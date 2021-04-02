Как отмыть противень от пригоревшего жира и нагара в домашних условиях? Полезный лайфхак для хозяек

Многим хозяйкам не нравится готовить в духовке по одной, очень простой причине – трудно отмыть от жира и масла противень. Плюс к этому, мыть его ещё и не очень-то удобно из-за больших размеров. Что касается размеров противня, то с ними ничего не поделаешь. А вот отмыть его после приготовления очередного жирного и аппетитного блюда, вполне можно и без особых усилий. Один из таких способов я вам сегодня расскажу.

Чем отмыть противень от пригоревшего жира? Простой способ

Конечно, если можно было бы мыть противень в посудомоечной машине, а не делать это руками, всё было бы намного проще. Но, поместить его в посудомойку часто не получается из-за больших размеров, а мыть противень нужно. Вот вам метод, который тоже связан с посудомоечной машиной, но использовать её мы не будем. Заинтересовал? Тогда читайте дальше.

Что понадобится?

Для того, чтобы вернуть противню после готовки прежнюю чистоту нам понадобится таблетка от посудомоечной машины. Их делают, как раз для того, чтобы отмывать любые загрязнения на посуде. Этими её свойствами мы сейчас и воспользуемся.

Что нужно делать?

Не доставая противень из духовки, положите на него таблетку от посудомоечной машины и залейте её кипятком так, чтобы он покрыл всю грязную поверхность противня.

Оставляем его так на 2 часа. Духовку закройте, и идите занимайтесь своими делами.

Через 2 часа противень аккуратно достаём, сливаем с него воду и протираем поверхность противня мягкой губкой. Таким образом вы без царапин и повреждения защитной поверхности отмоете противень от жира.

Можно также воспользоваться этим моментов и привести в порядок духовку. Ведь за 2 часа кипяток остывая будет оседать вместе с чистящими веществами на стенках духовки. Это поможет вам удалить жирные пятна с её стенок, просто протерев их бумажной салфеткой.

А в этом видео вам покажут ещё один способ.