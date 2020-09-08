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10 самых странных реликвий религиозного культа


Зуб Будды - одна из самых странных реликвий религиозного культа.

Зуб Будды - одна из самых странных реликвий религиозного культа.


В каждой из религий существуют артефакты, являющиеся физическим воплощением присутствия Бога на грешной Земле. Верующие уверены, что все эти предметы нечто гораздо большее, чем мумифицированные части тела или запачканные полотнища ткани. В нашем обзоре 10-ка реликвий религиозного культа, которым поклоняются верующие по всему миру и которые могут показаться несколько странными для атеистов.


1. Священный Эдесский мандилион



Священный Эдесский мандилион.

Священный Эдесский мандилион.


По легенде Эдесский мандилион – это полотенце, Иисус вытер лицо. По его поводу существует несколько весьма противоречивых легенд. По одной из них реликвия появилась после того, как турецкий царь Акбар Эдесский и послал своего гонца с письмом к Христу. В письме была просьба дать ему лекарство. Вернулся посол с полотенцем, на котором отпечатался облик Христа, а царь исцелился. Сегодня Мандилион Эдесский, который приравнивают к Туринской плащанице, хранится в Ватиканском дворце в часовне Матильды (Matilda chapel).

2. Грудное молоко Девы Марии



Фреска неизвестного художника в церкви Святого Николая в итальянском городе Тревизо.

Фреска неизвестного художника в церкви Святого Николая в итальянском городе Тревизо.


Одной из самых сомнительных христианских реликвий можно считать грудное молоко Девы Марии.
В эпоху средневековья, ампулы с молоком Девы Марии были весьма популярным товаром. Молоку приписывали чудотворные свойства. Несложно догадаться, что в действительности это была подделка. Французский теолог Джон Кальвин критично замечал: «Даже корова за всю свою жизнь была бы не в состоянии произвести такое количество молока».

3. Зуб Будды



Зуб Будды

Зуб Будды


Из-за этой свяыни не раз развязывали войны. Специально для хранения зуба Будды в Канди построили храм Шри Далада Малигва, где он хранится и сегодня. Реликвия скрыта от глаз в золотой ступе открывают которую не каждый год и далеко не для всех. В редких случаях зуб выкладывают на золотую петлю, исходящую из золотого лотоса. Редкие счастливцы, которым довелось увидеть зуб, утверждают, что он около 9 см в длину и более 4 см в ширину. Сингальские буддисты утверждают, что Будда был настолько велик, что и все части тела его были огромны.

4. Кровь святого Януария



Кровь святого Януария.

Кровь святого Януария.


Святой Януарий был убит и обезглавлен в 305 году в вулканическом кратере Сольфара. После этого некая Евсевия собрала его кровь и принесла в Неаполь. С тех самых пор она стала «гарантом безопасности города». Святыню выносят ежегодно на показ, и считаетя добрым знаком, когда свернувшаяся кровь вновь становиться жидкой. За все время кровь не разжижалась только в 1527 и 1980 годах, когда случилась чума и землетрясение.

5. Хирку пророка Мухаммеда



Хирку пророка Мухаммеда.

Хирку пророка Мухаммеда.


Легендарный плащ пророка Мухаммеда был некогда привезен в Кандагар, что в Афганистане местным правителем Ахмед-Шахом. Для хранения плаща было построено специально здание, которое должно было также стать усыпальницей правителя. Уникальная мусульманская святыня хранится с XVIII века в святилище Кандагара

6. Гробница трех Волхвов



Гробница трех Волхвов.

Гробница трех Волхвов.


Гробница трех Волхвов – это самый большой реликварий в Старом мире. В тройном позолоченном саркофаге хранятся мощи святых. За время своего существования реликвия побывала в Константинополе, Милане, Кельне и в Иерусалиме.

7. Рука святой Терезы из Авилы



Рука святой Терезы из Авилы

Рука святой Терезы из Авилы


Одна из самых неоднозначных реликвий – это рука святой Терезы из Авилы. В свое время Святая Тереза сыграла значительную роль во время испанской гражданской войны. В XX веке мумифицированную конечность святой выкрал Франсиско Франко, который использовал ее в пропагандистских целях.

8. Десница Марии Магдалины



Десница Марии Магдалины.

Десница Марии Магдалины.


В 1191 году одна из двух рук Марии Магдалины хранилась в аббатстве Фекамп. Святой Гуго посетил это место в надежде получить реликвию, однако местные монахи отказали ему в этом. Тога Гуго просто откусил у мумифицированной руки два пальца.

9. Святая Екатерина из Сиены



Череп св. Екатерины Сиенской в церкви Сан-Доменико, Сиена

Череп св. Екатерины Сиенской в церкви Сан-Доменико, Сиена


Однажды Екатерине из Сиены было ведение о том, что сама Матерь Божья соединила ее руку и руку Христа обручальными кольцами. Это кольцо (само собой) было видно только ей, и носила его она до конца своей не очень продолжительной жизни. Умела будущая святая в 33 года. Местные жители хотели было оставить ее тело для поклонения, но им этого не позволили. Тогда преисполненная высоким чернь отрубила покойно голову.

10. Святая крайняя плоть



Святая крайняя плоть

Святая крайняя плоть


Крайняя плоть Иисуса Христа, по легенде, была отрезана у него на восьмой день и долго хранилась в Ватикане. Святыня была весьма популярна, поскольку считалось, что она списывает грехи за 10 лет. Известно, что в одном из видений Агнесса Бланбекин почувствовала святую крайнюю плоть у себя во рту, а святая Екатерина Сиенская, которой привиделось, что она помолвлена с Христом, носила святую крайнюю плоть, как кольцо. Всего в средние века по всей Европе насчитывалось до 18 «подлинных святынь». В 1990 году Священным синодом был издан указ, по которому любое
обсуждение Священной Крайней Плоти в духовных кругах каралось отлучением от церкви. Сегодня реликвия хранится в церкви Santissimo Nome di Gesù итальянского городка Calcata

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