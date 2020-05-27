Лазанья. Подробный рецепт (включая рецепт теста и вкусного Бешамеля)

Для меня Лазанья всегда казалась блюдом непостижимо сложным. Даже когда я увидел в магазине пластины для Лазаньи, которые снимали часть возражений на тему «почему не стоит ее готовить», я все равно не решался это сделать. Ведь помимо пластин из теста там какой-то соус еще, все эти слои, это ж капец как сложно. Но, самоизоляция тому виной или просто желание совершенствовать свои кулинарные навыки, рецепт лазаньи был освоен. Причем, приготовить ее первый раз я решил в то время, когда сознательно соблюдал режим самоизоляции после возвращения из отпуска. С одной стороны, факт того, что я безвылазно сидел дома, предоставлял мне массу времени для моих кулинарных изысканий. С другой, раздобыть пластины для Лазаньи оказалось не таким легким делом, поскольку ближайшие крупные магазины решительно отказывались предлагать мне даты возможной доставки продуктов, а Деливери со своим Самокатом, хоть и спасали нас доставкой необходимых продуктов без задержек, за что им человеческое спасибо, но похвастать в ассортименте пластинами не могли.

Тем не менее, после того, как я успешно освоил греческую Мусаку (в скором времени я обязательно поделюсь рецептом) и узнал, что соус в Лазанье это тот же соус, что используется в мусаке, а именно соус Бешамель, я все же твердо решил приготовить Лазанью, не смотря на то, что пластины надо было делать самому. Как итог. Сложно ли готовить Лазанью? Скорее нет, чем да. Да, это многосоставной процесс, которой занимает в общей сложности пару часов. Однако, каждая минута потраченного времени стоит того!

Из чего состоит лазанья?

Тесто, из которого сделаны пластины. Мясная начинка (может есть какое-то научное название у этой части блюда, но, дабы случайно не промахнуться с названием и составом, пусть это будет очевидное определение: это что-то из мяса, что находится внутри блюда - мясная начинка :) Соус Бешамель. Все это необходимо сначала приготовить по отдельности, и после собрать в одно блюдо. Так же я построю свое повествование, разделяя на блоки, мне кажется, так будет удобнее :) (к слову, по такой же логике я формировал и структуру ролика, ознакомиться с которым я рекомендую для закрепления прочитанного :) Ну что ж, без долгих предисловий (написал человек, у которого вступительная история может быть длиннее самого рецепта), поехали! :)

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Часть 1. Пластины для Лазаньи. Конечно, проще всего купить пластины в магазине, причем еще проще купить те, что не нужно варить перед закладкой. Если вы поступили именно так, то бегите к Части 2.

А мы тут пока приготовим их сами. Ингредиенты: 150 гр. пшеничной муки высшего сорта. 50 гр. муки из твердых сортов пшеницы под названием Semola или Semolina (я ее как-то купил, с намерением приготовить самодельную пасту, но до нее руки еще не дошли, а тут внезапно пригодилась. Из нее, кстати, очень годная каша получается, альтернатива нашей манке, но пост не о том :) 2 яйца.

Рецепт: Для первого этапа приготовления теста, вам понадобится большая тарелка или миска. Смешиваем два вида муки и добавляем туда два яйца.

Причем, начинать замес рекомендую ложкой, лопаткой, или еще какой кухонной штукой, поскольку на первом этапе яйцо с мукой очень уж липкая субстанция. После того, как наше будущее тесто растеряло свою липкость, вываливаем содержимое посуды на рабочую поверхность и продолжаем замес руками. Важно постараться вмесить всю муку, что бы тесто получилось довольно крутым. На все про все надо будет потратить 4-5 мин. Если вам попадутся большие яйца, как в представленном ролике, муки надо будет добавить. После замеса тесто необходимо завернуть в пленку и дать отдохнуть пол часа.

Отдохнувшее тесто необходимо поделить на равные части и раскатать при помощи скалки или машинки для пасты на заготовки толщиной 1-1.5 мм., в общем довольно тоненькое тесто должно получиться. После чего нарежьте его прямоугольниками, или как-нибудь еще, главное, что бы вам потом было удобно использовать заготовки при сборке Лазаньи. Тарелку с получившимися пластинами пока заверните в пленку. К ним мы вернемся после третьей части.

