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Для привлечения туристов итальянцы готовы сдавать квартиры по 2 евро за ночь

Власти коммуны Сан-Мауро-ла-Брука на юге Италии запустили специальную акцию, чтобы привлечь туристов и потенциальных покупателей жилья. Они сдают приезжим квартиры по цене 2 евро за ночь (173 рубля), сообщает портал idealista.

Для привлечения туристов итальянцы готовы сдавать квартиры по 2 евро за ночь

Сниженная ставка действует в течение недели как для прибывших из других регионов Италии, так и для иностранцев. Желающим снять жилье за два евро, будет необходимо самостоятельно обеспечить себя постельным бельем, подушками и одеялами. О каком именно жилье идет речь — не сообщается. «В последние годы Сан-Мауро-ла-Брука сильно пострадала от депопуляции, — пояснил изданию глава местной администрации. — Единственный способ привлечь сюда людей — предложить жилье по смешной цене — 2 евро. Это необходимый минимум, позволяющий отчасти покрыть расходы на его содержание».

Для привлечения туристов итальянцы готовы сдавать квартиры по 2 евро за ночь

Акция началась 25 июля и продолжится до 30 сентября. Ее участники должны самостоятельно обеспечить себя постельным бельем, подушками и одеялами. Власти коммуны предполагают, что программа позволит подстегнуть интерес к приобретению местной недвижимости, сильно подешевевшей за последние годы. Отремонтированную квартиру в центре Сан-Мауро-ла-Бруки в настоящее время можно купить за 25 тысяч евро. Не исключено, что акция будет продлена до рождества, заявили idealista в мэрии.



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Для привлечения туристов итальянцы готовы сдавать квартиры по 2 евро за ночь

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Для привлечения туристов итальянцы готовы сдавать квартиры по 2 евро за ночьПодписаться на мой Instagram

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