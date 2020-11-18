С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

История бездомного, который за 6 лет кардинально изменил свою жизнь

Пишет автор: 2009 год был худшим в моей жизни. Во всяком случае, пока. Но именно в этот год я встретил и женщину, с которой хочу прожить до конца своих дней. К тому моменту, который перевернул мою жизнь, я находился в состоянии «свободного падения»: без работы, без средств к существованию, а через две недели должен был оказаться ещё и без крыши над головой.






История бездомного, который за 6 лет кардинально изменил свою жизнь бездомный, история, любовь, счастье









Плюс зависимость от алкоголя и наркотиков. Каждый раз, проснувшись, я не понимал, для чего мне вставать с постели.



История бездомного, который за 6 лет кардинально изменил свою жизнь бездомный, история, любовь, счастье






Так продолжалось до тех пор, пока я не встретил ЕЁ.





Я был совершенно её не достоин, с какой стороны ни посмотри (моё мнение, не её). Но она почему-то тоже в меня влюбилась. Мы встретились несколько раз, а потом ей надо было уезжать в Австралию (мы оба американцы, но она училась за границей). Наши пути должны были разойтись. Мы оба были очень молоды и всё происходило слишком быстро. Ей предстояло открыть для себя целый мир, а мне пора было провести работу над ошибками.



Так продолжалось до тех пор, пока я не встретил ЕЁ. бездомный, история, любовь, счастье








Всё, что я знал – это что она «та самая», и я должен был склеить свою жизнь из кусочков. Она заслуживала самого лучшего мужчину, и я собирался стать именно таким. Я спал либо в машине, либо в маленькой кладовой, где я хранились мои жалкие пожитки (гитары и мебель я к тому времени уже продал).
Иногда мне удавалось провести ночь на диване в чьём-нибудь доме или на полу. Но я стойко сражался со своими дурными привычками и понемногу налаживал отношения с людьми, которые испортил за предшествующий год.



История бездомного, который за 6 лет кардинально изменил свою жизнь бездомный, история, любовь, счастье








В результате долгих поисков мне удалось устроиться кассиром на неполный рабочий день и я, наконец-то смог позволить себе снять жильё. Я начал правильно питаться, ходить в спортзал и подумывать о том, как построить карьеру.

Так, в разлуке, прошли полтора года и, наконец, я узнал, что она возвращается в Штаты. Моя любовь нисколько не угасла, но я понимал, что в её жизни могло всё переменится и настраивал себя на это. Я был готов к тому, что она может быть счастлива без меня и не собирался становиться у неё на пути.

К великой моей радости она позвонила сразу, как приехала. Вскоре мы встретились в маленьком ресторанчике, и я тут же сделал ей предложение. Этот снимок сделан вскоре после этого.



История бездомного, который за 6 лет кардинально изменил свою жизнь бездомный, история, любовь, счастье
Источник: imgur.com








Всё, что я хотел сказать своей историей – какой бы безнадёжной и бессмысленной ни казалась жизнь, всё может перемениться, если действительно этого захотеть приложить максимум усилий. Я не заслуживал второго шанса, но честно заработал его. Если уж я смог, то сможет любой из вас.



История бездомного, который за 6 лет кардинально изменил свою жизнь бездомный, история, любовь, счастье








На последнем снимке – наш пёс, его зовут Гари.



История бездомного, который за 6 лет кардинально изменил свою жизнь бездомный, история, любовь, счастье






источник, © " target="_blank">с</a>


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх