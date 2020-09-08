10 самых странных реликвий религиозного культа





Зуб Будды - одна из самых странных реликвий религиозного культа.



В каждой из религий существуют артефакты, являющиеся физическим воплощением присутствия Бога на грешной Земле. Верующие уверены, что все эти предметы нечто гораздо большее, чем мумифицированные части тела или запачканные полотнища ткани. В нашем обзоре 10-ка реликвий религиозного культа, которым поклоняются верующие по всему миру и которые могут показаться несколько странными для атеистов.