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Лампочка загорелась: вредно ли для автомобиля ездить с пустым баком


Лампочка загорелась: вредно ли для автомобиля ездить с пустым баком

Вот и загорелась злополучная лампочка! Топлива осталось в лучшем случае на несколько десятков километров. Даже не имея технического образования, автомобилист может логично предположить, что езда «на парах» — это не самая лучшая идея. Но действительно ли это так? Самое время разобраться в вопросе окончательно и навсегда.

Совсем без бензина машина ездить не будет. |Фото: fb.ru.

Совсем без бензина машина ездить не будет. |Фото: fb.ru.

 

Вредно ли ездить на парах? Вопрос ответа в общем виде не имеет. Для начала стоит отметить: что если «прижало» раз в год и пришлось прокатиться на одних только парах до АЗС, то ничего страшного с автомобилем точно не случится. Однако, если позволять себе подобную роскошь с завидным постоянством, то хорошего автомобиль гарантированно не ждет. И в первую очередь это касается двигателя и топливной системы.

Правда, здесь следует отметить, что фактически все современные агрегаты оборудованы тем, что в народе принято называть «защитой от дурака», и когда топлива в системе не остается, то двигатель глушится специальным механизмом. Нужно это для того, чтобы силовой агрегат не пытался работать по-настоящему на одних только парах, что может в теории привести к небольшому, но крайне губительному взрыву внутри установки. Так что в первую очередь будет страдать топливный насос.

Проблема первая: перегрев


Насос может перегреться. |Фото: ya.ru.

Насос может перегреться. |Фото: ya.ru.

 

Дело в том, что во время работы топливный насос греется, причем достаточно сильно. И как это странно не прозвучит для человека, не слишком-то посвященного в технические аспекты, но охлаждается он главным образом при помощи горючего, которое через него проходит. Если топлива будет недостаточно, то насос может перегреться и отказать, а то и вовсе сломаться. Более того, нехватка топлива способна привести к завоздушиванию всей системы в результате чего насос также может отказать, а двигатель – заглохнуть.

Проблема вторая: грязь


В баке копится осадок и мусор. |Фото: vk.com.

В баке копится осадок и мусор. |Фото: vk.com.

 

На дне бензобака скапливается осадок. Хуже всего в этом отношении дела обстоят у старых моделей автомобилей, которые все еще оснащены металлическими баками. Последние постепенно ржавеют, тем самым насыщая топливо посторонними частицами. Кроме того, в бензине содержатся разнообразные сторонние присадки для улучшения его качества, которые постепенно также выпадают в осадок. Этот осадок копится на днище. Часть его остается в топливном фильтре насоса. Проблема заключается в том, что когда бензина совсем мало, то насос начинает сосать его вместе с осадком, что приводит к ускоренному засорению фильтра и может стать причиной отказа работы насоса.

Проблема третья: конденсат


В баке копится конденсат. |Фото: drive2.com.

В баке копится конденсат. |Фото: drive2.com.

 

Внутри бензобака почти всегда образуется конденсат. Причина тому – перепад температур. Чем меньше топлива в баке, тем больше в нем образуется конденсата по причине наличия большей площади «голых» стенок. Далее вода перемешивается с топливом, а так как она тяжелее горючего, то закономерно оказывается ближе к топливному насосу и в какой-то момент начинает проникать в топливную магистраль. Там вода создает «пробки», которые в свою очередь нарушают работу двигателя и могут привести к тому, что машина просто начнет систематически глохнуть. А то и вовсе откажется заводиться.
Своевременно заправляйте машину. |Фото: internetsite.ru.

Своевременно заправляйте машину. |Фото: internetsite.ru.

 

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Лампочка загорелась: вредно ли для автомобиля ездить с пустым баком

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