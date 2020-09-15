Растения, которые цветут всю осень

У большей части цветов и кустарников к осени уже заканчивается период цветения. И вместе с серыми тучами и дождями в сад приходит уныние. Но ведь существует множество растений, которые и осенью выглядят декоративно. Хотим напомнить вам о самых долгоцветущих.

О кустарниках, что до поздней осени радуют глаз своими яркими цветами, листьями и корой, мы уже писали:

Сейчас пришла очередь рассказать о многолетних цветах, которые вместе с кустарниками сделают ярче такую грустную пору года, как осень.



1. Хризантема садовая

2. Очиток видный

3. Астра многолетняя

4. Гайлардия

5. Золотарник гибридный (солидаго)

Если королевой летнего сада является роза, то в осеннем пальма первенства, бесспорно, принадлежит хризантеме. Причин тому немало – это и невероятное количество ярких оттенков, и разнообразие сортов, и неприхотливость в уходе, и длительный период цветения.Название хризантема садовая принадлежит большой группе самых разных гибридов и сортов хризантемы. В России наиболее популярной из них является хризантема корейская (мелкоцветковая), потому что она способна переносить неблагоприятные климатические условия средней полосы и устойчива к низким температурам. В отличие от хризантемы крупноцветковой (ее называют индийской или оранжерейной), которую выращивают либо в южных регионах, либо в теплицах, хризантема корейская культивируется в открытом грунте и требует лишь небольшого укрытия на зиму.Хризантема довольно неприхотлива, однако при выращивании этого многолетника следует обратить на следующие моменты:сажайте хризантему в хорошо освещенных местах – чтобы добиться пышного цветения, растение должно освещаться солнцем не менее 5 часов в день;хризантема нуждается в регулярном поливе, особенно в первой половине лета, когда идет закладка бутонов; однако она не любит застоя воды и плохо растет в местах с высоким уровнем грунтовых вод, поэтому при посадке позаботьтесь о дренаже;хризантема любит плодородную почву – при посадке добавьте к бедному грунту компост или перегной;в октябре замульчируйте землю вокруг растения слоем толщиной в 10 см, а после наступления морозной погоды кусты укройте лапником;не забывайте о подкормках – в первой половине вегетационного периода это должны быть азотные удобрения, в период бутонизации и цветения – калийно-фосфорные;раз в 3 года куст хризантемы нужно делить – это один из способов размножения растения. Кроме деления куста, дачники размножают хризантему также черенками (чаще) и семенами (редко).Очиток видный (существуют и другие названия – седум, заячья капуста, очиток скрипун) – многолетнее растение, которое можно встретить в самых разных местах: в цветниках, у подъездов, вдоль дорожек. Растение абсолютно неприхотливо к условиям произрастания, поэтому прекрасно себя чувствует даже в не самых благоприятных условиях. Единственное, что требуется очитку для красивого цветения, – солнечный участок без застоя воды.Высота низкорослых сортов ( Бриллиант, Матрона) очитка видного – 20-25 см, высокорослых (Карл, Перпл Эмперор) – до 60 см. Растет компактным кустом. В конце сезона побеги отмирают на уровне земли (их необходимо удалить), а весной вновь появляются из спящих почек.Расцветает очиток в конце лета – начале осени. Цветение длится до самых заморозков. В срезке растение может стоять 1,5-2 месяца, если регулярно менять воду в вазе и обрезать кончики стеблей.Существует несколько видов многолетних астр. В осенний период цветут следующие:новобельгийская (другие названия – астра виргинская и сентябринка);новоанглийская;вересковая;кустарниковая.Самый популярный вид, чаще других встречающийся на дачных участках, – это астра виргинская. Она имеет более 1000 сортов. Самые низкие представители этого многолетника вырастают 50 см в высоту, самые высокие достигают 1,5 м. Диаметр соцветий-корзинок – около 5 см.Цветение начинается в конце лета и длится до ноября. Цветки и бутоны могут перенести заморозки до –5°С. Пик цветения приходится на сентябрь, отсюда и пошло одно из названий растения – сентябринка.Для нормального роста и развития астре требуется солнечное место, т.к. в тени она плохо цветет и часто болеет. Кроме того, растение нуждается в плодородной рыхлой почве.Кусты астры виргинской быстро разрастаются вширь. Чтобы не дать им выйти за границы отведенной для них территории, вкопайте в землю по периметру посадки ограничители: листы железа, широкую бордюрную ленту, линолеум и т.д. Накануне зимы обрежьте побеги на уровне земли. В укрытии астра виргинская не нуждается, т.к. это довольно морозоустойчивое растение, однако при желании можно замульчировать землю вокруг куста компостом.Гайлардия – один из самых неприхотливых цветов в саду. Она может расти там, где другие растения либо вообще отказываются расти, либо растут очень плохо.Яркие двухцветные соцветия-корзинки напоминают ромашки и вырастают до 12 см в диаметре. Цветение длится несколько месяцев.Высота куста гайлардии может достигать 90-100 см. Иногда под тяжестью соцветий побеги цветка опускаются до самой земли, поэтому им требуется подвязка. В остальном же гайлардия почти не требует вашего внимания.Посадите ее в солнечное, закрытое от сквозняков место и не забывайте рассаживать раз в 4-5 лет. Гайлардия – засухоустойчивое растение. Однако если дождь отсутствует в течение длительного времени, то для обильного цветения понадобится полив.Многие садоводы утверждают, что гайлардия прекрасно цветет и без дополнительных подкормок. Если же почва на вашем участке бедная, то рекомендуем трижды за сезон подкормить растение:весной, в период бутонизации, добавьте в почву полное минеральное удобрение;вторая подкормка – в период цветения (калий и фосфор); третья – после цветения, ее цель – подготовка растения к зиме (калий и фосфор).Чтобы гайлардия радовала своим цветением как можно дольше, удаляйте все увядшие соцветия, не давайте ей формировать семена.И в конце нашего списка мы решили поставить золотарник. Многим он известен как красивое, но невероятно агрессивное растение, способное вытеснить все растущие по соседству растения. Причина быстрого распространения – корневище, которое быстро захватывает все новые территории, и просто невероятное – до 100 тысяч – количество семян, что дает каждое растение в течение одного сезона. В некоторых странах золотарник превратился в огромную проблему и поэтому был внесен в «черный список» – перечень растений, с которыми ведется беспощадная борьба.Однако не все так плохо, ведь учеными были созданы гибридные сорта золотарника. Их основное преимущество и отличие от диких сортов – неагрессивность: растения не расползаются по участку, а растут компактными кустами. Зато все достоинства золотарника обыкновенного у выведенных видов сохранены.Уход за золотарником гибридным довольно прост:растение может расти как в полутени, так и на солнце, но солнечное место предпочтительнее;на одном месте золотарник может находиться до 10 лет, однако, чтобы цветение было более обильным, садоводы рекомендуют делить кусты раз в 3-4 года;после цветения все побеги следует полностью срезать;самый простой способ размножения золотарника – деление куста, хотя можно использовать также семена и черенки.Цветение золотарника, в зависимости от сорта, длится несколько месяцев и заканчивается в октябре-ноябре. Кусты бывают низкорослыми, до 60 см (сорта Dzintra, Golden Dwarf и др.) и высокими, иногда достигающими человеческого роста (сорта Goldtanne, Goldjunge и др.).Компанию многолетним составят также однолетние цветы, которые до поздней осени наполнят ваш сад яркими красками: бархатцы, эшшольция, календула, годеция, остеоспермум и др.