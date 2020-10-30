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20 цитат физика-пофигиста Ричарда Фейнмана

20 цитат физика-пофигиста Ричарда Фейнмана

Жил-был в Америке один физик. Он был очень непохож на обычных физиков, любил шутить, рассказывать интересные истории. Студенты на его лекции ломились, потому что там было не только понятно, но и интересно. Он занимался физикой играючи, при этом умудрился сделать много открытий, так что хватило и на Нобелевскую премию.

 


Несколько простых истин Ричарда Фейнмана, который понимал жизнь на квантовом уровне.



  1. Ты не несешь ответственности за то, чего ждут от тебя другие люди. Если от тебя ждут слишком многого, то это их ошибка, а не твоя вина.

  2. Ты все время говоришь себе: «Я могу это сделать, но не буду», — но это не более чем другой способ сказать, что ты не можешь.

  3. Важно не имущество, которое мы имеем, а способность создать это имущество.

  4. Я притормозил — на первом попавшемся месте — и внимательно прочитал следующее предложение. В точности я его не помню, но оно было очень похожим на такое: «Индивидуальный член социального сообщества нередко получает информацию по визуальным, символьным каналам». Повертел я это предложение так и сяк и наконец перевел его на нормальный язык. Знаете, что оно означало? «Люди читают».

  5. Второй психиатр был, очевидно, более образованным, поскольку его каракули оказалось прочесть труднее.

  6. Физика как секс: может не давать практических результатов, но это не повод ею не заниматься.

  7. Чем меньшей культурой обладают люди, тем меньше они способны мыслить, тем скорее теряют голову.

  8. Чего не могу воссоздать, того не понимаю.

  9. Однажды я даже подумывал о том, чтобы принять наркотик, но испугался: я люблю думать и не хочу портить машину, которая помогает мне в этом.

  10. Разумеется, жизнь у каждого из нас только одна, и, когда вы совершаете все положенные ошибки и начинаете понимать, чего вам делать не следует, тут-то она к концу и подходит.

  11. Мне всегда нравилось преуспевать в том, что у меня никак не должно было получиться.

  12. Чтобы добавить к вашей жизни одну секунду, вам придется пролететь вокруг земли 400 миллионов раз, но все эти самолетные завтраки сократят вашу жизнь гораздо значительнее.

  13. Если вы ученый, квантовый физик и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребенку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан.

  14. Я всегда так поступаю: влезаю во что-нибудь и смотрю, как далеко там можно продвинуться.

  15. Математики могут доказать только тривиальные теоремы, потому что каждая теорема, которая доказана, тривиальна.

  16. Главный принцип — не дурачить самого себя. А себя как раз легче всего одурачить. Здесь надо быть очень внимательным.

  17. Фон Нейман подал мне интересную идею: вовсе не обязательно быть ответственным за тот мир, в котором живешь. В результате совета фон Неймана я развил очень мощное чувство социальной безответственности. Это сделало меня счастливым человеком с тех пор.

  18. Что нам действительно нужно, так это воображение, но воображение в надежной смирительной рубашке.

  19. Попытаться открыть что-нибудь секретное — одно из моих хобби.

  20. — Насколько вы цените жизнь?
    — Шестьдесят четыре.
    — Почему вы сказали «шестьдесят четыре»?
    — А как, вы полагаете, можно измерить ценность жизни?
    — Нет! Я имею в виду, почему вы сказали «шестьдесят четыре», а не «семьдесят три», например?
    — Если бы я сказал «семьдесят три», вы задали бы мне тот же вопрос!



 

 

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