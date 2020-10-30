20 цитат физика-пофигиста Ричарда Фейнмана

Жил-был в Америке один физик. Он был очень непохож на обычных физиков, любил шутить, рассказывать интересные истории. Студенты на его лекции ломились, потому что там было не только понятно, но и интересно. Он занимался физикой играючи, при этом умудрился сделать много открытий, так что хватило и на Нобелевскую премию.
Несколько простых истин Ричарда Фейнмана, который понимал жизнь на квантовом уровне.
- Ты не несешь ответственности за то, чего ждут от тебя другие люди. Если от тебя ждут слишком многого, то это их ошибка, а не твоя вина.
- Ты все время говоришь себе: «Я могу это сделать, но не буду», — но это не более чем другой способ сказать, что ты не можешь.
- Важно не имущество, которое мы имеем, а способность создать это имущество.
- Я притормозил — на первом попавшемся месте — и внимательно прочитал следующее предложение. В точности я его не помню, но оно было очень похожим на такое: «Индивидуальный член социального сообщества нередко получает информацию по визуальным, символьным каналам». Повертел я это предложение так и сяк и наконец перевел его на нормальный язык. Знаете, что оно означало? «Люди читают».
- Второй психиатр был, очевидно, более образованным, поскольку его каракули оказалось прочесть труднее.
- Физика как секс: может не давать практических результатов, но это не повод ею не заниматься.
- Чем меньшей культурой обладают люди, тем меньше они способны мыслить, тем скорее теряют голову.
- Чего не могу воссоздать, того не понимаю.
- Однажды я даже подумывал о том, чтобы принять наркотик, но испугался: я люблю думать и не хочу портить машину, которая помогает мне в этом.
- Разумеется, жизнь у каждого из нас только одна, и, когда вы совершаете все положенные ошибки и начинаете понимать, чего вам делать не следует, тут-то она к концу и подходит.
- Мне всегда нравилось преуспевать в том, что у меня никак не должно было получиться.
- Чтобы добавить к вашей жизни одну секунду, вам придется пролететь вокруг земли 400 миллионов раз, но все эти самолетные завтраки сократят вашу жизнь гораздо значительнее.
- Если вы ученый, квантовый физик и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребенку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан.
- Я всегда так поступаю: влезаю во что-нибудь и смотрю, как далеко там можно продвинуться.
- Математики могут доказать только тривиальные теоремы, потому что каждая теорема, которая доказана, тривиальна.
- Главный принцип — не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным.
- Фон Нейман подал мне интересную идею: вовсе не обязательно быть ответственным за тот мир, в котором живешь. В результате совета фон Неймана я развил очень мощное чувство социальной безответственности. Это сделало меня счастливым человеком с тех пор.
- Что нам действительно нужно, так это воображение, но воображение в надежной смирительной рубашке.
- Попытаться открыть что-нибудь секретное — одно из моих хобби.
- — Насколько вы цените жизнь?
— Шестьдесят четыре.
— Почему вы сказали «шестьдесят четыре»?
— А как, вы полагаете, можно измерить ценность жизни?
— Нет! Я имею в виду, почему вы сказали «шестьдесят четыре», а не «семьдесят три», например?
— Если бы я сказал «семьдесят три», вы задали бы мне тот же вопрос!
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