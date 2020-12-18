Потрясающий стрит-арт из мусора

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Отходы и прочий мусор — неотъемлемая часть существования любой жизни на земле, но только человек оставляет после себя такое огромное его количество, что это превращается в проблему







1. Утка







3. Кузнечик







4. Цветочный горшок







5. Пчела







6. Крокодил







7. Сюрприз







8. Паук







9.







10.







11. Большая свинья







12. Рыбы







13. Модная зебра







14. Попугай







15. Помощница







16. Помимо мусорных скульптур, Bordalo II также превращает железнодорожные пути в искусство



















Отходы и прочий мусор — неотъемлемая часть существования любой жизни на земле, но только человек оставляет после себя такое огромное его количество, что это превращается в проблему . Португальский художник Bordalo II нашел творческое применение мусору — он превращает его в потрясающие скульптуры животных, творя прямо на улицах. При взгляде на его творения в голове не появляется даже мысли о том, что все это сделано из мусора, составленного в нехитрые композиции и покрытого яркой краской.1. Утка3. Кузнечик4. Цветочный горшок5. Пчела6. Крокодил7. Сюрприз8. Паук9. Божья коровка10. Бабочка 11. Большая свинья12. Рыбы13. Модная зебра14. Попугай15. Помощница16. Помимо мусорных скульптур, Bordalo II также превращает железнодорожные пути в искусство

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