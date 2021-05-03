Почему бабушка не всегда права: 8 типичных ошибок на кухне, которые на самом деле вредят здоровью и портят вкус блюд

Кулинарные секреты часто передаются от поколения к поколению. Мамы хранят тетради с рецептами и советами от бабушек, а после – учат этому собственных дочерей. Такая преемственность прекрасна, но всегда нужно помнить об угрозе того, что некоторые бабушкины приемы могли морально устареть. И то, что делается «на автомате», может быть отнюдь не полезным, а, напротив, вредить здоровью.

Кулинарные привычки, о которых пойдет речь ниже, вырабатывались годами и, конечно же, кажутся совершенно естественными. Многие хозяйки даже мысли не допускают, что эти простые действия иногда могут пагубно повлиять на здоровье. Итак, от чего же следует отказаться, чтобы придерживаться принципов здорового питания.

1. Теплая выпечка

Есть горячую сдобу опасно для здоровья.

Хлеб или булочки «с пылу с жару» - это совсем не то, что нужно организму. Многие привыкли есть теплый хлеб, особенной популярностью пользуется простая радость – отломить горбушку от еще не остывшей буханки. На самом же деле врачи предостерегают от этого: теплый хлеб провоцирует процесс брожения в желудке, что в случае злоупотребления может стать причиной воспалительных процессов. Еще один важный нюанс: наш организм с трудом переваривает комочки теста, так что лучше все же есть остывшую сдобу.

2. Гашеная сода

Гасить соду уксусом не имеет смысла.

Многие бабушкины рецепты содержат обязательный ингредиент – гашеную соду. Щепотку соды для этого смешивают с уксусом, лимонной кислотой или просто кипятком, и образовавшуюся пенку добавляют в тесто. Считается, что от этого оно станет более воздушным и лучше поднимется.

На самом деле, гасить соду – бесполезно. Чтобы сода выполнила функцию разрыхлителя, насытив тесто углекислым газом, нужно смешать ее с мукой, а после – добавить лимонный сок в замешиваемое тесто. Если хозяйка погасила соду (провела химическую реакцию соединения щелочи и кислоты), то углекислый газ уже выделился, и тесто насытить нечем.

3. Молочный мякиш для фарша

Батон для котлет можно не вымачивать в молоке.

Приготовить вкусные и пышные мясные котлеты – целое искусство. Обязательно нужно добавить хлебную крошку в фарш. Бабушки наши по старинке предварительно размачивали батон в молоке, но на самом деле это бесполезная операция. Нежнее от этого котлеты не станут. Если перемолоть хлеб в блендере и добавить его к измельченному мясу, то вкус приготовленного блюда будет аналогичным.

4. Разморозка мяса

Как правильно размораживать мясо.

Проще всего разморозить кусок мяса, оставив его на тарелке при комнатной температуре на ночь или на день. В этом уверены наши бабушки. Но так ли это на самом деле? Если размораживать мясо таким способом, то велика вероятность, что бактерии, которые начнут размножаться, попадут на руки, посуду, доску. Гораздо безопаснее для разморозки переложить мясо из морозильной камеры в холодильник. Если нужно ускорить процесс, то можно кусок мясо в нескольких полиэтиленовых пакетах положить в миску с прохладной водой.

Разморозка мяса в миске с водой.

5. Мытье мяса и курицы перед приготовлением

Курицу перед приготовлением нежелательно мыть под проточной водой.

Когда наши бабушки учили нас мыть мясо перед тем, как начать его разделывать, они, естественно, хотели «как лучше». Правда, получилось «как всегда». Проблема в том, что все те бактерии, которые есть на сыром мясе, моментально смываются с водой и оседают на раковине и посуде. Эти бактерии не представляют угрозы, если они останутся на куске мяса (во время термической обработки они погибнут), а вот если попадут на руки, то могут вызвать пищевое отравление.

В случае, если все же для вас принципиально важно мыть курицу и мясо перед приготовлением, делайте это в отдельной миске, тщательно проследив, чтобы брызги не разносились по кухне, а использованную воду слейте тонкой струйкой, не запачкав раковину.

6. Как мыть сухофрукты

Как правильно мыть сухофрукты.

Наши бабушки раньше варили компоты из сухофруктов, которые сами и заготавливали на зиму. Чтобы промыть их, достаточно было выложить фрукты в дуршлаг и подержать их под проточной теплой водой. Сегодня хозяйки чаще всего используют покупные сухофрукты – финики, курагу, инжир. Для них такой способ очистки не подойдет, поскольку они прошли химобработку для сохранности цвета. Такие сухофрукты лучше всего оставить в горячей воде на полчаса, а после – слить воду и еще раз промыть.

7. Шинковать лук заранее

Нарезанный заранее лук может горчить в приготовленном блюде.

Резать лук задолго до приготовления блюда не стоит, как минимум, по двум причинам. Во-первых, луковый запах распространяется по квартире со скоростью света, и избавиться от него – непросто. Во-вторых, нарезанный заранее лук с большой долей вероятности будет горчить после приготовления, и это может испортить вкус блюда.

8. Мариновка шашлыка

Сколько времени мариновать шашлык.

Шашлык – это, скорее, мужское дело. Классикой считается мариновка мяса на ночь, чтобы оно хорошенько пропиталось и стало мягким. Вместе с тем профессиональные повара объясняют, что в таком длительном приготовлении нет особого смысла. Свинине и говядине нужно не более 5 часов, чтобы дойти до правильной кондиции, курице – и того меньше, около часа. А вот если речь идет о рыбе на гриле, то мариновать ее заранее не нужно, лучше сбрызнуть лимонным соком и сразу же начать запекать.