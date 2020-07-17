Удивительные кадры Мелани Гриффит из 70-х

Мало кто знает, что известная актриса Мелани Гриффит, будучи юной 19-летней девушкой, жила в одном доме с гигантским львом по кличке Нил. В начале 1970-х Мелани, ее мать американская актриса Типпи Хедрен и ее отчим, режиссер Ноэль Маршалл, по приезде из Африки решили, что хотят снять фильм о больших кошках. Дрессировщик предложил семье принять в свой дом льва Нила, чтобы они могли лучше понять животное, они согласились, и теперь мир может увидеть удивительные фотографии, документирующие время, проведенное вместе. Судя по снимкам, кажется, что их жизнь с Нилом была безоблачной, но съемки их фильма «Рев» (Roar) прошли не настолько удачно. Во время съемок одна из львиц, принимавшая участие в фильме, напала на Мелани, после чего на ее лицо пришлось наложить более 50 швов, а оператор Ян де Бонт получил травму головы, и ему потребовалась операция. В итоге в процессе съемок от нападения больших кошек пострадало 70 человек.



1. Мелани Гриффит в семейном бассейне с Нилом в Шерман-Оукс, Калифорния. 2. Лев играючи прикусывает ребенка за шею. 3. Нил хватает Мелани за ногу во время прыжка в бассейн. 4. Типпи играет с Нилом. 5. Нилу разрешалось не только находиться в бассейне, но и лежать на кровати. 6. Мелани и Нил спят в одной постели в мае 1971 года. 7. Хедрен, известная своей ролью в фильме Хичкока «Птицы», использует льва в качестве подушки, пока читает газету.

8. Они даже играючи боролись прямо в гостиной. 9. Бесстрашная Типпи и спящий Нил. 10. Совместный рейд к холодильнику. 11. 12. Экономка перешагивает через мирно сопящего Нила. 13. Нежданный гость. 14. Ноэль Маршалл пытается работать в своем кабинете с Нилом на его столе. Позже Типпи Хедрен создала фонд The Roar Foundation в Калифорнии с целью просвещения общественности о вреде частного содержания экзотических животных для поддержки Шамбала — заповедника, куда и был помещен Нил.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: