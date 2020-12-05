Идеи хранения инструментов

У настоящего хозяина порядок должен быть не только на участке, но и в мастерской! Мотайте на ус эти 12 простых способов хранения важных мелочей в небольшом помещении.

Как правило, мало кто из нас может похвастаться большим, вместительным гаражом или подсобным помещением, куда с легкостью станет и отправленный на зимний покой мотоблок, и шкаф для инструмента, и даже деревообрабатывающий станок. Места всегда катастрофически не хватает, поэтому приходится идти на маленькие ухищрения. Предлагаем еще несколько идей в вашу копилку.



1. Органайзеры из консервных банок

2. Держатель для отверток

3. Полка с запилами для инструментов

4. Выдвижные ящики под потолком

5. Держатели для садового инвентаря

6. Подвесная полка для стремянки

7. Держатель для удочек

8. Стеллажи с контейнерами

9. Органайзер из пластиковых бутылок

10. Зажимы для ленточной пилы

11. Магнитный держатель

12. Распределитель для клеящейся ленты

Заведите привычку не выбрасывать жестяные консервные банки. Дайте им вторую жизнь: прикрепите к стене гаража и храните там инструменты вроде плоскогубцев, ножниц, секаторов, щеток.Такая система хранения хороша тем, что позволяет максимально использовать место в мастерской и держать инструмент под рукой.Отвертки – вещь в хозяйстве незаменимая, но такая маленькая и незаметная! Чтобы все отвертки нужного размера всегда были на своем месте, соорудите для них держатель: в деревянном бруске просверлите отверстия и прикрепите его к стене.Шуруповерты, лобзики и дрели любят порядок.Храните их на полке с предварительно выпиленными отверстиями.Используйте место в своей дачной мастерской с умом. Если высота потолков помещения позволяет, организуйте систему выдвижных ящиков под потолком. Лучше всего для этих целей использовать пластиковые контейнеры.Не рекомендуем хранить на высоте тяжелые, колющие и режущие предметы. Это может быть опасно!Чтобы не наступать на одни и те же грабли изо дня в день, разумно будет убрать их с прохода и надежно прикрепить к стене. Например, при помощи держателей, вырезанных из самой обыкновенной трубы ПВХ! Наверняка в ваших закромах завалялась хотя бы одна такая.Еще один способ рационально использовать пространство под потолком – подвесить там стремянку. Для этих целей можно использовать полку с пазами или специальные крепления.Главное, чтобы стремянка надежно держалась и не норовила рухнуть вниз от любого сквозняка.Берите на заметку удобную идею хранения удочек: их можно вставить в крепления из металлической сетки или бруска с просверленными отверстиями. Так вам не придется переживать, что спиннинги будут путаться под ногами или падать вам на голову.Смастерите стеллаж, чтобы удобно разместить на нем контейнеры с полезными мелочами. Отличная идея – пустить в ход паллеты, которые, возможно, в большом количестве остались у вас после строительства дома.Для большей мобильности можно прикрепить к стеллажу колесики.Гвозди, гайки и шурупы удобно хранить в прозрачных пластиковых банках или бутылках. Чтобы сэкономить место на полках, прикрепите емкости к подвесному держателю (место крепления должно быть на крышке).Полотна ленточной пилы опасно хранить скрученными в кольцо: разворачивая их, вы рискуете пораниться и получить серьезную травму. Чтобы «приструнить» острый инструмент, при хранении закрепляйте его офисными зажимами, прежде чем подвесить на крючок или положить на полку.Чтобы сверла и ключи не терялись и всегда были в порядке, храните их на магнитной ленте, прикрепленной к двери, полке или стене. Все гениальное просто!Храните изоленту и скотч в ящике с импровизированным распределителем из металлической планки. Оторвать нужное количество ленты будет намного проще.Эти простые системы хранения помогут вам рационально использовать место в мастерской и содержать ее в полном порядке. А какими хитрыми способами хранения инструментов пользуетесь вы?