Часть 2. Мясная начинка. Ингредиенты:

800 гр. Фарша из говядины (Говядина, 1-2 луковицы, соль, черный перец). 1 большая луковица. 2-3 зубчика чеснока. 1 столовая ложка томатной пасты 500 гр. мелко нарезанных помидоров. Важно: помидоры должны быть вкусными. Если же у вас есть возможность приобрести только тепличные плоды без вкуса и запаха, отдайте предпочтение итальянским мелко нарезанным помидорам Mutti или Pomi или типа того(по акции в супермаркетах их можно взять в районе 95 руб.) 2-3 столовых ложки красного сухого вина. Пара щепоток сахара. Соль и перец.

Рецепт: На разогретую сковороду с небольшим количеством рафинированного масла (лучше оливкового) отправляем мелко нарезанный лук с чесноком. Добавляем пару щепоток сахара и обжариваем несколько минут, что бы лук потемнел. Добавляем столовую ложку томатной пасты, приправляем корицей, немного, щепотки 3-4, жарим еще секунд 30 и добавляем фарш.

Фарш, периодически помешивая и разбивая лопаткой большие комочки, необходимо несколько минут обжаривать, пока не останется цвета сырого мяса.

После в дело идут помидоры. Все хорошенько перемешиваете и оставляете тушиться на медленном огне на 20-30 минут. Если хотите, что бы итоговый продукт был пожиже, накройте крышкой. Я предпочитаю тушить без нее, поскольку нехватку сочности мы компенсируем соусом.

Часть 3. Соус Бешамель. Ингредиенты: 130 гр. пшеничной муки высшего сорта. 130 гр. сливочного масла 82%. 1 литр молока 3.2-3.5%. 110 гр. тертого пармезана. 3 желтка Молотый мускатный орех. Корица. Черный перец. Соль.

Рецепт: В разогретой посуде с высокими бортами и толстым дном (кастрюля, сковорода - не принципиально) растапливаем сливочное масло. Включаем малый огонь и высыпаем в масло всю муку. Перемешиваем до однородной массы, это происходит очень стремительно, секунд 15.

Далее вооружаемся венчиком, добавляем немного молока, мешаем, пока молоко не впиталось, добавляем еще. Весь процесс интеграции молока займет минут 10. Но, благодаря такой методике у вас будет идеальная консистенция, без комочков и т.д. Соус должен получиться примерно, как 15% сметана. В какие-то моменты может показаться, что вы переборщили с молоком и все пропало, но волноваться не стоит, продолжайте помешивать соус и все будет в порядке.

После того, как все молоко интегрировано в соус, чуть увеличьте огонь, и делайте 5-ти секундные паузы в помешивании, чтобы была возможность отследить появление первых пузырьков. Как только таковые обнаружены, убирайте соус с огня, он почти готов! Настало время добавить тертый пармезан и все перемешать. Дальше щепотку мускатного ореха и несколько щепоток корицы. Несмотря на то, что пармезан соленый, я обычно добавляю еще немного соли, но сделать это можно после того, как попробуете соус. Финальный аккорд, это три желтка.

Отправляйте их в соус и хорошенько перемешайте. Вуаля, один из самых вкусных представителей семейства Бешамелевых готов :) Часть этого прекрасного соуса, а именно 4-5 столовых ложек с горкой необходимо отправить в мясную начинку и хорошенько перемешать. Так блюдо будет еще более сочным.

Самое время приступать к сборке! Сборка. Традиционно лазанью запекают в прямоугольной посуде с довольно высокими бортами. Но форма не панацея. Главное высокие борты, чтобы у вас получилось сделать 4-5 слоев. Посуду ничем смазывать предварительно не нужно, сразу начинаем укладывать ингредиенты. Дно посуды застилаем тонким слоем мясной начинки. Важно, что бы слой был сплошной.

Мясо полностью застилаем листами для лазаньи, так же сплошным слоем.

Листы сверху обмазываем бешамелем, не пропуская ни одного сантиметра. Сверху посыпаем его чуточкой пармезана, моцареллы, и опять слой мяса.

И повторяете эту последовательность столько раз, насколько у вас хватит ингредиентов и вашей посуды. Мясо, Листы, Бешамель, Пармезан, Моцарелла. Бешамель расходуйте с прицелом на то, что у вас обязательно должно хватить его на последний слой. Вот вы уже приближаетесь к краям своей формы для запекания, укладываете мясо, застилаете листами, смазываете оставшимся бешамелем. Даже если вы были очень бережливы и его осталось много, не беда, пускайте в ход весь, будет только вкуснее. Посыпаем все сыром, и вот она, ваша будущая лазанья. Штуковина получается очень увесистая.

Готовить блюдо необходимо в духовке 35-40 мин, при температуре 180 градусов.