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Новая звезда зоопарка в Пхеньяне

Знакомьтесь, Азалия, 19-летняя самка шимпанзе. Живет в недавно отремонтированном зоопарке в столице Северной Кореи. Её вредная привычка сделала не только местной звездой, но и звездой мировых новостных лент.

Новая звезда зоопарка в Пхеньяне


Азалия выкуривает по 1 пачке сигарет в день. Впрочем, официальные лица настаивают на том, что обезьяна не затягивается.

Новая звезда зоопарка в Пхеньяне

Шимпанзе прикуривает или от зажигалки…

Новая звезда зоопарка в Пхеньяне

…или от брошенного кем-то окурка, если зажигалка недоступна.

Новая звезда зоопарка в Пхеньяне

Люди разделились на 2 лагеря: одних это зрелище приводит в восторг, других — в возмущение.

Новая звезда зоопарка в Пхеньяне

Пхеньян, Северная Корея, 19 октября 2016.

Новая звезда зоопарка в Пхеньяне

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