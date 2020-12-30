Кем стали дети легендарного французского красавца-сердцееда актёра Алена Делона

Он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, театральные постановки с его участием собирали полные залы, он создал собственную продюсерскую компанию и выступал в качестве режиссёра, сценариста и продюсера. В его жизни были яркие роли, удивительные встречи, много любви и четверо детей. Правда, одного из них он так и не назвал сыном. Как сложилась судьба трех сыновей и дочери легендарного французского актёра?
Кристиан Аарон Булонь
Кристиан Аарон Булонь. / Фото: www.yandex.net
Матерью Ари Пэффгена была немецкая певица Нико, с которой у Алена Делона был роман. Нико родила сына в 1962 году, но французский актёр никогда не называл его своим ребёнком. Более того, Делон всячески отрицал отцовство и открыто заявлял, что никогда не признает Ари сыном. Но при этом актёр категорически отказывался от проведения экспертизы, которая могла бы поставить точку в этом вопросе.
Кристиан Аарон Булонь. / Фото: www.games-of-thrones.ru
Тем не менее, Ари Пэффген жил в доме родителей Алена Делона, а отчим актёра Поль Булонь даже усыновил мальчика, дав ему свою фамилию. Бабушка Ари не сомневалась в том, кто является отцом малыша, и воспитывала его, как родного внука. При этом актёр обижался на мать, которая ему самому уделяла в детстве недостаточно внимания, возложив заботы о сыне на его кормилицу. Даже во время визитов в родительский дом Делон не стремился к общению с ребёнком и встреч старательно избегал.
Кристиан Аарон Булонь. / Фото: www.iznat.com
Несколько лет Ари вынужден был провести в католическом колледже, позже работал кондитером и очень радовался, когда его спрашивали о родстве с известным актёром. Но отношение к нему отца не менялось, и Ари стал избегать подобных расспросов. Он получил профессию фотографа, сыграл несколько незначительных ролей и издал книгу мемуаров. И сам признался в том, что книга была написана только ради гонорара, потому что отец перестал для него существовать в тот момент, когда, глядя ему в лицо, заявил: Ари никогда не станет его сыном, они просто приятели.
Кристиан Аарон Булонь. / Фото: www.pinimg.com
В его жизни всегда присутствовали наркотики, но лечиться от зависимости Кристиан Аарон Булонь не хотел, даже после того, как впал в кому. Ари перенёс инсульт, лечился в психиатрической клинике, но отец никогда не пытался ему помочь. Да и Ари уже давно ничего не ждёт от своего биологического отца, но старается сделать всё, чтобы его собственные дети сын Шарль и дочь Бланш не испытывали того щемящего ощущения ненужности, которое испытал он сам.
Энтони Делон
Энтони Делон. / Фото: www.yandex.net
В 1964 году на свет появился сын Делона и актрисы Натали Бартелеми. Брак родителей продлился всего 4 года, после чего оба увлечённо строили каждый свою карьеру, а Энтони было предоставлено право расти едва ли не беспризорником, о чём позже Энтони Делон напишет в своей автобиографии.
При этом самым ярким воспоминанием его детства был страх. Он до дрожи боялся своего отца, и страх этот крылся в манере поведения Алена Делона. Он был слишком строг по отношению к сыну, разговаривал с пятилетним ребёнком, как со взрослым.
Энтони Делон. / Фото: www.yandex.net
Отсутствие какого-либо контроля привело к тому, что Энтони уже в 18-летнем возрасте получил срок за незаконное ношение оружия и угон машины, получив 10 месяцев тюрьмы, правда, отсидел он из них всего один. Сыну Делона было всего 19, когда он организовал собственную компанию по производству одежды и даже добился определенных успехов. Правда, отец обвинил наследника в эксплуатации его фамилии и подал на сына в суд. Этот факт, да ещё и повышенный интерес налоговых органов заставили Энтони отказаться от бизнеса.
Энтони Делон. / Фото: www.voici.fr
Он попытался найти себя в сфере развлечений, став совладельцем нескольких ночных клубов, но из этой области его быстро «выдавили», обстреляв, в качестве устрашающей меры, машину его менеджера. Энтони Делон впоследствии уехал в США, где стал сниматься в кино. Энтони Делон принимает участие в телевизионных проектах, с удовольствием выходит на театральную сцену и очень не любит сравнений с отцом. Он надеется добиться успеха, несмотря на то, что начал свою карьеру довольно поздно.
Анушка Делон
Анушка Делон. / Фото: www.games-of-thrones.ru
Дочь актёра и нидерландской модели Росали ван Бремен родилась в 1990 году. Она впервые появилась на экране в 12-летнем возрасте, снявшись вместе с отцом в картине «Лев» Джозефа Кесселя. Анушка была желанным ребёнком и никогда не испытывала недостатка внимания со стороны родителей. Она окончила Cours d'art dramatique René-Simon в Париже и с 2011 года служит в Театре Буфф-Паризьен.
Анушка Делон с отцом. / Фото: www.irma-stream.ru
Она время от времени снимается в кино, выходила на театральную сцену со своим отцом до тех пор, пока он не объявил о завершении своей карьеры. Критики признают, что дочь Алена Делона имеет все шансы стать известной актрисой. Правда, не так давно карьеру Анушке Делон пришлось временно прервать, так как в феврале 2020 года она впервые стала мамой и теперь всё своё время посвящает маленькому сыну.
Ален-Фабьен Делон
Ален-Фабьен Делон. / Фото: www.pinimg.com
Спустя три года после рождения Анушки у Алена Делона и Росали ван Бремен родился сын Ален-Фабьен Делон. Родители мальчика расстались, когда ему самому было всего 7 лет, и их развод оказал весьма негативное влияние на сына актёра. В подростковом возрасте Ален-Фабьен начал употреблять наркотики, и его мать собиралась направить его на лечение в психиатрическую клинику. Ален Делон не остался безучастен к судьбе младшего сына и отсудил у бывшей жены опеку над ребёнком.
Ален-Фабьен Делон. / Фото: www.pinimg.com
В 17 лет Ален-Фабьен предстал перед судом вместе со своим отцом после того, как на вечеринке взял наградной пистолет отца. В результате одна гостья была тяжело ранена. Отцу и сыну пришлось заплатить немаленькие штрафы, одному за ненадлежащее хранение оружия, другому – за неосторожное с ним обращение.
Наверняка, то происшествие стало хорошим уроком для Делона-младшего. С тех пор он не был замешан ни в каких скандалах, зато вполне успешно начал строить свою артистическую и модельную карьеру.
Ален-Фабьен Делон. / Фото: www.elle.fr
Свою первую серьёзную роль он сыграл в 2011 году в фильме «Меня зовут Бернадетт», спустя два года снялся в картине Яна Гонсалеса «Встречи после полуночи». С 2014 года Ален-Фабьен Делон стал появляться в рекламе, а спустя год стал лицом дома моды Dior. В 2019 он выпустил в свет свою первую книгу «Гонка лордов».
Ален-Фабьен Делон с отцом, перенесшим инсульт. / Фото: www.instagram.com/alainfabiendelon
Младший сын актёра взял на себя заботы по уходу за отцом, перенесшим инсульт. На своей странице в социальной сети он периодически публикует фотографии с отцом и информирует подписчиков о состоянии его здоровья. В отличие от старших братьев, Ален-Фабьен не может пожаловаться на то, что отец не уделял ему должного внимания и не занимался воспитанием.
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