками

Как пленные шведы стали яицкими казаками

Как пленные шведы стали яицкими казаками
Несколько тысяч шведов, плененных русскими войсками после битвы под Полтавой (1709 год), впоследствии сослужили неплохую службу России. Считается, что со временем большинство иностранцев полностью ассимилировались с уральскими казаками.

В XIX веке шведы поехали в Россию уже добровольно, и снова на Урал – там развивалась металлургическая промышленность, строились так называемые железоделательные заводы – требовались специалисты и технологии, которых у нас не было.

Принесли пользу металлургии

По самым приблизительным подсчетам (точных данных нет) на Урал в XVIII веке направили около 10 тысяч плененных шведов (каролинов, как их еще называли). Тут необходимо уточнить, что армия Карла XII была отнюдь не мононациональной – в ней служили преимущественно немцы, а также финны, подразделения состояли и из англичан, шотландцев, датчан, голландцев… Поэтому считать пленными одних только шведов будет неправильно. Хотя по национальному признаку их тогда и не дифференцировали – для определения социального статуса в новом положении решающую роль играли умения и навыки пленника.

Специалисты-металлурги, имевшиеся среди пленных шведов, сразу же привлекли внимание тогдашнего куратора Уральских и Сибирских заводов В.

Н. Татищева. При непосредственном участии шведов на Южном Урале проводились работы в горно-рудной и химической промышленности, в частности, на Алапаевских заводах по добыче железной руды. Татищев дорожил иностранными специалистами и всячески старался закрепить их на производстве, увеличивая им жалованье. Шведам разрешалось даже жениться на русских девушках и вдовах, не меняя протестантскую веру.

Каролины работали на уральских заводах в Перми, Соликамске, Нижнем Тагиле, Невьянске, Узяне, Тирляне, Миндяке и других – среди пленных нередко встречались образованные люди и талантливые инженеры.

Специалисты в своем деле, будь то металлурги, оружейники или  ученые – пленные шведы получали за свой труд в неволе сравнительно неплохие деньги. Им даже разрешались денежные переводы и письменное сообщение с родиной.

Неудачный Хивинский поход

Тем не менее, подавляющее большинство пленных шведов все же покрестились и перешли на русскую службу. Войдя в состав Яицкого казачьего войска, каролины (среди них помимо шведов были и немцы) приняли участие в знаменитом Хивинском походе (1714 – 1717), которым руководил князь Бекович-Черкасский. До Петра I дошли известия, что в Хивинском ханстве, в устье реки Амударьи, есть богатые залежи золотого песка. На их разведку и была направлена экспедиция Бековича. В общей сложности под началом князя было порядка 4 тысяч человек, из которых около полутора тысяч – яицкие казаки.

Экспедиция закончилась неудачно – большей частью воинов Бековича басурмане перебили или взяли в плен, сам князь тоже был убит. Однако предания об этом походе еще долго пересказывались в поколениях  оказаченных шведов.

Второе пришествие шведов

После подписания между Швецией и Россией в 1721 году Ништадтского мирного договора, предусматривавшего обмен пленными, часть каролинов вернулась на родину.

Но пройдет чуть более века, и шведов снова потянет в Россию. На этот раз добровольно. В конце XIX века на металлургический завод в поселке Тирлян (ныне Белорецкий район Башкортостана) на местный металлургический завод приехали работать десятки кузнецов из Швеции. Их родина – города Дегельфорс и Карлскуга. Эти умельцы владели навыками  обработки железа специальным, так называемым, кричным способом, делающим металл более качественным.

При заводе образовалась целая колония. Молодые мужчины создали семьи и навсегда обосновались на новом месте. Их потомки с фамилиями Ларсон, Адамсон, Квист, Стремец и сейчас живут в Тирляне и Магнитогорске.

 

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