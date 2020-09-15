Растения, которые цветут всю осень

У большей части цветов и кустарников к осени уже заканчивается период цветения. И вместе с серыми тучами и дождями в сад приходит уныние. Но ведь существует множество растений, которые и осенью выглядят декоративно. Хотим напомнить вам о самых долгоцветущих.
О кустарниках, что до поздней осени радуют глаз своими яркими цветами, листьями и корой, мы уже писали:
Сейчас пришла очередь рассказать о многолетних цветах, которые вместе с кустарниками сделают ярче такую грустную пору года, как осень.
1. Хризантема садовая
Если королевой летнего сада является роза, то в осеннем пальма первенства, бесспорно, принадлежит хризантеме. Причин тому немало – это и невероятное количество ярких оттенков, и разнообразие сортов, и неприхотливость в уходе, и длительный период цветения.
Название хризантема садовая принадлежит большой группе самых разных гибридов и сортов хризантемы. В России наиболее популярной из них является хризантема корейская (мелкоцветковая), потому что она способна переносить неблагоприятные климатические условия средней полосы и устойчива к низким температурам. В отличие от хризантемы крупноцветковой (ее называют индийской или оранжерейной), которую выращивают либо в южных регионах, либо в теплицах, хризантема корейская культивируется в открытом грунте и требует лишь небольшого укрытия на зиму.
Хризантема довольно неприхотлива, однако при выращивании этого многолетника следует обратить на следующие моменты:
сажайте хризантему в хорошо освещенных местах – чтобы добиться пышного цветения, растение должно освещаться солнцем не менее 5 часов в день;
хризантема нуждается в регулярном поливе, особенно в первой половине лета, когда идет закладка бутонов; однако она не любит застоя воды и плохо растет в местах с высоким уровнем грунтовых вод, поэтому при посадке позаботьтесь о дренаже;
хризантема любит плодородную почву – при посадке добавьте к бедному грунту компост или перегной;
в октябре замульчируйте землю вокруг растения слоем толщиной в 10 см, а после наступления морозной погоды кусты укройте лапником;
не забывайте о подкормках – в первой половине вегетационного периода это должны быть азотные удобрения, в период бутонизации и цветения – калийно-фосфорные;
раз в 3 года куст хризантемы нужно делить – это один из способов размножения растения. Кроме деления куста, дачники размножают хризантему также черенками (чаще) и семенами (редко).
2. Очиток видный
Очиток видный (существуют и другие названия – седум, заячья капуста, очиток скрипун) – многолетнее растение, которое можно встретить в самых разных местах: в цветниках, у подъездов, вдоль дорожек. Растение абсолютно неприхотливо к условиям произрастания, поэтому прекрасно себя чувствует даже в не самых благоприятных условиях. Единственное, что требуется очитку для красивого цветения, – солнечный участок без застоя воды.
Высота низкорослых сортов ( Бриллиант, Матрона) очитка видного – 20-25 см, высокорослых (Карл, Перпл Эмперор) – до 60 см. Растет компактным кустом. В конце сезона побеги отмирают на уровне земли (их необходимо удалить), а весной вновь появляются из спящих почек.
Расцветает очиток в конце лета – начале осени. Цветение длится до самых заморозков. В срезке растение может стоять 1,5-2 месяца, если регулярно менять воду в вазе и обрезать кончики стеблей.
3. Астра многолетняя
Существует несколько видов многолетних астр. В осенний период цветут следующие:
новобельгийская (другие названия – астра виргинская и сентябринка);
новоанглийская;
вересковая;
кустарниковая.
Самый популярный вид, чаще других встречающийся на дачных участках, – это астра виргинская. Она имеет более 1000 сортов. Самые низкие представители этого многолетника вырастают 50 см в высоту, самые высокие достигают 1,5 м. Диаметр соцветий-корзинок – около 5 см.
Цветение начинается в конце лета и длится до ноября. Цветки и бутоны могут перенести заморозки до –5°С. Пик цветения приходится на сентябрь, отсюда и пошло одно из названий растения – сентябринка.
Для нормального роста и развития астре требуется солнечное место, т.к. в тени она плохо цветет и часто болеет. Кроме того, растение нуждается в плодородной рыхлой почве.
Кусты астры виргинской быстро разрастаются вширь. Чтобы не дать им выйти за границы отведенной для них территории, вкопайте в землю по периметру посадки ограничители: листы железа, широкую бордюрную ленту, линолеум и т.д. Накануне зимы обрежьте побеги на уровне земли. В укрытии астра виргинская не нуждается, т.к. это довольно морозоустойчивое растение, однако при желании можно замульчировать землю вокруг куста компостом.
4. Гайлардия
Гайлардия – один из самых неприхотливых цветов в саду. Она может расти там, где другие растения либо вообще отказываются расти, либо растут очень плохо.
Яркие двухцветные соцветия-корзинки напоминают ромашки и вырастают до 12 см в диаметре. Цветение длится несколько месяцев.
Высота куста гайлардии может достигать 90-100 см. Иногда под тяжестью соцветий побеги цветка опускаются до самой земли, поэтому им требуется подвязка. В остальном же гайлардия почти не требует вашего внимания.
Посадите ее в солнечное, закрытое от сквозняков место и не забывайте рассаживать раз в 4-5 лет. Гайлардия – засухоустойчивое растение. Однако если дождь отсутствует в течение длительного времени, то для обильного цветения понадобится полив.
Многие садоводы утверждают, что гайлардия прекрасно цветет и без дополнительных подкормок. Если же почва на вашем участке бедная, то рекомендуем трижды за сезон подкормить растение:
весной, в период бутонизации, добавьте в почву полное минеральное удобрение;
вторая подкормка – в период цветения (калий и фосфор); третья – после цветения, ее цель – подготовка растения к зиме (калий и фосфор).
Чтобы гайлардия радовала своим цветением как можно дольше, удаляйте все увядшие соцветия, не давайте ей формировать семена.
5. Золотарник гибридный (солидаго)
И в конце нашего списка мы решили поставить золотарник. Многим он известен как красивое, но невероятно агрессивное растение, способное вытеснить все растущие по соседству растения. Причина быстрого распространения – корневище, которое быстро захватывает все новые территории, и просто невероятное – до 100 тысяч – количество семян, что дает каждое растение в течение одного сезона. В некоторых странах золотарник превратился в огромную проблему и поэтому был внесен в «черный список» – перечень растений, с которыми ведется беспощадная борьба.
Однако не все так плохо, ведь учеными были созданы гибридные сорта золотарника. Их основное преимущество и отличие от диких сортов – неагрессивность: растения не расползаются по участку, а растут компактными кустами. Зато все достоинства золотарника обыкновенного у выведенных видов сохранены.
Уход за золотарником гибридным довольно прост:
растение может расти как в полутени, так и на солнце, но солнечное место предпочтительнее;
на одном месте золотарник может находиться до 10 лет, однако, чтобы цветение было более обильным, садоводы рекомендуют делить кусты раз в 3-4 года;
после цветения все побеги следует полностью срезать;
самый простой способ размножения золотарника – деление куста, хотя можно использовать также семена и черенки.
Цветение золотарника, в зависимости от сорта, длится несколько месяцев и заканчивается в октябре-ноябре. Кусты бывают низкорослыми, до 60 см (сорта Dzintra, Golden Dwarf и др.) и высокими, иногда достигающими человеческого роста (сорта Goldtanne, Goldjunge и др.).
Компанию многолетним составят также однолетние цветы, которые до поздней осени наполнят ваш сад яркими красками: бархатцы, эшшольция, календула, годеция, остеоспермум и др.
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