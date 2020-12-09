Что случится, если солнце погаснет прямо сейчас?

Масса солнца превышает массу нашей планеты примерно в 333000 раз и производит такое же количество энергии, как 100 миллиардов водородных бомб каждую секунду. Гигантская масса делает эту звезду доминирующей силой тяготения во всей Солнечной Системе, надежно фиксируя все восемь планет на своих орбитах. В то же время, энергия солнца обогревает Землю в необходимой мере для того, чтобы появился катализатор жизни — вода.
Но что будет, если солнце вдруг возьмет и исчезнет? Многие люди не могут даже представить себе подобную ситуацию. Тем не менее, поставленная проблема не так глупа, каковой кажется на первый взгляд. По крайней мере, этим мысленным экспериментом не пренебрег сам Альберт Эйнштейн — ну а мы, основываясь на его выкладках, попробуем рассказать вам, что на самом деле случится с Землей, если вдруг погаснет звезда.
Гравитация
Перед тем, как вопросом задался Эйнштейн, ученые полагали, что гравитация изменяется мгновенно. Если бы это и в самом деле было так, то исчезновение Солнца моментально послало бы все восемь планет в бесконечное путешествие по темным глубинам галактики. Но Эйнштейн доказал, что скорость света и скорость гравитации распространяются одновременно — а это значит, мы будем еще целых восемь минут наслаждаться обычной жизнью, прежде чем осознаем исчезновение Солнца.
Вечная ночь
Солнце может и просто потухнуть. В этом случае, человечество не останется в полной темноте, на заполненной отчаявшимися безумцами планете. Звезды все еще будут светить, заводы работать, а люди, вполне возможно, не начнут поджигать костры инквизиции еще десяток лет. Зато остановится фотосинтез. Большинство растений умрет в течение нескольких дней — но это не то, что должно беспокоить нас больше всего. Средняя температура Земли упадет до -17 градусов по Цельсию уже через неделю. К концу первого года, наша планета начнет переживать новый ледниковый период.
Остатки жизни
Конечно, большая часть жизни на Земле свое существование прекратит. Меньше, чем за месяц, погибнут практически все растения. Большие же деревья смогут продержаться еще несколько лет, так как они обладают большими запасами питательной сахарозы. Зато, ничего не будет грозить некоторым микроорганизмам — так что, формально, жизнь на Земле сохранится.
Выживание людей
Но что же случится с нашим видом? Профессор астрономии Эрик Блекман уверен: мы вполне сможем выжить и без Солнца. Это произойдет благодаря вулканическому теплу, которое можно будет использовать и для обогрева жилищ, и в промышленных целях. Лучше всего жить будет в Исландии: люди здесь уже сейчас обогревают дома с помощью геотермальной энергии.
Бесконечное путешествие
Но хуже всего, что отсутствие Солнца сорвет нашу планету с привязи и отправит в долгое, долгое путешествие. Планета ринется на поиски приключений — и, скорее всего, найдет их с легкостью. К сожалению, для нас это закончится не очень хорошо: малейшее столкновение с другим объектом вызовет огромные разрушения. Но есть и более позитивный сценарий: если планету отнесет в сторону Млечного Пути, то Земля вполне может найти себе новую звезду и стать на новую орбиту. В таком, невероятно маловероятном случае, долетевшие люди станут первыми космонавтами, преодолевшими столь значительное расстояние.
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