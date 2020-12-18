Потрясающий стрит-арт из мусора

Отходы и прочий мусор — неотъемлемая часть существования любой жизни на земле, но только человек оставляет после себя такое огромное его количество, что это превращается в проблему. Португальский художник Bordalo II нашел творческое применение мусору — он превращает его в потрясающие скульптуры животных, творя прямо на улицах. При взгляде на его творения в голове не появляется даже мысли о том, что все это сделано из мусора, составленного в нехитрые композиции и покрытого яркой краской.
1. Утка
3. Кузнечик
4. Цветочный горшок
5. Пчела
6. Крокодил
7. Сюрприз
8. Паук
9. Божья коровка
10. Бабочка
11. Большая свинья
12. Рыбы
13. Модная зебра
14. Попугай
15. Помощница
16. Помимо мусорных скульптур, Bordalo II также превращает железнодорожные пути в искусство
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