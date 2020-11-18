История бездомного, который за 6 лет кардинально изменил свою жизнь

Пишет автор: 2009 год был худшим в моей жизни. Во всяком случае, пока. Но именно в этот год я встретил и женщину, с которой хочу прожить до конца своих дней. К тому моменту, который перевернул мою жизнь, я находился в состоянии «свободного падения»: без работы, без средств к существованию, а через две недели должен был оказаться ещё и без крыши над головой.









Плюс зависимость от алкоголя и наркотиков. Каждый раз, проснувшись, я не понимал, для чего мне вставать с постели.















Плюс зависимость от алкоголя и наркотиков. Каждый раз, проснувшись, я не понимал, для чего мне вставать с постели.





Так продолжалось до тех пор, пока я не встретил ЕЁ.







Я был совершенно её не достоин, с какой стороны ни посмотри (моё мнение, не её). Но она почему-то тоже в меня влюбилась. Мы встретились несколько раз, а потом ей надо было уезжать в Австралию (мы оба американцы, но она училась за границей). Наши пути должны были разойтись. Мы оба были очень молоды и всё происходило слишком быстро. Ей предстояло открыть для себя















Я был совершенно её не достоин, с какой стороны ни посмотри (моё мнение, не её). Но она почему-то тоже в меня влюбилась. Мы встретились несколько раз, а потом ей надо было уезжать в Австралию (мы оба американцы, но она училась за границей). Наши пути должны были разойтись. Мы оба были очень молоды и всё происходило слишком быстро. Ей предстояло открыть для себя целый мир , а мне пора было провести работу над ошибками.









Всё, что я знал – это что она «та самая», и я должен был склеить свою жизнь из кусочков. Она заслуживала самого лучшего мужчину, и я собирался стать именно таким. Я спал либо в машине, либо в маленькой кладовой Иногда мне удавалось провести ночь на диване в чьём-нибудь доме или на полу. Но я стойко сражался со своими дурными привычками и понемногу налаживал отношения с людьми, которые испортил за предшествующий год.















Всё, что я знал – это что она «та самая», и я должен был склеить свою жизнь из кусочков. Она заслуживала самого лучшего мужчину, и я собирался стать именно таким. Я спал либо в машине, либо в маленькой кладовой , где я хранились мои жалкие пожитки (гитары и мебель я к тому времени уже продал).Иногда мне удавалось провести ночь на диване в чьём-нибудь доме или на полу. Но я стойко сражался со своими дурными привычками и понемногу налаживал отношения с людьми, которые испортил за предшествующий год.









В результате долгих поисков мне удалось устроиться кассиром на неполный рабочий день и я, наконец-то смог позволить себе снять жильё. Я начал правильно питаться, ходить в спортзал и подумывать о том, как построить карьеру.



Так, в разлуке, прошли полтора года и, наконец, я узнал, что она возвращается в Штаты. Моя любовь нисколько не угасла, но я понимал, что в её жизни могло всё переменится и настраивал себя на это. Я был готов к тому, что она может быть счастлива без меня и не собирался становиться у неё на пути



К великой моей радости она позвонила сразу, как приехала. Вскоре мы встретились в маленьком ресторанчике, и я тут же сделал ей предложение. Этот снимок сделан вскоре после этого.









Источник: imgur.com





В результате долгих поисков мне удалось устроиться кассиром на неполный рабочий день и я, наконец-то смог позволить себе снять жильё. Я начал правильно питаться, ходить в спортзал и подумывать о том, как построить карьеру.Так, в разлуке, прошли полтора года и, наконец, я узнал, что она возвращается в Штаты. Моя любовь нисколько не угасла, но я понимал, что в её жизни могло всё переменится и настраивал себя на это. Я был готов к тому, что она может быть счастлива без меня и не собирался становиться у неё на пути . К великой моей радости она позвонила сразу, как приехала. Вскоре мы встретились в маленьком ресторанчике, и я тут же сделал ей предложение. Этот снимок сделан вскоре после этого.









Всё, что я хотел сказать своей историей – какой бы безнадёжной и бессмысленной ни казалась жизнь, всё может перемениться, если















Всё, что я хотел сказать своей историей – какой бы безнадёжной и бессмысленной ни казалась жизнь, всё может перемениться, если действительно этого захотеть приложить максимум усилий. Я не заслуживал второго шанса, но честно заработал его. Если уж я смог, то сможет любой из вас.

