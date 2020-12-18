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Потрясающий стрит-арт из мусора



Отходы и прочий мусор — неотъемлемая часть существования любой жизни на земле, но только человек оставляет после себя такое огромное его количество, что это превращается в проблему. Португальский художник Bordalo II нашел творческое применение мусору — он превращает его в потрясающие скульптуры животных, творя прямо на улицах. При взгляде на его творения в голове не появляется даже мысли о том, что все это сделано из мусора, составленного в нехитрые композиции и покрытого яркой краской.

Потрясающий стрит-арт из мусора

1. Утка

Потрясающий стрит-арт из мусора

3. Кузнечик

Потрясающий стрит-арт из мусора

4. Цветочный горшок

Потрясающий стрит-арт из мусора

5. Пчела

Потрясающий стрит-арт из мусора

6. Крокодил

Потрясающий стрит-арт из мусора

7. Сюрприз

Потрясающий стрит-арт из мусора

8. Паук

Потрясающий стрит-арт из мусора

9. Божья коровка

Потрясающий стрит-арт из мусора

10. Бабочка

Потрясающий стрит-арт из мусора

11. Большая свинья

Потрясающий стрит-арт из мусора

12. Рыбы

Потрясающий стрит-арт из мусора

13. Модная зебра

Потрясающий стрит-арт из мусора

14. Попугай

Потрясающий стрит-арт из мусора

15. Помощница

Потрясающий стрит-арт из мусора

16. Помимо мусорных скульптур, Bordalo II также превращает железнодорожные пути в искусство

Потрясающий стрит-арт из мусора

Потрясающий стрит-арт из мусора

Потрясающий стрит-арт из мусора

Потрясающий стрит-арт из мусора


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Потрясающий стрит-арт из мусора

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Потрясающий стрит-арт из мусораПодписаться на мой Instagram



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