Что нельзя использовать при уборке

Уборка — не самое приятное занятие, которое многих людей вгоняет в стресс. Только вчера вы полировали мебель, а сегодня на полках снова лежит пыль. От души пропылесосили ковер, а на нем мало того что волосы остались, так еще и потертости появились. Купили модные таблетки для унитаза, а в туалете почему-то перестала смываться вода.

Мы копнули глубже и поняли, что, пытаясь навести чистоту, постоянно совершаем одни и те же ошибки. Вот лишь 13 вещей, которые многие привыкли использовать при уборке, хотя лучше этого не делать.



1. Туалетные блоки и кубики для сливного бачка

2. Меламиновые губки

3. Полироль для мебели

4. Отбеливатель

5. Уксус

6. Универсальная насадка на пылесос

7. Пароочиститель

8. Одна тряпка для уборки всей квартиры

9. Смеси бытовой химии

10. Освежитель воздуха

11. Пылесос с грязным фильтром

12. Концентрированные чистящие средства

13. Газеты

Санитарные блоки, которые крепятся на ободке унитаза, только кажутся безобидными. Из-за хлипкой конструкции их часто смывает вместе с водой, они застревают в стояке и засоряют канализацию. Коробочка с моющим средством может заблокировать сливную трубу, и тогда содержимое унитаза с веселым журчанием польется через верх.Растворимым кубикам для бачков тоже коварства не занимать: многие из них содержат отбеливатель, который разъедает резиновые уплотнители и металлические детали.Не так давно «волшебные ластики» взорвали рынок хозяйственных товаров. Проблема в том, что меламиновая пена, из которой сделаны губки, работает по принципу наждачной бумаги.Да, она удаляет сложные загрязнения, но в то же время царапает поверхности.Вот список материалов, которые несовместимы с меламиновыми губками:посуда с антипригарным покрытием;каменные столешницы; нержавеющая сталь;лакокрасочное покрытие автомобиля;зеркальные и глянцевые поверхности (они моментально становятся тусклыми).Часто современная мебель не нуждается в полировке, потому что на ней уже есть специальное покрытие. Постоянно натирая шкаф или стол полиролью, вы лишь создаете липкую пленку, которая собирает пыль. Достаточно делать влажную уборку или хотя бы наносить полироль не на мебель, а на тряпку.Многие считают отбеливатель универсальным средством, которое борется с любыми загрязнениями, включая ржавчину и плесень. Но это не так. Вещество окисляет поверхности, активизируя процесс коррозии. То есть после очистки ржавчины станет еще больше. Что касается плесени, то отбеливатель обесцветит пятна на стенах, но сам грибок никуда не денется.При этом средство очень токсично. Согласно исследованию, в семьях, где используют отбеливатель, дети чаще болеют инфекционными заболеваниями.Уксусная кислота удаляет жир и минеральные отложения, но может испортить некоторые поверхности, в частности дерево и металл. Лучше не использовать уксус для очистки кухонных ножей, дверных ручек, металлических смесителей и утюгов.Вопреки распространенному мнению, уксус не является дезинфицирующим средством и эффективен лишь против некоторых микробов. Так что протирать им все подряд бессмысленно.Для чистки ковровых покрытий используется отдельная техника, которая оснащена специльными щетками и не повреждает волокна ткани. А вот обычный пылесос может оставить на любимом коврике потертости. Чтобы этого не произошло, поищите в комплекте насадку для ковров или докупите ее отдельно.Принцип работы прибора предельно прост: внутри него закипает вода и наружу подается горячий пар — он-то и очищает поверхности. Правда, далеко не все.Почистить ковер толком не получится, потому что сам по себе пар не удалит въевшуюся грязь, волосы и другой мусор. А из-за повышенной влажности в ткани может появиться плесень. Специалисты не рекомендуют применять пароочиститель для чистки больших ковров. Для деревянных полов, ламината, кирпича и лепнины тоже луше поискать другой метод уборки.Используя одну тряпку или салфетку, вы переносите грязь и микробы из одного помещения в другое. Лучше всего, если для каждой зоны выделена отдельная тряпка. Клининговые компании даже используют цветную маркировку: красные салфетки — для туалетов, желтые — для раковин, синие — для мебели и окон, зеленые — для зон питания.Чистящие средства содержат агрессивные вещества, которые могут взаимодействовать самым непредсказуемым образом. Понять, как среагируют друг на друга жидкости из разных банок, смогут только химики. Остальным лучше не экспериментировать и использовать моющие средства по отдельности. Это касается и жидкостей для прочистки труб, которые часто дают неожиданную химическую реакцию.Порой во время уборки так хочется достать освежитель воздуха и наполнить комнаты ароматом морского бриза или японской сакуры. Но освежители нужно использовать с осторожностью, ведь четверть их ингредиентов классифицируются как потенциально токсичные.Безопасное и экологичное средство, которое устранит неприятные запахи, можно сделать самостоятельно. Просто размешайте 4 ч. л. соды в 4 стаканах воды и перелейте смесь в бутылку с распылителем.Если не чистить пылесборный мешок или не менять фильтр, пылесос начнет выдувать грязный воздух. Понять, что прибор уже забит пылью, можно по плохому качеству уборки и неприятному запаху при включении.Лучше всего выбрасывать мусор из пылесоса после каждого использования. Резервуар, в который собирается грязь, нужно хотя бы раз в месяц доставать и мыть. А менять одноразовые и промывать многоразовые фильтры рекомендуется не реже 1 раза в 3 месяца.Многие думают, что чем больше средства налить на швабру или тряпку, тем эффективнее будет уборка. Но вместо блестящей чистоты получают липкую пленку, из-за которой поверхности выглядят еще более грязными. Кроме того, бытовая химия может вызывать аллергию, а чрезмерное количество средства усугубит проблему.Очень важно соблюдать инструкцию на упаковке. Если там указано «развести колпачок средства в 5 л воды», значит, именно такая концентрация будет эффективной и безопасной.Наши мамы и бабушки до блеска полировали окна газетами, но нам так лучше не делать. Дело в том, что в 70–80-х годах для печати газет использовали масляные чернила, которые по составу похожи на средства для полировки стекол. Затем производители перешли на более дешевые и экологичные краски, которые уже ничего не полируют.Более того, современные газеты быстро размокают, оставляя на окнах ворс и чернильные пятна. Лучше использовать салфетки из микрофибры или крафтовую бумагу.