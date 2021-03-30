Кому шпион, кому разведчик, или На чем прокалывались завербованная советская агентура

Эффективная и направленная на благородные цели пропаганда СССР славно потрудилась над образом советского разведчика. Это понятие ассоциировалось в народе исключительно с героическими Штирлицем или майором Вихрем. И, надо сказать, опыт у внедренной или завербованной отечественными спецслужбами агентуры действительно был богатым. Понятны и причины, по которым замыливалась обратная сторона медалей «рыцарей плаща и кинжала». Фееричные провалы и нелепые проколы даже видавших виды специалистов, естественно, огласке не предавались. Такие эпизоды замалчивались не менее тщательно, чем факты измены Родине или истории перехода на службу врагу.
Сотрудник ФБР, который сам себя искал
Ханссен искал и обнаружил себя сам. /Фото: cdni.rt.com
Американец Роберт Ханссен, завербованный Советским Союзом в семидесятые годы прошлого века, был штатным сотрудником ФБР. Его официальные коллеги, разумеется, тоже сложа руки не сидели, фильтруя в поисках предателей собственные ряды. Однажды поступила проверенная информация о «кроте» в отделе Ханссена. Оставалось лишь сузить круг до одного сотрудника. Либо руководство о чем-то догадывалось, либо сыграла банальная ирония судьбы, но установить личность иностранного агента поручили Роберту. Последний, к слову, слыл в коллективе образцовым сотрудником.
Ханссен, как опытный служака, в панику не обратился и побег не планировал. Он начал неторопливое и размеренное расследование в настроении полного самообладания, параллельно продолжая свою агентурную миссию на благо и процветание Страны Советов. И так бы, возможно, продолжалось еще долго, но вмешался случай. Ханссен, будучи личностью неординарной и думающей, имел в своем лексиконе несколько необычных слов собственного «изобретения». Охотились не него специалисты тоже не робкого интеллекта, собирая детали и складывая их в логические цепочки. Расслабившись в незамысловатой беседе в кругу коллег, шпион обронил одно из своих броских выражений в адрес японцев. Реакция присутствующих, знакомых с «почерком» предателя по перехваченной доносам, была делом техники. Ханссена приговорили к нескольким пожизненным срокам, которые он отбывает поныне.
Длинный женский язык
Э.Бентли. 1938 год. /Фото: i.pinimg.com
Осенью 1945-го Элизабет Бентли умудрилась раскрыть крупную американскую сеть агентов СССР. Она сдала 150 имён, в числе которых значились несколько десятков высокопоставленных чиновников стратегических ведомств. Вступившая в коммунистические ряды американцев Элизабет Бентли поначалу не знала, что основатель компартии Яков Голос был советским нелегалом. Вскоре между молодыми людьми завязалась близкая связь, и Элизабет стала агентом НКВД с позывным Умница. В 1943-м возлюбленный умирает на руках Элизабет от инфаркта, а она не находит сил работать дальше без поддержки Голоса и начинает топить депрессию в алкоголе.
Центр, осознавая нестабильное психическое состояние Умницы, решает перехватить у нее управление коммунистическими объединениями и лишает права участия в агентурной сети. Бентли предлагают перебраться в СССР, где её уже ждал орден Красной Звезды, но расклеившаяся вдова не воспринимает происходящее как достойную замену былому положению. В оскорбленно-запойном порыве Элизабет щедро делится с ФБР всей имеющейся информацией. А советская разведка на территории США еще несколько лет приходит в себя от мощного удара.
Литовские провалы и гонка за политкарьерой
Сталин не спускал с Вильнюса глаз. /Фото: warfiles.ru
«Замечательный» пример из области агентурных провалов – случай из сопредельной Литвы, уже на тот момент являвшейся для России не особо дружественной страной. В 1920-м году оттуда едва унес ноги сотрудник разведотдела штаба литовских ВС Винцас Григанавичюс. Для СССР же - коммунист Викентий Григанович и верный представитель ОГПУ. Блистательно внедрившись в иностранную армию и быстро сделав там карьеру, Григанович свернул с мудрого пути. Вместо холодной конспиративной расчетливости и исправного снабжения Центра ценной информацией, разведчик ударился в политику.
Конечно, чем проще механизм, тем надежнее, и агентура неоднократно и с успехом реализовала примитивные отвлекающие методы разведработы. Но Викентий палку перегнул. Он почти в открытую контактировал с тамошними коммунистами-нелегалами, чуть ли не проводя подпольные собрания в собственной квартире. Конечно же, скоро обнаружились и «доброжелатели», и бдительные соседи, сообщившие куда следует и о чем положено. Местная контрразведка, разбираясь с нелегальными политиканами, к своему удивлению наткнулась на иностранного шпиона. Сбежать Григанович успел, но важный канал передачи информации был безвозвратно потерян.
Человеческий фактор
Кадр из фильма «Красная капелла». /Фото: one.cinema4k.ru
С точки зрения историков, изучающих некогда закрытые архивы, одним из самых болезненных разведпровалов времен войны стала история с «Красной капеллой». Вдвойне больнее, что трагедия произошла по банальной неосторожности одного из участников. «Красная капелла» представляла собой антинацистскую разведывательную сеть, контактировавшую с СССР и действовавшую в европейских странах во время Второй мировой. Ответственные из Москвы послали на восстановление связи с членами евросети двух самовольно сдавшихся антифашистов вермахта.
Один из них, едва добравшись до Берлина и даже не состыковавшись с агентами из «Красной капеллы», отправился домой. Узнав, что супругу увезли в роддом, он совершил вторую ошибку, поехав следом. Гестапо работало исправно, и несчастного арестовали тут же. Предсказуемо последовали жесткие пытки, под давлением которых агент выдал все, что знал. «Слил» он и напарника, но тот, не в пример товарищу, умер под истязаниями молча. Проваленная немецкая операция дала жизнь шведским развединициативам.
Москва попыталась установить связь с «Капеллой» из Швеции, ответственным за что был назначен тамошний коммерсант, не вызывавший подозрения у Третьего рейха своими бизнес-выездами в Берлин. Но швед не был профессионалом и ожидаемо растерялся в самый последний момент. Испугавшись тяжелой ноши и возможных последствий, мужчина попросту выбросил «посылку» в ближайшую урну. Информация вместо свалки легла на нужный стол, в результате чего были арестованы и подвержены мукам множество немцев-антифашистов и разгромлена широчайшая разведсеть.
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