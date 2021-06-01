Где искать самые красивые закаты мира

Закат — одно из самых прекрасных и самых романтичных чудес природы. Полюбоваться заходящим солнцем можно, естественно, в любой день и в любом месте, но лучше всего будет выбрать одну из следующих локаций.









Стоунхедж

Масай Мара

Тадж Махал

Стамбул

Бора Бора

Санта-Моника

Улуру

Рио-де-Жанейро

Будапешт