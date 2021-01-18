Ошибки в уходе за одеждой, из-за которых даже дорогущая вещь быстро превратится в бесформенное нечто

Казалось бы, что может быть проще хранения и стирки вещей? Однако каждый из нас, сам того не зная, совершает огромное количество ошибок, которые ведут к тому, что одежда быстрее портится. Например, многие хранят кожаные брюки в бельевом шкафу, а рюкзаки и сумки вешают на крючки.

Мы ратуем за ответственное отношение к одежде и аксессуарам, а поэтому напоминает о правилах хранения и стирки вещей.







Перед стиркой нужно застегнуть все молнии, а пуговицы, наоборот, расстегнуть. Молнии и собачки на них могут портить другие вещи, а пуговицы запросто оторвутся, поскольку с каждой стиркой нитки, которыми они пришиты к ткани, истончаются. К тому же могут растянуться пуговичные петли.



Если стираете бюстгальтеры с застежками, их тоже необходимо застегнуть, чтобы они не повредили другие вещи или кружево на нижнем белье.



Многие люди предпочитают стирать исключительно в холодной воде, поскольку боятся усадки ткани и того, что цветные вещи будут краситься. Это плохое решение: температуру воды нужно выставлять такую, какая указана на этикетке. В противном случае загрязнения могут не удалиться, а неприятный запах не выветрится.



Никогда не откладывайте стирку грязных вещей на потом. Если вы попытаетесь отмыть свежее пятно, но у вас не получится и вы просушите ткань с остатками грязи, вероятно, отстирать ее уже никогда не удастся.

На случай таких конфузов хорошо иметь при себе ручку-пятновыводитель.Пролили что-то на ткань — подложили полотенце под это место и потерли ручкой. Большая часть загрязнения уйдет. А по приходе домой вещь нужно срочно постирать, причем в самой горячей воде, какую только может выдержать эта ткань. Единственное исключение из правила — кровь, которую нужно смывать холодной водой.Когда стираете вещи с принтами или деликатные свитеры, выворачивайте их. Во время стирки печатная графика стирается, а на шерсти и кашемире образуются катышки. Если вывернуть вещи наизнанку, повреждения будут незаметны глазу.При покупке новых вещей первым делом нужно их постирать. Смысл в том, что стирка должна удалить остатки различных химических веществ, которые могли остаться на ткани в процессе ее производства. Если одежду не постирать, ей, конечно, ничего не будет, но вы рискуете получить аллергию или другие проблемы с кожей.Если нужно постирать подушку с эффектом памяти, не используйте стиральную машинку, поскольку указанный эффект ослабнет или исчезнет вовсе. Чистить такие изделия надо вручную и лучше точечно.Если у вашей стиральной машины нет специального отделения для кондиционера, не наливайте его в самом начале стирки вместе с порошком. Это сделает использование вещества абсолютно бесполезным, поскольку оно смоется грязной водой.Если убираете на хранение сумку или рюкзак, наполните их чем-то, например ненужной одеждой или упаковочной воздушно-пузырьковой пленкой. Это поможет сохранить форму изделий.Также не стоит хранить их в подвешенном состоянии, поскольку из-за этого вытягиваются и портятся ремешки и ручки. Лучший способ — сложить сумки и рюкзаки на полку.Ни в коем случае не сушите кожаные вещи на солнце. Кожа — материал натуральный, и под воздействием ультрафиолета она портится: иссушается, обесцвечивается, теряет эластичность и в конечном счете становится непригодной для носки. На горячую батарею вешать такие вещи тоже нельзя.Одежду из кожи также не стоит складывать в шкаф — ее нужно хранить на плечиках. В противном случае со временем в местах сгибов образуются заломы — кожа потрескается, и носить ее вы не сможете.Джинсы рекомендуют стирать вручную, чтобы сохранить фактуру и цвет ткани в первозданном виде. Однако не всегда это возможно. Чтобы безопасно постирать вещи из денима в стиральной машине, их нужно вывернуть наизнанку и поставить деликатный режим стирки. Вода должна быть холодной. Исключение составляет белый деним: его можно стирать в теплой воде.Джинсы часто рекомендуют хранить в морозильной камере, однако на самом деле это лишено смысла. Холода в морозилке недостаточно, чтобы уничтожить все бактерии, а вот неприятный запах с помощью заморозки уменьшить и правда можно.Не заполняйте шкаф огромным количеством одежды. Во-первых, ткани будут тереться друг о друга, и более грубые материалы повредят нежные. Во-вторых, при таком хранении не избежать заломов. В-третьих, циркуляция воздуха в спертом пространстве оставляет желать лучшего.Некоторые люди считают, что частая стирка — это залог чистоты одежды. В реальности же чем чаще вы стираете, тем больше изнашивается ткань. Например, пиджаки достаточно стирать 1 или 2 раза в год. Разумеется, если вы не ходите в них сутки напролет и носите поверх блуз или рубашек.Рубашки и блузки рекомендуется стирать после 1–2 использований (частота зависит от погоды и того, как обильно вы потеете). Джинсы — после 4–5; свитеры — после 6, если надеваете их поверх майки или футболки; пижамы — после 2–3; спортивную одежду — после каждой тренировки.Свитеры не рекомендуется вешать на плечики — их нужно складывать в бельевой шкаф. Однако свободное место в комоде имеется далеко не всегда, поэтому можете воспользоваться небольшим трюком и повесить свитер на плечики так, как показано на картинке выше.Когда стираете купальные костюмы, ни в коем случае не выжимайте их путем скручивания. Так можно повредить эластичную ткань, из которой их изготавливают. Вместо этого положите купальник на полотенце, сверху накройте другим полотенцем и хорошенько прижмите.Если одежда покрыта шерстью, очистите ее перед загрузкой в стиральную машину. Например, с помощью обычного липкого ролика. Есть еще вариант: положите одежду в машинку и запустите 10-минутный цикл сушки, если такой режим имеется. Это смягчит ткань, и большая часть шерсти попадет в фильтр. После цикла встряхните одежду, чтобы избавиться от остатков шерсти, и почистите фильтр в машинке. После этого можно спокойно стирать.Для верности в барабан можно бросить пару специальных резиновых мячиков, к которым в процессе стирки прилипнет шерсть.Не забывайте периодически проверять фильтр в стиральной машине. Он может забиться — тогда вещи будут плохо простирываться, машинка начнет хуже работать, а потом и вовсе сломается. К тому же это может засорить канализацию.Если ваш питомец линяет постоянно, имеет смысл обратить внимание на одежду из таких материалов, к которым шерсть не липнет: кожа, атлас и многие другие глянцевые ткани.Как долго вы носите вещи, прежде чем отправить их в мусорный бак? Стараетесь продлить им жизнь или нет?